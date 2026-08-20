Хайдеггер - Основные понятия античной философии
Намерение: проникнуть в разумение основных научных понятий, не только определивших и решительно определяющих всю последующую философию, но и сделавших возможной западную науку вообще и продолжающих существовать и доныне.
Характер: вводный, т. е. постепенный переход к тому, что подразумевается под понятиями, и к способу образования и обоснования оных понятий. Тем самым становится ясно, что она затрагивает: предмет; как она использует и исследует предметы: способ выявления. Вместе с этим происходит растущее прояснение нефилософских позитивных наук. Вводный — а не популярное выступление в целях продвижения так называемого всеобщего образования. Поскольку философия играет такую роль в общественном сознании и даже собирается официально низвести себя до его уровня, необходимо выяснить, что с ней происходит.
Хайдеггер Мартин – Основные понятия античной философии
Пер. с нем. Владимира Ткаченко-Гильдебрандта; под общ. ред. Олега Матвейчева. — СПб.: Алетейя, 2026. — 288 с.
ISBN 978-5-00267-072-7
Хайдеггер Мартин – Основные понятия античной философии – Содержание
Предварительное замечание
О цели и характере лекции
Предварительное определение понятия философии в отрыве от общепринятых представлений о философии
Предварительное определение предмета философии в отрыве от позитивных наук: философия как критическая наука
«Критическая» функция философии как разделения и различения между сущим и бытием
Замысел и методы чтения лекции
Источники по истории передачи знаний об античной философии
Первая часть. Общее введение в античную философию
Разработка центральных понятий и вопросов античной философии в предуведомлении к Первой книге «Метафизики» Аристотеля
Эпохи античной философии
Аристотель как путеводитель: анализ первой книги «Метафизики»
Различные способы обнаружения и понимания
Понятие σοφία
Понятия ἀρχή и αἰτία у Аристотеля
Вопрос о причинах в предшествующей философии
Вопрос о причине и причинах как философский вопрос
Связь вопроса о причине с вопросом о бытии
Проблема основания в современной философии
Вторая часть. Важнейшие греческие мыслители. Их вопросы и ответы
Философия до Платона
Милетская натурфилософия: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен
Проблема бытия, становления и противоположности
Гераклит
Парменид и элеаты: поучительная поэма Парменида, Зенон Элейский, Мелисс Самосский
Младшая натурфилософия: Эмпедокл, Анаксагор и атомистика
Софистика и Сократ: Протагор, Горгий, другие софисты, Сократ
Философия Платона
Биография, литература и общая характеристика платоновской постановки вопроса
Более конкретное определение проблемы бытия у Платона
Идея и проблема онтологии и диалектики
Толкование диалога «Теэтет»: связь вопроса о знании с вопросом о бытии
Восприятие, знание, мнение и λόγος
Центральные понятия платоновской философии и результаты постановки вопроса о бытии
Философия Аристотеля
Биография и философское развитие Аристотеля
Онтологическая проблема и идея философского исследования
Фундаментальные постановки вопроса проблематики бытия
Категории, аналогия, бытие как сопутствующее, истина
Возможность и действительность
Проблема движения и ее онтологическое значение
Происхождение, смысл и функция δύναμις и ἐνέργεια
Онтология жизни и вот-тут-бытия
«О душе», ψυχή и ἐντελέχεια
Приложения
Дополнения
Из послесловия Германа Мёрхена
Послесловие Вальтера Брёккера
Заключительное слово редактора
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