Гурфинкель - Берешит
Раши сделал то, что никто и никогда ни до него, ни после него не делал: он последовательно строит мост между стихами Писания и Талмудической литературой.
Значение Раши для еврейской традиции можно выразить словами: «Из его колодца мы пьем, его воздухом дышим».
Все следующие комментаторы шли другим путем. Они пытались сами понять, что написано в Торе, на основании того, что сказано у мудрецов Талмуда, на основании своих знаний грамматики и истории.
С комментарием Раши не спорят просто потому, что его толкование не нуждается в доказательствах — оно освящено всей предшествующей еврейской традицией, это и есть комментарий Устной Торы к Торе Письменной во всей ее красе.
ПЯТИКНИЖИЕ - с толкованием раби Шломо Ицхаки (РАШИ) - КНИГА В НАЧАЛЕ (БЕРЕШИТ)
Перевод Фримы Гурфинкель
Швут Ами, Иерусалим, 2006 год
Фрима Гурфинкель - Пятикнижие - толкование РаШИ - Берешит
В начале - 1
1. В начале сотворения Богом небес и земли, -
1. В начале
Сказал раби Ицхак: «Надлежало бы начать Тору со (стиха) «Этот месяц для вас - глава месяцев» [Имена 12, 2], что является первой заповедью, данной (сынам) Исраэля. Почему же (она) начинается с «б'решит» (с сотворения мира)? Потому что «силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать им владение племен» [Псалмы 111, 6]. Ведь если народы мира скажут Исраэлю: «Разбойники вы, захватившие земли семи племен», то (сыны Исраэля) скажут им: «Вся земля принадлежит Пресвятому. Он сотворил ее и дал ее тому, кто Ему угоден. По воле Своей Он дал ее им (на время), по воле Своей Он отнял у них и дал ее нам» [Танхума; Береишт раба].
букв.: в начале (или: ради начала) сотворил
Этот стих требует истолкования, как толковали его наши мудрецы: ради Торы, нареченной началом (решит) пути Его [Притчи 8, 22], и ради Исраэля, нареченного начатком (решит) плодов Его [Ирме' яу 2, 3] (т.е. приставка «бет» обозначает цель или причину, и стих следует понимать так: ради Торы и Исраэля, названных «началом», Бог сотворил небо и землю). А если желаешь дать прямое толкование, толкуй так: в начале сотворения неба и земли, (когда) земля представляла собой смятенье, пустынность и мрак, Бог сказал: «Да будет свет». Стих не имеет целью указать на порядок творения, говоря, что они (небо и земля) предшествовали.
Ведь если бы это являлось целью, следовало бы написать: вначале, сначала (ба-ришона) сотворил Он небо и землю. Ибо (слово) «решит» в Писании встречается только в сочетании с последующим словом, как, например: «в начале царствия Иебякима» [Ирмеяу 26,1 ], «начало царства его» [10,10], «начаток хлеба твоего» [Речи 18,4]. Так и здесь ты говоришь: «б^ешит бара», как (если бы стояло) «б'ро», в начале сотворения. И подобно этому «техилат дибер» [Ошеа 1,2], что означает: в начале речения Пресвятого к Ошее, и сказал Господь Ошее...
Если же ты скажешь, что целью является указать, что они (небо и земля) были сотворены вначале, и (стих) означает: в начале всего сотворил Он их, (т.е. в сопряженном сочетании опущено слово «всего», подобно тому, как) имеются стихи эллиптические с одним опущенным словом, - как, например: «За то что не затворила дверей чрева» [Иов 3, 10], где не назван затворяющий; или: «понесет богатства Дамесека» [Йешаяу 8, 4], где не назван несщий их; или: «будет ли пахать волами» [Амос 6, 12], и не сказано: будет ли человек пахать волами; или: «Возвещаю в начале конец» [Йешаяу 46, 10], вместо «возвещаю в начале дела его конец»; - тогда ты сам удивишься себе, ведь воды предшествовали (небу и земле в сотворении), ибо написано: «и дуновение Божье витает над ликом вод», но Писание еще не открыло, когда были сотворены воды, (а из сказанного) заключаешь, что (сотворение) вод предшествовало (сотворению) земли. К тому же небеса были сотворены из огня (эш) и воды (маим). Как бы то ни было, стих ни в коей мере не учит очередности предшествующих и последующих (творений),
сотворения Богом
(Сказано: Бог, Судья), и не сказано: сотворил Господь (Милосердный). Ибо вначале Он вознамерился сотворить (мир) на основе (строгого) суда, но видя, что мир не может так существовать, выслал вперед милосердие и соединил его с судом. К этому относится сказанное: «в день содеяния Господом Богом земли и небес» [2, 4].
3. И сказал Бог: Да будет свет! И был свет.
4. И увидел Бог свет, что хорош, и отделил Бог
свет от тьмы.
5. И назвал Бог свет днем,
а тьму Он назвал ночью.
И был вечер, и было утро - день один.
6. И сказал Бог:
Да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод!
7. И содеял Бог свод
и отделил
воды, что под сводом,
4. И увидел Бог свет, что хорош, и отделил Бог
свет от тьмы.
5. И назвал Бог свет днем,
а тьму Он назвал ночью.
И был вечер, и было утро - день один.
6. И сказал Бог:
Да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод!
7. И содеял Бог свод
и отделил
воды, что под сводом,
2. смятение и пустынность (смятение от пустоты)
«Тоу» означает изумление и ошеломление, ибо человек изумляется и приходит в смятение от такой пустоты. На французском языке estordison. «Боу» означает пустоту и пустынность,
над ликом пучины
Над водами, которые на земле,
и дуновение Божье витает (парит)
Престол славы стоит в пространстве и парит над водами, (держась) дуновением Пресвятого и Его речением, подобно тому, как голубь парит над гнездом [Хагига 15а]. На французском языке acoveter.
4. и увидел Бог свет, что хорош,
и отделил (разрознил)
и отделил (разрознил)
Также и здесь мы должны обратиться к агаде: Он увидел, что нечестивые недостойны пользоваться им (светом), и выделил его для праведников в (мире) грядущем [Хагига 12а]. В прямом же смысле толкуй так: увидел Он, что (свет) хорош и не подобает ему быть беспорядочно смешанным со тьмой, и назначил Он сферой его (власти) день, а сферой ее (власти) ночь [Берешит раба 3].
5. день один (или: день Одного)
В соответствии с порядком изложения следовало бы написать «день первый», подобно тому, как о других днях сказано «второй», «третий», «четвертый». Почему же написано «один»? Потому что Пресвятой был один в Своем мире, ибо ангелы не были сотворены до второго дня (и первый день был днем Единственного). Так истолковано в Берешит раба.
6. да будет свод
Да укрепится свод. Хотя небеса были сотворены в первый день, они все еще были текучими и застыли во второй день от окрика Пресвятого, когда Он сказал: «Да будет свод». О том же сказано [Иов 26, 11]: «Столпы небес колебались» весь первый день, а во второй (день) «оцепенели они от Его окрика», подобно человеку, который замирает от окрика того, кто внушает ему страх [Хагига 12а].
посреди вод
В середине вод, ибо расстояние между верхними водами и сводом равно (расстоянию) между сводом и водами на земле [Берешит раба 4]. Отсюда выводишь, что (верхние воды) держатся на слове Царя.
7. и содеял Бог свод
Установил его в его должном положении, и в том заключается его содеяние, подобно «и отпустит (букв.: сделает) ногти свои» [Речи 21, 12].
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