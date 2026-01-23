Книга бенедиктинського монаха Ансельма Ґрюна «Слова зцілення: Молитви на ціле життя» — це духовний порадник для тих, хто шукає слова для розмови з Богом, але не знаходить їх у собі. Автор, відомий своєю здатністю поєднувати давню чернечу мудрість із сучасною психологією, пропонує молитву як терапевтичний акт. Він стверджує: все, що залишається невисловленим, застрягає в душі, але винесене перед лице Господа — перетворюється на вдячність, довіру та зцілення.

Збірка охоплює всі виміри людського існування: від щоденних ранішніх і вечірніх правил до глибоких «молитов серця», що допомагають дати раду зі страхами, сумнівами та фізичними хворобами. Ґрюн розкриває молитву не як формальний обов'язок, а як простір спокою та джерело любові, що пульсує всередині кожного. Книга супроводжує читача через весь літургійний рік, пропонуючи особливі слова для Адвенту, Різдва, Великого посту та Великодня, допомагаючи кожній події життя стати кроком до внутрішньої свободи.

Окремий розділ присвячено «молитвам тиші» та тілесній молитві, де Ансельм Ґрюн вчить молитися не лише розумом, а й поставою та мовчанкою. «Слова зцілення» — це дар для кожної родини, адже книга містить благословення для дітей, подружжя, колег і навіть для тих, кого ми вже втратили. Це видання стане надійним супутником для кожного, хто прагне відчути благотворну Божу присутність у метушні сучасного світу.

Ансельм Ґрюн — Слова зцілення: Молитви на ціле життя

Львів: Свічадо, 2024. — 232 с.

ISBN 978-966-938-450-8

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