В 2026 году издательство «Касталия» впервые на русском языке выпустило фундаментальное академическое исследование известного историка науки Деборы Е. Харкнесс «Беседы Джона Ди с ангелами: Каббала, алхимия и закат природы». Книга представляет собой строгое научное описание духовных и натурфилософских исканий одной из самых ярких и загадочных фигур елизаветинской эпохи.

В отличие от большинства эзотерических и популярных публикаций о Джоне Ди (1527–1608/9), профессор Дебора Харкнесс подходит к его наследию как строгий историк. Опираясь на архивные документы, дневники ангельских бесед и многочисленные маргиналии (пометки на полях книг из личной библиотеки Ди), автор развенчивает миф о маге как об изолированном мистике-безумце.

Харкнесс доказывает, что его многолетние «беседы с ангелами», проходившие с помощью кристаллов видений, были логичным продолжением кембриджской натурфилософии раннего Нового времени. В эпоху, когда традиционная наука заходила в тупик и казалась неспособной объяснить кризис и «закат природы», Джон Ди искал ответы на вопросы об устройстве вселенной, алхимии и апокалипсисе напрямую у божественных посланников, что активно обсуждалось интеллектуальной элитой от Лондона до Праги.

«Касталия», 2026. — 264 с.

ISBN 978-5908110-22-8.

