Упродовж останніх місяців засоби масової інформації (ЗМІ) багато уваги приділяють сексуальному насильству над неповнолітніми з боку духовенства Католицької Церкви, особливо на території Ірландії та Німеччини. З приводу цих подій папа Венедикт XVI нещодавно написав свого пастирського листа. Церква правильно чинить, коли сміливо й уважно дивиться на те, що сталося. Насамперед, це потрібно для визнання своєї моральної, юридичної та пасторальної відповідальності за ці страшні вчинки, а також для визнання своєї бездіяльності і мовчанки, що часто траплялося в минулому як певний спосіб дії (modus operandi).

Однак важливо зупинитися над самою проблемою, причинами її виникнення, психологічними характеристиками, методами її запобігання і висновками на майбутнє. Інакше, коли стихне шквал нападів ЗМІ, уся ця метушня і полеміка, то з’ясується, що ця проблема майже повністю недосліджена і немає розуміння випадків, які трапилися, отже, нависатиме загроза їх повторення. На жаль, ця риса властива всім великим скандалам: обмежуючись розповідями про події чи описом обставин, ми тим самим не запобігаємо їх новій появі в іншому місці. Ймовірно, в деяких місцях вони насправді ніколи і не припинялися, і ми надто далекі від розуміння того, що трапилося.

Мета цієї книги - поділитися певними роздумами щодо проблеми, не вдаючись до розгляду конкретних випадків та безпосередніх вражень. Ця книга, головно, аналізує проблему педофілії з погляду психології, описуючи можливу психодинаміку винних у злочинах над неповнолітніми. Одночасно виринає дивний контраст. Протягом останніх місяців у ЗМІ майже не з’являються коментарі компетентних у цьому питанні фахівців - лікарів, психіатрів, дослідників, психологів, юристів - натомість, медіа-простір рясніє коментарями газет, телебачення, а також різного роду дебатами.

Джованні Ґуччі, Ганс Цолльнер - Відкрита рана - Церква і педофілія - Психологічно-пасторальний підхід

Пер. з італ. Н. Павлів

Львів: Свічадо, 2012, 128 с.

ISBN 978-966-395-545-2

Джованні Ґуччі, Ганс Цолльнер - Відкрита рана - Церква і педофілія - Психологічно-пасторальний підхід - Зміст

Передмова

І. Проблема педофілії з точки зору психології

Особистість педофіла

Педофілія серед католицьких священиків

Деякі психологічні елементи, важливі для педофілії

Додаткові уточнення на церковному рівні

Визнавати і поважати таїнство особистості

Важливість всеохопної формації

II. Спротив культурі педофілії

Дивна мовчанка

Поширення культури педофілії

Обвинувачення папі Венедикту XVI

III. Необхідність комплексної формації

Що означає бути зрілим?

Специфічні покази для зарахування в семінарію та подальшої формації

IV. Внесок форматора у процес формації до священичого і богопосвяченого життя

Деякі ознаки браку свободи у форматора

Функція форматора

Внесок психології та нещодавній документ Ватикану

Важливість християнської міждисциплінарної антропології

За образом і подобою Доброго Пастиря

Бібліографія

Пастирське послання Святішого Отця Венедикта XVI католикам Ірландії, 20.03.2010