Хайдеггер - Основные понятия античной философии

Намерение: проникнуть в разумение основных научных понятий, не только определивших и решительно определяющих всю последующую философию, но и сделавших возможной западную науку вообще и продолжающих существовать и доныне.

Характер: вводный, т. е. постепенный переход к тому, что подразумевается под понятиями, и к способу образования и обоснования оных понятий. Тем самым становится ясно, что она затрагивает: предмет; как она использует и исследует предметы: способ выявления. Вместе с этим происходит растущее прояснение нефилософских позитивных наук. Вводный — а не популярное выступление в целях продвижения так называемого всеобщего образования. Поскольку философия играет такую роль в общественном сознании и даже собирается официально низвести себя до его уровня, необходимо выяснить, что с ней происходит.

Хайдеггер Мартин – Основные понятия античной философии

Пер. с нем. Владимира Ткаченко-Гильдебрандта; под общ. ред. Олега Матвейчева. — СПб.: Алетейя, 2026. — 288 с.

ISBN 978-5-00267-072-7

Хайдеггер Мартин – Основные понятия античной философии – Содержание