Книга відомого бенедиктинського монаха та духовного наставника Ансельма Ґрюна «50 ангелів на цілий рік» — це не просто збірка богословських роздумів, а практичний путівник для внутрішньої трансформації. Автор пропонує читачеві подивитися на ангелів не як на далеких міфічних істот, а як на духовні супутники та втілення конкретних чеснот. Кожен розділ присвячений певному аспекту людського буття — від ангела любові та примирення до ангела темряви й тиші, допомагаючи знайти опору в нестабільному світі через мову образів та символів.

Методологія Ґрюна базується на ідеї усвідомленого проживання року. Він пропонує вибрати «свого» ангела на певний період (тиждень, місяць або рік), щоб той став фокусом для духовної практики. Ангел у трактуванні автора — це «посланець іншої дійсности», який пробуджує в людині її прихований потенціал і нагадує про божественну присутність у повсякденних справах. Книга написана простою, натхненною мовою, поєднуючи біблійну мудрість, психологічні спостереження та посилання на класичне мистецтво — від Рільке до Шаґала.

Ансельм Ґрюн — 50 ангелів на цілий рік

Львів : Свічадо, 2026. — 188 с.

ISBN 978-617-8600-25-9. Пер. з нім. О. Залецька.

Ансельм Ґрюн — 50 ангелів на цілий рік - Зміст