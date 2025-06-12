Ґуччі (Гуччі), Ганс - Відкрита рана
Упродовж останніх місяців засоби масової інформації (ЗМІ) багато уваги приділяють сексуальному насильству над неповнолітніми з боку духовенства Католицької Церкви, особливо на території Ірландії та Німеччини. З приводу цих подій папа Венедикт XVI нещодавно написав свого пастирського листа. Церква правильно чинить, коли сміливо й уважно дивиться на те, що сталося. Насамперед, це потрібно для визнання своєї моральної, юридичної та пасторальної відповідальності за ці страшні вчинки, а також для визнання своєї бездіяльності і мовчанки, що часто траплялося в минулому як певний спосіб дії (modus operandi).
Однак важливо зупинитися над самою проблемою, причинами її виникнення, психологічними характеристиками, методами її запобігання і висновками на майбутнє. Інакше, коли стихне шквал нападів ЗМІ, уся ця метушня і полеміка, то з’ясується, що ця проблема майже повністю недосліджена і немає розуміння випадків, які трапилися, отже, нависатиме загроза їх повторення. На жаль, ця риса властива всім великим скандалам: обмежуючись розповідями про події чи описом обставин, ми тим самим не запобігаємо їх новій появі в іншому місці. Ймовірно, в деяких місцях вони насправді ніколи і не припинялися, і ми надто далекі від розуміння того, що трапилося.
Мета цієї книги - поділитися певними роздумами щодо проблеми, не вдаючись до розгляду конкретних випадків та безпосередніх вражень. Ця книга, головно, аналізує проблему педофілії з погляду психології, описуючи можливу психодинаміку винних у злочинах над неповнолітніми. Одночасно виринає дивний контраст. Протягом останніх місяців у ЗМІ майже не з’являються коментарі компетентних у цьому питанні фахівців - лікарів, психіатрів, дослідників, психологів, юристів - натомість, медіа-простір рясніє коментарями газет, телебачення, а також різного роду дебатами.
Джованні Ґуччі, Ганс Цолльнер - Відкрита рана - Церква і педофілія - Психологічно-пасторальний підхід
Пер. з італ. Н. Павлів
Львів: Свічадо, 2012, 128 с.
ISBN 978-966-395-545-2
Джованні Ґуччі, Ганс Цолльнер - Відкрита рана - Церква і педофілія - Психологічно-пасторальний підхід - Зміст
Передмова
І. Проблема педофілії з точки зору психології
- Особистість педофіла
- Педофілія серед католицьких священиків
- Деякі психологічні елементи, важливі для педофілії
- Додаткові уточнення на церковному рівні
- Визнавати і поважати таїнство особистості
- Важливість всеохопної формації
II. Спротив культурі педофілії
- Дивна мовчанка
- Поширення культури педофілії
- Обвинувачення папі Венедикту XVI
III. Необхідність комплексної формації
- Що означає бути зрілим?
- Специфічні покази для зарахування в семінарію та подальшої формації
IV. Внесок форматора у процес формації до священичого і богопосвяченого життя
- Деякі ознаки браку свободи у форматора
- Функція форматора
- Внесок психології та нещодавній документ Ватикану
- Важливість християнської міждисциплінарної антропології
- За образом і подобою Доброго Пастиря
Бібліографія
Пастирське послання Святішого Отця Венедикта XVI католикам Ірландії, 20.03.2010
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