Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Харкнесс - Беседы Джона Ди с ангелами

Харкнесс - Беседы Джона Ди с ангелами
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Каббала

В 2026 году издательство «Касталия» впервые на русском языке выпустило фундаментальное академическое исследование известного историка науки Деборы Е. Харкнесс «Беседы Джона Ди с ангелами: Каббала, алхимия и закат природы». Книга представляет собой строгое научное описание духовных и натурфилософских исканий одной из самых ярких и загадочных фигур елизаветинской эпохи.

В отличие от большинства эзотерических и популярных публикаций о Джоне Ди (1527–1608/9), профессор Дебора Харкнесс подходит к его наследию как строгий историк. Опираясь на архивные документы, дневники ангельских бесед и многочисленные маргиналии (пометки на полях книг из личной библиотеки Ди), автор развенчивает миф о маге как об изолированном мистике-безумце.

Харкнесс доказывает, что его многолетние «беседы с ангелами», проходившие с помощью кристаллов видений, были логичным продолжением кембриджской натурфилософии раннего Нового времени. В эпоху, когда традиционная наука заходила в тупик и казалась неспособной объяснить кризис и «закат природы», Джон Ди искал ответы на вопросы об устройстве вселенной, алхимии и апокалипсисе напрямую у божественных посланников, что активно обсуждалось интеллектуальной элитой от Лондона до Праги.

Харкнесс Д. Е. - Беседы Джона Ди с ангелами - Каббала, алхимия и закат природы

«Касталия», 2026. — 264 с.
ISBN 978-5908110-22-8.

Харкнесс Д. Е. - Беседы Джона Ди с ангелами - Содержание

  • О Деборе Е.Харкнесс и её книге «Беседы Джона Ди с ангелами»

  • Благодарности

  • Сокращения и условные обозначения

  • Цитаты

  • Даты

  • Экземпляры из библиотеки Ди

  • Введение

  • Часть I. Генезис

    • Глава 1. Собор ангелов: Прага, 1586

    • Глава 2. Возведение Лестницы Иакова: Начало ангельских бесед

    • Глава 3. Восхождение по Лестнице Иакова: Учение об ангелах как составная часть натурфилософии

  • Часть II. Откровения

    • Глава 4. «И тогда наступит конец»: Апокалипсис, натурфилософия и беседы с ангелами

    • Глава 5. Истинная Каббала: Чтение книги природы

    • Глава 6. Алхимия Адама: Lekarstvo Boga и исцеление

  • Эпилог

Views 37
Rating
Added 19.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books