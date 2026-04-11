Книга «Сім кроків до життя» відомого духовного наставника Ансельма Ґрюна — це глибокий путівник найважливішим тижнем християнського року. Автор пропонує читачеві не просто формально відвідати богослужіння, а перетворити Страсний тиждень на особисту дорогу трансформації. Ґрюн майстерно поєднує літургійні особливості кожного дня (від Вербної неділі до Великодня) із сімома останніми словами Ісуса на хресті. Кожне слово Спасителя розглядається як терапевтичне джерело, здатне зцілити конкретні людські страхи, почуття провини та внутрішні суперечності.

Особливість підходу Ґрюна полягає в його практичності: для кожного дня він пропонує конкретні вправи та поради, як вписати духовні роздуми у щоденну рутину. Книга вчить сприймати страсті Христові не як далеку історичну подію, а як дзеркало власних випробувань, де хрест стає місцем остаточного визволення. Це видання допоможе читачеві не лише підготуватися до свята Воскресіння, а й відкрити в собі «нову людину», наповнену світлом і надією, що особливо актуально для тих, хто шукає духовного оновлення в умовах сучасного неспокійного світу.

Ансельм Ґрюн — Сім кроків до життя: Духовний шлях назустріч Великодню

Львів : Свічадо, 2026. — 128 с.

ISBN 978-617-8643-38-6. Пер. з нім. О. Залецька.

Ансельм Ґрюн — Сім кроків до життя - Зміст