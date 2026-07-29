Грин - Отношения и как в них выжить
Книга представляет собой русское издание двух лондонских семинаров Лиз Грин, посвящённых психологической астрологии отношений. В первой части отношения рассматриваются через композитную карту — символическую конструкцию, которая, согласно авторской концепции, описывает не отдельных партнёров и не степень их совместимости, а возникающую между ними самостоятельную динамическую целостность. Грин последовательно объясняет технику построения композита, различие между композитом и синастрией, значение домов, аспектов, транзитов и прогрессий, а затем демонстрирует свой метод на развёрнутых примерах.
Вторая часть исследует любовные, семейные и психологические треугольники. Автор отказывается сводить их к простой схеме измены и предлагает видеть в ролях Предателя, Преданного и Орудия Предательства проявления непризнанных частей личности, семейных конфликтов, стремления к власти, страха близости, идеализации и непрожитой жизни. Астрологический язык здесь соединён с аналитической психологией, мифологией и наблюдениями над человеческой склонностью проецировать внутренние противоречия на партнёров.
Грин Лиз – Отношения и как в них выжить – Семинары по психологической астрологии
Переводчик Ян Кудин; редактор Анастасия Шаповалова. – «Касталия», 2026. – 366 с.
ISBN 978-5-908110-76-1
Грин Лиз – Отношения и как в них выжить – Содержание
Часть первая. Композитная карта
Значение композитной карты
Свобода и судьба в отношениях
Работая с композитом
Прогрессивная композитная карта
Пример
Композит от группы
Композитное Солнце в домах
Библиография
Приложение к первой части
Часть вторая. Вечный треугольник
Универсальность треугольников
Вершины треугольника
Семейный треугольник
Властные треугольники
Защитные треугольники
Стремление к недостижимому
Треугольники, включающие непрожитую жизнь
Другие карты от группы
Интерлюдия: архетипические планетарные дихотомии
Ещё карты от группы
Библиография
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