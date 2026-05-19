В 2026 году издательство «Касталия» впервые на русском языке выпустило фундаментальное академическое исследование известного историка науки Деборы Е. Харкнесс «Беседы Джона Ди с ангелами: Каббала, алхимия и закат природы». Книга представляет собой строгое научное описание духовных и натурфилософских исканий одной из самых ярких и загадочных фигур елизаветинской эпохи.
В отличие от большинства эзотерических и популярных публикаций о Джоне Ди (1527–1608/9), профессор Дебора Харкнесс подходит к его наследию как строгий историк. Опираясь на архивные документы, дневники ангельских бесед и многочисленные маргиналии (пометки на полях книг из личной библиотеки Ди), автор развенчивает миф о маге как об изолированном мистике-безумце.
Харкнесс доказывает, что его многолетние «беседы с ангелами», проходившие с помощью кристаллов видений, были логичным продолжением кембриджской натурфилософии раннего Нового времени. В эпоху, когда традиционная наука заходила в тупик и казалась неспособной объяснить кризис и «закат природы», Джон Ди искал ответы на вопросы об устройстве вселенной, алхимии и апокалипсисе напрямую у божественных посланников, что активно обсуждалось интеллектуальной элитой от Лондона до Праги.
Харкнесс Д. Е. - Беседы Джона Ди с ангелами - Каббала, алхимия и закат природы
«Касталия», 2026. — 264 с.
ISBN 978-5908110-22-8.
Харкнесс Д. Е. - Беседы Джона Ди с ангелами - Содержание
О Деборе Е.Харкнесс и её книге «Беседы Джона Ди с ангелами»
Благодарности
Сокращения и условные обозначения
Цитаты
Даты
Экземпляры из библиотеки Ди
Введение
Часть I. Генезис
Глава 1. Собор ангелов: Прага, 1586
Глава 2. Возведение Лестницы Иакова: Начало ангельских бесед
Глава 3. Восхождение по Лестнице Иакова: Учение об ангелах как составная часть натурфилософии
Часть II. Откровения
Глава 4. «И тогда наступит конец»: Апокалипсис, натурфилософия и беседы с ангелами
Глава 5. Истинная Каббала: Чтение книги природы
Глава 6. Алхимия Адама: Lekarstvo Boga и исцеление
Эпилог
