Ґрюн - Життя без Бога

Книга Ансельма Ґрюна та Томаша Галіка «Життя без Бога – Коли обіймаються віра і сумніви» (в оригіналі — Gott los werden) є глибоким духовним діалогом між двома провідними європейськими мислителями сучасності: німецьким монахом-бенедиктинцем та чеським священником і соціологом. Автори ставлять за мету дослідити простір між радикальним атеїзмом та догматичною вірою, показуючи, що сумнів не є ворогом релігійності, а радше її необхідним супутником. Основна ідея твору полягає в тому, що справжня зустріч із Богом часто відбувається саме в моменти Його уявної відсутності, а порожнеча, яку відчуває сучасна людина, може стати місцем для глибшого духовного зростання.

Змістовна частина книги побудована як обмін листами або роздумами, де автори торкаються тем секуляризації, страждання, кризи інституційної церкви та особистого досвіду «темної ночі душі». Томаш Галік привносить у дискусію свій досвід життя в атеїстичному суспільстві, стверджуючи, що віруючі та невіруючі часто перебувають в одному човні, просто по-різному інтерпретуючи спільне для всіх мовчання Бога. Ансельм Ґрюн, спираючись на монастирську традицію та психологію, пропонує шляхи примирення з власними слабкостями та тривогами. Разом вони формулюють бачення «дорослої віри», яка не боїться складних запитань і здатна знайти Бога в реальному, недосконалому світі.

Текст написаний у формі щирої інтелектуальної сповіді, що робить його надзвичайно близьким для сучасного читача, який шукає сенс життя поза простими відповідями. Стиль авторів поєднує в собі високе богослов'я з пастирською м'якістю та соціологічною точністю. Робота служить важливим маніфестом для «тих, хто шукає», і для тих, хто відчуває себе чужим у традиційних релігійних структурах. Це читання допомагає зрозуміти, що віра — це не володіння істиною, а постійний шлях і готовність бути поруч із Богом навіть тоді, коли Його присутність здається невідчутною.

Ансельм Ґрюн, Томаш Галік – Життя без Бога – Коли обіймаються віра і сумніви

Львів: «Свічадо», 2022. – 216 с.

ISBN: 978-966-938-555-0

Ансельм Ґрюн, Томаш Галік – Життя без Бога – Зміст

Вступне слово. ПОЛИШЕНІ БОГОМ?

Пролог. ПОМЕРЛИЙ БОГ. ПРОМОВА БОЖЕВІЛЬНОГО. Томаш Галік

ДУША ЗНАЙОМА З АТЕЇЗМОМ. Ансельм Ґрюн

ОБІЙНЯТИ АТЕЇЗМ. Томаш Галік

З ГІПОТЕЗОЮ БОГА ЧИ БЕЗ НЕЇ. Томаш Галік

ПОМІЖ РЕЛІГІЙНОЮ НЕЧУТЛИВІСТЮ Й ДУХОВНИМИ ПОШУКАМИ – МАНДРІВНИЙ ОБРАЗ АТЕЇЗМУ. Ансельм Ґрюн

ВІДЧУВАТИ БОГА. Ансельм Ґрюн

РЕЛІГІЯ ТА ДУХОВНІ ПОШУКИ ЛЮДИНИ. Томаш Галік

ДОРОГА ВГЛИБ. Томаш Галік

З ДОСВІДУ НЕВИМОВНОГО. Ансельм Ґрюн

ПЕРЕВТІЛЕННЯ – СПІЛЬНА ДОРОГА ВІРУЮЧИХ І НЕВІРУЮЧИХ. Ансельм Ґрюн

НЕВІРУЮЧИЙ У МЕНІ – МІЙ ДРУГ. Томаш Галік

Епілог. НЕВІДОМИЙ БОГ. ПАВЛОВА ПРОМОВА В АРЕОПАЗІ. Ансельм Ґрюн

ПРО АВТОРІВ

ПРИМІТКИ