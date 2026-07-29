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Грин - Отношения и как в них выжить

Грин - Отношения и как в них выжить
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Mythology Legends, Астрология, Эзотеризм

Книга представляет собой русское издание двух лондонских семинаров Лиз Грин, посвящённых психологической астрологии отношений. В первой части отношения рассматриваются через композитную карту — символическую конструкцию, которая, согласно авторской концепции, описывает не отдельных партнёров и не степень их совместимости, а возникающую между ними самостоятельную динамическую целостность. Грин последовательно объясняет технику построения композита, различие между композитом и синастрией, значение домов, аспектов, транзитов и прогрессий, а затем демонстрирует свой метод на развёрнутых примерах.

Вторая часть исследует любовные, семейные и психологические треугольники. Автор отказывается сводить их к простой схеме измены и предлагает видеть в ролях Предателя, Преданного и Орудия Предательства проявления непризнанных частей личности, семейных конфликтов, стремления к власти, страха близости, идеализации и непрожитой жизни. Астрологический язык здесь соединён с аналитической психологией, мифологией и наблюдениями над человеческой склонностью проецировать внутренние противоречия на партнёров.

Грин Лиз – Отношения и как в них выжить – Семинары по психологической астрологии

Переводчик Ян Кудин; редактор Анастасия Шаповалова. – «Касталия», 2026. – 366 с.
ISBN 978-5-908110-76-1

Грин Лиз – Отношения и как в них выжить – Содержание

  1. Часть первая. Композитная карта

    1. Значение композитной карты

    2. Свобода и судьба в отношениях

    3. Работая с композитом

    4. Прогрессивная композитная карта

    5. Пример

    6. Композит от группы

    7. Композитное Солнце в домах

    8. Библиография

    9. Приложение к первой части

  2. Часть вторая. Вечный треугольник

    1. Универсальность треугольников

    2. Вершины треугольника

    3. Семейный треугольник

    4. Властные треугольники

    5. Защитные треугольники

    6. Стремление к недостижимому

    7. Треугольники, включающие непрожитую жизнь

    8. Другие карты от группы

    9. Интерлюдия: архетипические планетарные дихотомии

    10. Ещё карты от группы

    11. Библиография

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Added 29.07.2026
Author brat Vadim
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