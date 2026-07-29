Грин - Отношения и как в них выжить

Книга представляет собой русское издание двух лондонских семинаров Лиз Грин, посвящённых психологической астрологии отношений. В первой части отношения рассматриваются через композитную карту — символическую конструкцию, которая, согласно авторской концепции, описывает не отдельных партнёров и не степень их совместимости, а возникающую между ними самостоятельную динамическую целостность. Грин последовательно объясняет технику построения композита, различие между композитом и синастрией, значение домов, аспектов, транзитов и прогрессий, а затем демонстрирует свой метод на развёрнутых примерах.

Вторая часть исследует любовные, семейные и психологические треугольники. Автор отказывается сводить их к простой схеме измены и предлагает видеть в ролях Предателя, Преданного и Орудия Предательства проявления непризнанных частей личности, семейных конфликтов, стремления к власти, страха близости, идеализации и непрожитой жизни. Астрологический язык здесь соединён с аналитической психологией, мифологией и наблюдениями над человеческой склонностью проецировать внутренние противоречия на партнёров.

Грин Лиз – Отношения и как в них выжить – Семинары по психологической астрологии

Переводчик Ян Кудин; редактор Анастасия Шаповалова. – «Касталия», 2026. – 366 с.

ISBN 978-5-908110-76-1

Грин Лиз – Отношения и как в них выжить – Содержание