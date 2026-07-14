Грамолина - Евангелие - Библейский круг Василия Поленова
Вы держите в руках уникальное издание, которое объединяет под одной обложкой два выдающихся памятника русской духовной культуры — Синодальный перевод Евангелия и Библейский цикл выдающегося русского художника В. Д. Поленова. В 1860 году, когда вышел русский перевод Четвероевангелия, Поленов был шестнадцатилетним юношей, и очевидно, Евангелие, доступное для чтения на родном языке, оказало самое сильное влияние на формирование его личности, а также в значительной степени определило и его художественные замыслы на годы вперед.
Вплоть до 60-х гг. XIX века Священное Писание на русском языке отнюдь не было общедоступным. Как известно, за богослужениями в Русской Православной Церкви все положенные чтения из Библии читаются на церковнославянском языке — священном и возвышенном, но, к сожалению, понятном далеко не всем. До появления русского перевода Евангелия образованные люди часто пользовались переводами Священного Писания на европейские языки — в частности, А. С. Пушкин, читал Библию по-французски. Однако простые люди были лишены такой возможности.
Появлением Русской Библии мы обязаны митрополиту Московскому Филарету (Дроздову), однако святителю не суждено было увидеть начатое им дело завершенным. В этой связи мне особенно приятно отметить, что продолжателями дела святителя Филарета, благодаря которым в 1876 году появился полный перевод Священного Писания на русский язык, стали уроженцы Тульской земли и выпускники Тульской духовной семинарии — первенствующий член Святейшего синода, митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Исидор (Никольский) и императорский духовник протопресвитер Василий Бажанов.
Евангелие - Библейский круг Василия Поленова
Издательство РИП-холдинг, 2020, 300 с.
Научный редактор Н. Н. Грамолина
ISBN 978-5-60427-224-4
Евангелие - Библейский круг Василия Поленова - Содержание
Предисловие
Евангелие от Матфея
Евангелие от Марка
Евангелие от Луки
Евангелие от Иоана
«Идите в мир и послужите миру...»
No comments yet. Be the first!