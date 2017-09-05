Толкование РаШИ оказало влияние на все последующие поколения. С одиннадцатого века и до наших дней невозможно представить себе изучение Торы без РаШИ. Немало великих знатоков Торы в своих толкованиях опираются на РаШИ, порою вступая с ним в дискуссию, как делает это, например, РаМбаН.

Известны сотни толкований к толкованию РаШИ, и среди них ставшие классическими книги Маарала из Праги и раби Элийау Мизрахи, которые посвящены исследованию глубинного содержания и методологии этого неповторимого труда.

Его толкование к Торе распространялось в рукописном виде, а затем стало первой книгой на иврите, которая была издана типографским способом. Начиная с 17-ого века оно переведено на немецкий, английский и французский языки.

ПЯТИКНИЖИЕ - с толкованием раби Шломо Ицхаки (РАШИ) - КНИГА ИМЕНА (ШМОТ)

Перевод Фримы Гурфинкель

Швут Ами, Иерусалим, 2006 год

Фрима Гурфинкель - Пятикнижие - толкование РаШИ - Шмот - 19

6. И вы будете Мне царством вельмож и святым племенем. -

Вот речи,

что тебе изречь сынам Исраэля.

7. И пришел Моше

и призвал старейшин народа,

и изложил он пред ними эти речи,

что заповедал ему Господь.

8. И возгласили они, весь народ вместе, и сказали:

Все, что изрек Господь, мы содеем.

И передал Моше речи народа Господу.

9. И сказал Господь Моше:

Вот Я приду к тебе в гуще облака,

чтобы слышал народ, как Я при тебе изрекаю,

и также тебе будут верить они вовек. -

И поведал Моше речи народа Господу.

10. И сказал Господь Моше: Иди к народу

и святи их сегодня и завтра,

и пусть они вымоют свои платья.

драгоценным

«Сегула» - это ценное сокровище, подобно «и драгоценное от царей» [Коэлет 2, 8] - дорогие сосуды и драгоценные камни, которые цари хранят (в сокровищницах). Так и вы будете для Меня драгоценным из числа других народов. Но не скажите, что вы одни принадлежите Мне и нет с вами других. И есть ли у Меня другое, чтобы (по сравнению с ним) Моя любовь к вам стала бы явной?

ибо Мне вся земля

Но в Моих глазах и предо Мною они словно ничто.



6. и вы будете Мне царством вельмож

(Здесь «коаним» означает:) великие, как ты говоришь: «а сыны Давида вельможными (коаним) были» [II Кн.Шемуэля 8, 18] (что не может означать «священнослужителями», т. к. они из колена Йеуды, а не Леви).

вот речи

Не менее и не более (т.е. не убавляя от них и к ним не прибавляя) [Мхильта].

8. и передал (букв.: и возвратил) Моше речи народа...

На следующий день, который был третьим (днем месяца), ибо он совершал восхождения ранним утром (см. РаШИ к 19, 3). - Но разве нужно было Моше передавать (слова народа Богу)? Однако Писание имеет целью учить тебя правилу поведения на примере Моше. Ведь он не сказал: «Поскольку пославший меня (все) знает, мне незачем передавать ответ» [Шабат 87а; Мхильта].



9. в гуще облака

В толще облака, а это есть «арафэль», густая мгла (см. 20, 18).

и также тебе

Также пророкам, которые придут после тебя [Мхильта].

и поведал Моше речи...

На следующий день, который был четвертым днем месяца,

речи народа...

Ответ на изреченное (в 19, 9). - Я слышал от них, что они желают слышать (повеления) от Тебя (а не от меня): «Услышать из уст посланца - не то, что услышать из уст самого царя. Мы желаем видеть нашего Царя» [Мхильта].



10. и святи их

Приведи их к готовности, т.е. чтобы они себя готовили сегодня и завтра.

11. И пусть будут готовы к третьему дню,

ибо в третий день

низойдет Господь на глазах у всего народа на гору Синай.

12. И грань означь вокруг народа, говоря: Берегитесь взойти на гору и коснуться ее края; всякий, кто коснется горы, смерти предан будет!

13. Да не коснется его рука,

но будет побит камнями, побит, или сброшен вниз, сброшен, будь то скот или человек, жив не будет! (А) по протяжном (трублении) рога они взойдут на гору.

14. И спустился Моше с горы к народу,

и освятил он народ,

и они вымыли свои платья.

15. И сказал он народу:

Будьте готовы к (сроку) трехдневному, не подступите к жене.



11. и пусть будут готовы

Отстранившись от жен [Шабат 87а].

к третьему дню

Который является шестым днем месяца. В пятый (день месяца) Моше построил у подножия горы жертвенник и двенадцать постаментов, - как изложено в разделе «И вот правопорядки» [24, 4], ибо в Торе нет «раннего» и «позднего» (т.е. хронологическая последовательность не является определяющей),

на глазах у всего народа

И, значит, среди них не было слепого, ибо все они исцелились [Мхильта].



12. и грань означь (ограничь)

Установи им пределы в качестве знака,

чтобы они не приближались (к горе) от

этой грани и далее.



говоря