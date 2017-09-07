Толкование РаШИ оказало влияние на все последующие поколения. С одиннадцатого века и до наших дней невозможно представить себе изучение Торы без РаШИ. Немало великих знатоков Торы в своих толкованиях опираются на РаШИ, порою вступая с ним в дискуссию, как делает это, например, РаМбаН.

Известны сотни толкований к толкованию РаШИ, и среди них ставшие классическими книги Маарала из Праги и раби Элийау Мизрахи, которые посвящены исследованию глубинного содержания и методологии этого неповторимого труда.

Его толкование к Торе распространялось в рукописном виде, а затем стало первой книгой на иврите, которая была издана типографским способом. Начиная с 17-ого века оно переведено на немецкий, английский и французский языки.

ПЯТИКНИЖИЕ - с толкованием раби Шломо Ицхаки (РАШИ) - И ВОЗЗВАЛ (ВАИКРА)

Перевод Фримы Гурфинкель

Швут Ами, Иерусалим, 2006 год

Фрима Гурфинкель - Пятикнижие - толкование РаШИ - Ваикра - 1

1. И воззвал к Моше, и изрек Господь ему из шатра сретенья, говоря:

1. и воззвал к Моше

Всем «и изрек», «и сказал», «и повелел» предшествовало «и воззвал» (к Моше, что) выражает расположение, и таким обращением пользуются ангелы-служители, как сказано: «И воззвал один к другому...» [Йешаяу 6, 3]. В отличие (от этого) Его явление пророкам из народов мира выражено словом со значанием случайности и нечистоты, как сказано: «И встретился Бог Бил'аму» [В пустыне 23, 4] («ваикар» от «кара», случиться, и «кери», подобно «нечист от ночного случая» (Речи 23, 11) [Сифра; Ваикрараба 1].

и воззвал к Моше

Глас раздавался и доносился (только) до его ушей, но все (остальные) сыны Исраэля не слышали. Быть может, зов предшествовал также перерывам (в речении)? Поэтому сказано: «и изрек» - речению предшествовал зов, но не перерывам. А для чего служили перерывы (т. е. почему большой раздел, например, первые три главы, делится на несколько малых)? Чтобы в промежутках между двумя разделами или двумя положениями дать Моше возможность осмыслить. И тем более (необходимо это) простому человеку, который учится у простого человека [Сифра; Танхума].

ему

(Это имеет целью) исключить Аарона. Раби Иеуда говорит: «Тринадцать речений в Торе обращены к Моше и Аарону, и соответственно им имеется тринадцать (речений) ограничительных, тем самым указывая тебе, что они были изречены не Аарону, но Моше, с тем чтобы он передал Аарону. И вот эти тринадцать ограничений: «изрекать при нем... изрекающий ему... и Он изрекал ему» [В пустыне 7, 89], «и место Я назначу тебе» [Имена 25, 22] - все они (перечислены) в Торат-коаним. Быть может, (Аарон и сыны Исраэля) слышали глас взывающий (обращение к Моше)? Поэтому сказано: «и глас... ему» [В пустыне 7, 89], не «ло», а «элав» - Моше слышал, но все сыны Исраэля не слышали [Йома 46].

из шатра сретенья

Учит, что голос пресекался и не выходил за пределы шатра. Быть может, оттого что голос тих? Поэтому сказано «акол» (с определенной артиклевой частицей). А что это за голос? Это голос, известный из Псалмов: «Глас Господа в силе, глас Господа в блеске; глас Господний ломает кедры» [29, 4-5]. Почему же сказано: «из шатра сретенья»? Учит, что голос пресекался (и не выходил за пределы шатра). И подобно этому «И глас крыльев керувов слышен до внешнего двора» [Йехезкель 10, 5]. Быть может, глас был негромким? Поэтому сказано: «как глас всемогущего Бога, когда Он изречет». Тогда почему сказано: «до внешнего двора»? Потому что, дойдя туда, (глас) пресекался,

из шатра сретенья, говоря

Быть может, отовсюду (из всего шатра)? Поэтому сказано: «поверх покрытия» [В пустыне 1, 89]. Быть может, со всего покрытия? Поэтому сказано: «меж двух керувов» [Сифра].

говоря (букв.: чтоб сказать)

Иди и говори им речи проникновенные: «Ради вас Он изрекает при мне». Ведь мы находим, что, когда сыны Исраэля как отверженные скитались по пустыне на протяжении тридцати восьми лет от (греха) соглядатаев и далее, речение (Превечного) не было обращено к Моше, ибо сказано: «И было, когда вымерли все мужи ратные,., то изрек Господь мне, говоря...» [Речи 2, 16-17]- (тогда) ко мне было речение [Сифра]. Другое объяснение: пойди, изложи им Мои речения и дай Мне ответ: принимают ли их они. Как сказано: «И передал Моше речи народа...» [Имена 19,8].

Фрима Гурфинкель - Пятикнижие - толкование РаШИ - Берешит

Фрима Гурфинкель - Пятикнижие - толкование РаШИ - Шмот

Все книги переводов Фримы Гурфинкель читайте на Эсхатосе