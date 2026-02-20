КНИГА ДАНИЭЛЯ - с толкованиями РаШИ и МаЛбИМа

ТаНаХ - При Аарон - Перевод Фримы Гурфинкель книг «Пророков» (Невиим) и «Писаний» (Кетувим) с классическими комментариями РИШОНИМ

Издание серии «ТаНаХ - При Аарон» осуществляется благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии) решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

Царство дома Давида достигло своего расцвета при основателе династии и при его сыне Шеломо, унаследовавшем престол. Спустя века наступил закат, завершившийся разрушением Первого Храма и изгнанием народа в Вавилон. Возрождение царства связано с юным потомком династии, по имени Даниэль, которого при царском дворе в Вавилоне ждала должность высокопоставленного советника.

Покорив землю Исраэля, Невухацнецар доставил из Иерушалаима в Вавилон драгоценные сосуды Храма и лучших представителей молодого поколения, среди них Даниэля, Ханан’ю, Мишаэля и Азар’ю. Из них намеревались воспитать верных придворных, чтобы на службу империи поставить всемирно известную мудрость Иерушалаима и тем самым лишить народ Господний его человеческих и духовных сокровищ и надежды на избавление.

Согласно всем пророчествам в ТаНаХе, мировая история призвана обнаружить ничем не ограниченную власть Пресвятого и Его единство, а это предполагает победу добра над злом в человеческом обществе. Известны времена, когда награду за добро и наказание за злодеяние получали незамедлительно. Были также времена, когда зло творили, казалось бы, безнаказанно, а за добро подвергались преследованиям. Но и тогда план Всевышнего не был расстроен, но только пути Его правления оставались сокрытыми. Не видя целого, мы не можем оценить его составные части и лишь в конце дней сумеем понять, как все мельчайшие детали каждая на своем месте выстраиваются в одну гигантскую панораму, соединяясь и дополняя друг друга.

Первые два тысячелетия после сотворения мира мудрецы называют периодом хаоса, когда в беспросветной тьме мир ждал духовного рассвета, оправдывающего его существова-ние. Святость была привнесена в мир Авраамом и достигла своей высшей точки при даровании Торы, в которой сосредоточена духовная сущность мира.

В период существования священного Дома Б־жественное присутствие и правление были наиболее ощутимы в мире. Несомненной была также зависимость благополучия народа Исраэля от его духовного состояния, на котором пагубно сказывались чужеземные языческие влияния. С разрушением священного Дома возникло так называемое сокрытие лика Превечного, а Его присутствие стало неощутимым. Что в этот период могло удержать народ Исраэля и с ним весь мир от окончательного духовного падения и погружения в бездны нечистоты, подобно той угрозе, которой сыны Исраэля подверглись в Мицраиме? Там завершилось двухтысячелетие духовного хаоса, предшествовавшее дарованию Торы. В последующих изгнаниях слово и закон Превечного в Торе стали залогом существования народа Исраэля даже в самых невыносимых условиях.

Разумеется, существование народа в изгнании несравнимо с его жизнью на своей земле со священным Домом. И все же мир больше не находился в том хаотическом состоянии, в каком он пребывал прежде. Ведь Б־г избрал и освятил Свой народ, и даровал ему Тору, провозглашающую Его волю, даже если мир еще не готов ее принять.

КНИГА ДАНИЭЛЯ - с толкованиями РаШИ и МаЛбИМа

(288 с.)

Перевод: Фрима Гурфинкель

ИЕРУСАЛИМ

5776 2015

THE BOOK OF DANIEL with commentaries of RASHI and MALBIM (288 p.)

Translation: Frima Gurfinkel

Книга Даниэля - с толкованиями РаШИ и МаЛбИМа - в переводе Фримы Гурфинкель - 8 глава

И ринулся он к нему в ярости сильной своей.

7 и я видел, (как) он достиг овна

И (сражался) с ним яростно, и он бил овна

И сломал оба его рога,

И у овна не было силы устоять перед ним,

И тот бросил его на землю и растоптал его,

И некому было вызволить овна из его руки.

8 и молодой козел (из) коз великим стал очень, но когда он стал могучим,

Сломался большой рог,

И взошли видных четыре (рога) вместо него

К четырем сторонам небес.

9 и из одного из них вышел один малый рог,

И он разросся очень к югу и к востоку,

И к (земле) желанной.

10 и он дорос до небесного воинства

И на землю низринул из воинства и из звезд, и их он попрал.

11 и до предводителя воинства он дорос,

И им была отменена постоянная (жертва),

И повержено было основанье его святыни.

12 И срок будет назначен для (отмены) постоянной

(жертвы) из-за преступного,

И сбросит правду на землю,

И содеет и преуспеет.

13 и я слышал,

(как) один святой изрек,

И один святой кому-то изрекавшему сказал:

До каких пор (это) видение (0 жертве) постоянной и немом преступном,

(когда) и Святыня, и воинство на попрание отданы?

14 и сказал он мне:

До вечера (и) утра две тысячи триста,

И оправдано будет святое.

15 и было:

Когда я, Даниэль, я видел видение,

И я искал понимания,

И вот, стоит предо мной (некто в) облике мужа.

16 и я услышал голос человеческий из Улайя

Книга Даниэля - с толкованиями РаШИ и МаЛбИМа - в переводе Фримы Гурфинкель - 8 глава - Толкования

МаЛбИМ

И МОЛОДОЙ КОЗЕЛ (из) КОЗ ВЕЛИКИМ СТАЛ ОЧЕНЬ - Царство Иавана свое владычество распространило на весь мир.

НО КОГДА ОН СТАЛ МОГУЧИМ, СЛОМАЛСЯ БОЛЬШОЙ РОГ

Александр умер в середине своих дней.

и взошли видных четыре (рога) вместо него - После его смерти его царство разделилось на четыре части.

к четырем сторонам небес - Птолемей Первый воцарился в Мицраиме, на юге, а Селевк воцарился в Азии и в Бавеле, на севере, одним из его потомков был преступный Антиох. Антиох Первый воцарился в Парасе и в царстве Азии, на востоке, а Филипп, брат Александра, воцарился в Иаване, на западе. Все они окрепли после его смерти.

И ИЗ ОДНОГО ИЗ НИХ ВЫШЕЛ ОДИН МАЛЫЙ РОГ - Это преступный Антиох Эпифан. Потому что Селевк Первый, которого Александр воцарил на севере над Ашуром и Бавелем, породил Антиоха Великого. После Антиоха царствовал его сын Селевк, у которого было два сына, младшего из которых звали Антиохом. Когда старший его брат воевал с царем Мицраима и звал его на помощь, Антиох выдал брата в руки врагу и захватил царство. После себя он оставил двух сыновей: своего первенца Селевка и младшего, преступного Антиоха. Селевк умер, оставив после себя малолетнего сына, у которого Антиох отнял царство. Поскольку Антиох был младшим сыном (своего отца),РаШИ

к югу - Это Мицраим, который находится южнее земли Исраэля.

букв.: и к желанному - Землю Исраэля называют желанной землей в смысле "землю желанную, удел вожделенный (для) воинств племен" [Ирмеяу 3, 19].

до небесного воинства - Это сыны Исраэля, уподобленные звездам.

и до Предводителя воинства - Это священный Дом Пресвятого, Предводителя воинства. Он порекал Пресвятого.

букв.: и им было воздето постоянное - Его полчищами и войсками, которые он двинул на Йерушалаим, было отменено постоянное (жертвоприношение), когда он послал туда (будущего) императора Нерона, предводителя своего войска. Об этом наши мудрецы говорили в трактате Гитин [56 а], и о6 этом говорится также в книге Гурийона.

МаЛбИМ

царство полагалось не ему, а сыну его первородного брата. К тому же его отец тоже был младшим у своего отца, и ему тоже не положено было царствовать, как разъясняет раби Ицхак Абраванэль. ”Миц’ира” является производным от ”цаир” (молодой, младший), что означает младшего, недостойного царствовать. Поэтому в слове ”миц’ира” буква ”цади” отмечена знаком ”дагеш”. По мнению РаДаКа, оно является именем прилагательным в форме женского рода от ”миц’ар”, а буква ”цади” в нем отмечена знаком ”дагеш” для благозвучия. (И понимать нужно в том смысле) что сам он меньший и презренный.

и он разросся очень к югу - Потому что он воевал с царем Мицраим и отнял у него его землю до Александрии, но римляне принудили его к отступлению, и к востоку - Это земля Параса. и к (земле) желанной - Это земля Исраэля.

и он дорос до небесного воинства - До (сынов) Исраэля, которые являются небесным воинством ввиду их веры. Он хотел принудить их отречься от своей Торы, чего не делал ни один из царей, его предшественников.

и низринул на землю из воинства - С небес он низверг их на землю, чтобы они не были больше небесным воинством и святым племенем, но были как все народы земель, служащие чужбинным богам. И он низверг также из звезд, а это священнослужители Господа, как звезды наделяющие заслугами многих.

и их он попрал - Он убивал благочестивых Господних и их предавал попранию.

и пока предводитель воинства (не) вырос - Все это

продолжалось, пока не вырос предводитель воинства: священнослужитель Матит’яу и его сыновья Макабим. Он был предводителем сынов Исраэля, которые представляли собой воинство Господне. Это он его ”перерос” и победил.

БУКВ.: И ОТ НЕГО БЫЛА ВОЗНЕСЕНА ПОСТОЯННАЯ (ЖЕРТВА) О

От этого предводителя воинства, т. е. благодаря ему была вознесена постоянная (жертва), которая до тех пор была отменена йеваним. Теперь же она была вознесена (и восстановлена) благодаря усилиям Хашмонаим и за их заслуги, и служение Господу было восстановлено.

и повержено было основанье Его Святыни - Это другое (пророческое) видение, в котором он слышал, что постоянная (жертва) будет вознесена и Святилище восстановлено на своем месте в дни Хашмонаим, но затем вновь будет низвергнуто святое основание постоянной (жертвы), которая снова будет отменена римлянами в пору разрушения (Святилища).РаШИ

БУКВ.: И СРОК БУДЕТ ДАН ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИЗ־ЗА ПРЕСТУПного - И время назначенное установлено, когда постоянное (жертвоприношение) из-за преступного будет устранено. "Цава" означает "земан" (время), подобно "разве не служебный срок (цава) у человека на земле" [Ийов 7, 1 ].

и сбросит правду на землю - Унизит Учение истинное.

один святой - Один из ангелов, и сказал - Тот ангел.

кому-то - Слово "палмони" составлено из двух слов "пелони алмони". "Пелони" в Книге Шемуэля [I 21,3] Йонатан бен-Узиэль переводит как означающее сокрытое и тайное, подобно "если что-либо сокроется (ипале) от тебя" [Речи 17, 8]. "Алмони" означает "алмон" (вдовый) без имени (т. е. лишенный имени), потому что (ангел) не открыл ему, кто он такой и каково его имя.

кому-то изрекавшему - Ангелу, кто изрекал и выносил указы: "И срок будет назначен для (отмены) постоянной (жертвы) из-за преступного" [12].

до каких пор видение - это относительно постоянной (жертвы), которая будет отменена, а вместо нее будет немое преступное.

"Пеша шомем" это идол, которому поклоняются язычники и который подобен немому камню. Так он называется в этой Книге в нескольких местах, как сказано: "И с поры отмены постоянной (жертвы) и установления немого поганого" [12, 11]. "Шомем" 03־ начает немоту и безмолвие, подобно "растерявшись молчал (эштомам) некоторое время" [4, 16], "и сидел я там семь дней, онемевший (машмим), среди них" [Йехезкэль 3, 15], как немой.

МаЛбИМ

12. БУКВ.: И ВОИНСТВО БУДЕТ ОТДАНО С ПОСТОЯННОЙ (ЖЕРТвой) - В видении он (также) слышал, что воинство, т. е. (сыны) Исраэля, вместе с постоянной (жертвой) будут отданы в руки врага. ”Ал” нужно понимать в смысле ,,с (ал) постоянным всесожжением будет содеяно” [В пустыне 28, 15], ”и пришлиИ СРОК БУДЕТ НАЗНАЧЕН ДЛЯ (ОТМЕНЫ) ПОСТОЯННОЙ

(жертвы) из-за преступного, мужи с (ал) женами” [Имена 35, 22]. Т. е. ”ал” как ”им” (с). И это будет

из-за преступного - Из־за преступлений, совершенных нарушителями в дни Второго Дома (священного).

и сбросит правду за землю - Римское царство бросит на землю правду. Закон Исраэля и Тору истинную оно бросит на землю многочисленными указами и действиями насильственными, вынуждающими нарушить Закон.

и содеет и преуспеет - В отличие от Иавана (это царство) не падет в скором времени, но успешно будет совершать свои деяния на протяжении многих дней.

И Я СЛЫШАЛ, (как) ОДИН СВЯТОЙ ИЗРЕК - Это относится к сказанному выше. Все это он слышал от одного святого. Потому что овна и козла, и малый рог, и то, что из воинства пало на землю, все это он в (пророческом) видении видел. Однако то, что предводитель войска вырос и от него была вознесена постоянная (жертва), этого он в видении не видел, но только слышал от одного святого из тех ангелов, которые пророчество ниспосылают. (Ангел) изрек все это и сообщил ему все это в пророчестве.

и СКАЗАЛ один - А после того он слышал, что один святой сказал ангелу скрытому, изрекавшему упомянутое видение, и спросил у него: ”До каких пор видение?” Т. е. как долго будет длиться видение, тобой изреченное? Это видение относительно постоянной (жертвы), т. е. виденное мною, что сначала постоянная (жертва) была вознесена в дни Хашмонаим благодаря предводителю войска Исраэля. А затем было ”преступное опустошительное”, т. е. преступное произведет в нем опустошение.

РаШИ

БУКВ.: ОТДАТЬ И Святыню, И ВОИНСТВО НА ПОПРАНИЕ

Место Святилища и небесное воинство, поверженное на землю, отдать его ногам на попрание, как сказано выше: "... и на землю низринул из воинства и из звезд" [10].

и Святыня, и воинство - Буква "вав" перед "кодеии" является избыточной. И таких примеров немало в Писании, как, например, "оцепенеет и колесница, и конь" [Псалмы 76, 7], а также и в разговорном языке.

14. до вечера (и) утра две тысячи триста - Я видел разгадку со ссылкой на рабейну Саад'ю, но (срок) уже прошел. Можно также понимать "до вечера (и) утра" как означающее: пока не наступит тот вечер, - котором сказано: "... и будет под вечер: будет свет" [Зехар'я 14, 7]. Мы уверены, что речение нашего Б־га вовек будет стоять нерушимо. По моему мнению, "эрев" и "60־ кер" здесь представляют собой гематрию. В подтверждение можно привести два довода. Во-первых, счет здесь соотносится с другим счетом в конце Книги. Во-вторых, далее ангел Гавриэль сказал Даниэлю: "И виденье - вечере и утре, - чем говорилось, истинно это" [26]. Если это не намек на счет, для чего повторять: "истинно это"? Провидцу велено было закрыть и запечатать речение, которое ему самому было дано в виде сокрытом и запечатанном. Мы же будем надеяться на обещанное нашим царем: конечный срок за конечным сроком. По прошествии одного конечного срока, будем знать, что толкователь ошибся в своих расчетах. И пришедший вслед за ним будет искать и вычислять иначе. Так, числовое значение букв "эрев 60кер" составляет пятьсот семьдесят четыре. Прибавив а этому две тысячи триста, получим две тысячи восемьсот семьдесят четыре.

МаЛбИМ

И Святыня, т. е. священный Дом, будет на попрание. К этому относится сказанное, что основание Его Святыни будет повержено, а воинство и постоянная (жертва) будут переданы в руки врагам из-за преступления. Как долго это будет продолжаться?

14. и сказал он мне - Отвечающий обратился со своим ответом ко мне. Ведь ответ главным образом предназначался Даниэлю, чтобы он знал.

до вечера (и) утра две тысячи триста - Время до наступления вечера, т. е. до разрушения, произведенного римлянами, и до того, как вновь наступит утро, т. е. до грядущего избавления, будет продолжаться две тысячи триста лет. И тогда ”оправдана будет Святыня”, т. е. Святыня к своей праведности возвратится как прежде, и это священный Дом и святость Исраэля. И также можно понимать в том смысле, что тогда преступление будет искуплено и святость Исраэля оправдана. С тех пор и далее все народы признают их праведность и то, что они были правы в своем Учении и своей вере. И в тот день многие племена примкнут к Господу. Если считать от разрушения Первого (Храма), которое было в три тысячи триста тридцать восьмом году, то срок наступит в пять тысяч шестьсот тридцать восьмом году. Но поскольку сказано неопределенно, без указания на то, что счет ведется от разрушения (Храма), ясно, что нужно считать с того дня, когда ангел с ним говорил, т. е. с третьего года Бельшацара, когда Даниэль видел это (пророческое) видение. Это было в три тысячи триста восемьдесят восьмом году. И сказано, что с того года до разрушения (Храма) и последующего избавления пройдет две тысячи триста лет, и избавление наступит не позднее чем в пять тысяч шестьсот восемьдесят восьмом году. И, как мы уже разъясняли, ”до поры и пор, и половины поры” [7, 25] составляет число пять тысяч шестьсот семьдесят три, что на пятнадцать лет раньше. Т. к. от прекращения царства малого рога, - чем речь шла выше, до строительства Святилища и принесения постоянной жертвы, - чем говорится здесь, пройдет пятнадцать лет. Наши мудрецы разъясняют, что дни прихода сына Давида составят одну седмицу, и дни Гога и Магога тоже составят одну седмицу, как находим в Иерушалми, в трактате Шевииш. Вместе это четырнадцать лет до строительства Святилища.

РаШИ

и оправдано будет святое - Вина сынов Исраэля будет искуплена и отменены будут предопределения относительно их попрания и дробления, начиная с первого изгнания в Мицраиме до вечного избавления и спасения нашим царем помазанным (Машиахом). Этот счет завершается по прошествии тысячи двухсот девяноста лет со дня отмены постоянного (жертвоприношения). К этому относится сказанное в конце Книги: "И с поры отмены постоянной (жертвы) и установления немого поганого дней тысяча двести девяносто" [12, 11]. Столько и не больше. С приходом нашего царя помазанного устранен будет поганый (идол) немой. Постоянное (жертвоприношение) было отменено за шесть лет до разрушения Второго Дома (священного), когда во дворце (Святилища) был установлен истукан. В семнадцатый день тамуза Апостемос сжег свиток Торы и отменил постоянное (жертвоприношение), и установил истукана во дворце, как мы учим в трактате Таанит [266]. Я не могу привести неоспоримое доказательство, подтверждающее сказанное мною - шести годах, но имеется доказательство относительно того, что от отмены постоянного (жертвоприношения) до разрушения (Дома) не прошел целый семилетний цикл, потому что Даниэль прорицал - Тите: "... но (в) половину седмицы отменит заклание и приношение" [9, 27]. Т.е. на протяжении части семилетия перед разрушением жертвоприношения будут отменены, как истолковано ниже.

Возвратимся к предыдущему. Каким образом число "эрев 60־ кер две тысячи триста" соответствует периоду от прихода сынов Исраэля в Мицраим до дня отмены постоянной (жертвы) спустя тысячу двести девяносто лет? Двести десять лет пробыли в Мицраиме. Четыреста восемьдесят лет прошло от исхода из Мицраима до того, как был построен (священный) Дом. Четыреста десять лет Дом существовал, и семьдесят лет продолжалось изгнание в Бавеле. Четыреста двадцать лет существовал Второй Дом (священный). Прибавь к этому тысячу двести девяносто до конца дней. Всего две тысячи восемьсот восемьдесят. Вычти из этого шесть лет, на протяжении которых до разрушения (Дома) постоянная (жертва) была отменена, поскольку Писание счет тысячи двухсот девяноста лет ведет от момента отмены постоянной (жертвы). Таким образом, ты получишь число "эрев бокер" плюс две тысячи триста. Счастлив тот, кто ждет и достигнет конца дней, и это сорок пять лет сверх тысячи двухсот девяноста. Вероятно, царь помазанный (Машиах) придет согласно первому счету и вновь сокроется от них на протяжении сорока пяти лет. В заключении "Йоцер-парашат-аходеш" раби Эльазар аКалир говорит - шести седмицах, т. е. - сорока двух годах. Возможно, он не включает в счет три года, не вошедшие в семилетний цикл. В Мидраше Рут я нашел, что царь помазанный, после того как он себя обнаружит, будет скрываться на протяжении сорока пяти лет. При этом Мидраш опирается на эти стихи.

и я искал понимания - Я жаждал того, чтобы с небес мне дали понять.

букв.: промеж Улайя - Из реки.

МаЛбИМ

и было: когда я видел - Что касается пророчества, которое он слышал, (изложенное) начиная с одиннадцатого стиха и далее, он понимания не просил, потому что он речения понял: предводитель воинства, он же первосвященник, возвеличится над малым рогом и вознесет постоянную (жертву). А затем Святилище будет разрушено на определенный названный срок. Все это он постиг своим разумом. Однако пророческое видение, им виденное, он не понял. Т. е. кто эти овен и козел, а также и другие элементы видения. Поэтому он просил - понимании. Тогда пред ним предстал некто в облике мужа, и это Гавриэль.

