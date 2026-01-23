Біблія — наріжний камінь християнства, проте її тексти часто стають викликом для сучасного читача. Жертвоприношення Авраама, псалми прокляття, суворі вислови Ісуса про «вузькі ворота» чи «ненависть до батьків» нерідко викликають страх, роздратування або нерозуміння. У своїй новій книзі «Тлумачення складних уривків Біблії» відомий бенедиктинський монах Ансельм Ґрюн береться за найскладніші та «найтемніші» місця Святого Письма, які критики релігії часто використовують як зброю проти віри.

Керуючись девізом святого Ансельма Кентерберійського «Fides quaerens intellectum» (віра, що шукає розуміння), автор відмовляється ігнорувати або «забалакувати» важкі тексти. Він аналізує 50 суперечливих тем — від братовбивства Каїна до апокаліптичних образів Одкровення. Ґрюн розглядає ці уривки не лише з богословської, а й з психологічної точки зору, пояснюючи, як наші внутрішні страхи, нав’язливі стани та підсвідоме почуття провини можуть спотворювати сприйняття Божого Слова.

Ця книга — не просто сухий коментар, а щире інтелектуальне змагання з текстом. Вона допомагає читачеві подолати бар’єр нерозуміння біблійної мови та знайти в «жаских» на перший погляд історіях глибокий визвольний зміст. Ансельм Ґрюн відкриває Біблію як книгу, що не пригнічує людину погрозами, а веде її до істинного пізнання Бога, який є Любов’ю, навіть якщо Його шляхи здаються нам незбагненними.

Ансельм Ґрюн — Тлумачення складних уривків Біблії

Пер. з нім. О. Залецька. — Львів : Свічадо, 2025. — 192 с.

ISBN 978-966-938-998-5

Ґрюн - Тлумачення складних уривків Біблії — Зміст