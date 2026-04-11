Книга «Сім кроків до життя» відомого духовного наставника Ансельма Ґрюна — це глибокий путівник найважливішим тижнем християнського року. Автор пропонує читачеві не просто формально відвідати богослужіння, а перетворити Страсний тиждень на особисту дорогу трансформації. Ґрюн майстерно поєднує літургійні особливості кожного дня (від Вербної неділі до Великодня) із сімома останніми словами Ісуса на хресті. Кожне слово Спасителя розглядається як терапевтичне джерело, здатне зцілити конкретні людські страхи, почуття провини та внутрішні суперечності.
Особливість підходу Ґрюна полягає в його практичності: для кожного дня він пропонує конкретні вправи та поради, як вписати духовні роздуми у щоденну рутину. Книга вчить сприймати страсті Христові не як далеку історичну подію, а як дзеркало власних випробувань, де хрест стає місцем остаточного визволення. Це видання допоможе читачеві не лише підготуватися до свята Воскресіння, а й відкрити в собі «нову людину», наповнену світлом і надією, що особливо актуально для тих, хто шукає духовного оновлення в умовах сучасного неспокійного світу.
Ансельм Ґрюн — Сім кроків до життя: Духовний шлях назустріч Великодню
Львів : Свічадо, 2026. — 128 с.
ISBN 978-617-8643-38-6. Пер. з нім. О. Залецька.
Ансельм Ґрюн — Сім кроків до життя - Зміст
Сім днів — сім слів: Кожен день Страсного тижня присвячений одному слову Ісуса на хресті як джерелу сили (прощення, надії, любові, довіри тощо).
Психологічний вимір: Слова Ісуса як засіб подолання семи базових людських страхів та самозвинувачень.
Музична медитація: Автор радить слухати класичні твори (Гайдна, Шютца) для глибшого проникнення сенсу слів у підсвідомість.
Літургійний путівник: Пояснення символіки обрядів Страсного тижня для їх усвідомленого переживання.
