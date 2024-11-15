Григорiй Ниський належить до когорти найвидатнiших богословiв Схiдної Церкви IV столiття — Каппадокiйської трiйцi, якi робили першi впевненi кроки у систематизацiї християнської науки. Поряд з багатовiковим визнанням та вивченням творiв Василiя Великого та Григорiя Богослова, працi Григорiя Ниського вважаються мало дослiдженими. Його твори сповненi риторичної краси та пронизанi могутньою енергiєю думки, що сягає невимовних глибин мiстичного богослов’я.

Народився мiж 330-335 роками у Кесарiї Каппадокiйськiй. Отримав всебiчну освiту в кесарiйськiй школi. В юностi захоплювався читанням фiлософських та медичних праць. Батько, а згодом i старший брат Григорiя Василiй навчали його мистецтву красномовства, готуючи до кар’єри ритора. Його свiтогляд формувався пiд впливом творiв Арiстотеля, Платона, Оригена та багатьох iнших мислителiв, що згодом стало однiєю з причин вагань Григорiя у прийняттi християнства як власного переконання.

У 360 роцi Григорiй залишає свiтську кар’єру i служить при церквi читцем. Можливо, вiн був одружений, та обирає аскетичний спосiб життя, певний час перебуваючи в монастирi св. Василiя на березi рiки Ірiс. У 372 роцi архиєпископ Кесарiї Каппадокiйської Василiй висвячує Григорiя на єпископа мiстечка Ниси. Боротьба з арiанством ускладнила його перебування на цiй кафедрi. У 376 роцi єпископ Григорiй, пiдступно звинувачений арiанами у марнотратствi церковного майна, був позбавлений кафедри. Два роки вiн провiв у вигнаннi. В 378 роцi, пiсля смертi iмператора Валенти (арiанина), єпископ Григорiй повертається до Ниси. Його досвiдченiсть та непохитнiсть у справах вiри викликає глибоке шанування серед мешканцiв мiста.

Григорiй Ниський - Життя Мойсея

Пер. з давньогр. Дзвiнки Коваль

Львiв: Свiчадо, 2024.

ISBN 978-966-938-833-9

Григорiй Ниський - Життя Мойсея - Змiст

Вiд редакцiї

Введення до мiстичного богослов’я Григорiя з Ниси

Переднє слово