Вітаю, щойно ви зробили правильний вибір. Можливо, ви оглядали полиці у книгарні і вибрали цю книжку, тому що вам впала в око обкладинка. Або обідали з друзями, і хтось розповів вам про цю книжку та порадив її прочитати. Або, зрештою, і тільки зрештою, ви могли випадково взяти цю книжку до рук, тому що вона лежала на захаращеному столику чи невідь-якому стільці, і вам спало на думку: «А чому б і ні?»

Хоч з якої причини, осмислено чи випадково, ви таки прийняли свідоме рішення розгорнути ці сторінки. І хоча вам цей вибір може видаватися дрібним у довгій вервечці рішень, які ви приймаєте щодня, він, безперечно, не залишиться без наслідків. По суті, цей вибір, як і всякий інший, зроблений нині, має потенціял змінити ваше життя, на гірше чи на краще.

Кожен вибір, який ми робимо, хай яка його вага чи відносна важливість, пов’язаний із певним покаранням чи винагородою. І ці рішення, поскладані одне на одне, визначають, яке життя ми проживемо. Ми діємо — ми обираємо — і врешті-решт мусимо миритися з наслідками. Це той самий принцип, якого вас, мабуть, навчали в дитинстві. Що посієш, те й пожнеш. Зробивши правильний вибір, ви одержите належну винагороду. Однак обираючи хибний шлях, ви повинні передбачити, куди він приведе.

Як Божі діти, ми маємо свободу волі і дивовижну можливість зробити свій вибір, але та свобода пов’язана з неймовірною відповідальністю. Ми мусимо ретельно вивіряти свої сильні бажання й потреби, свої суперечливі мрії та реальність, свої непрості серця й розум, аби здобутися правильних думок, почуттів і вчинків.

Деякі рішення приймати легко, інші ж можуть вимагати важкої праці, інтенсивних досліджень, неприємного самоаналізу або важкого відкриття. Фактично, легше відкласти цю книжку, ніж постати перед непростою реальністю, що ви відповідальні за свій шлях у житті. Проте я закликаю вас не опускати руки. Читайте далі. Розглядаючи багаті приклади зі Святого Письма й життя, ми вчитимемося з чужих рішень та їхніх наслідків, шліфуючи вміння приймати щонайкращі рішення.

Річі Г’юз — Вибір змінює життя

пер. з англ. О. Гладкий. – Львів : Свічадо, 2017. – 144 с.

ISBN 978-966-938-010-4

Річі Г’юз — Вибір змінює життя — Зміст