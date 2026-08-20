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Хайдеггер - Основные понятия античной философии

Хайдеггер - Основные понятия античной философии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Educational

Намерение: проникнуть в разумение основных научных понятий, не только определивших и решительно определяющих всю последующую философию, но и сделавших возможной западную науку вообще и продолжающих существовать и доныне.

Характер: вводный, т. е. постепенный переход к тому, что подразумевается под понятиями, и к способу образования и обоснования оных понятий. Тем самым становится ясно, что она затрагивает: предмет; как она использует и исследует предметы: способ выявления. Вместе с этим происходит растущее прояснение нефилософских позитивных наук. Вводный — а не популярное выступление в целях продвижения так называемого всеобщего образования. Поскольку философия играет такую роль в общественном сознании и даже собирается официально низвести себя до его уровня, необходимо выяснить, что с ней происходит.

Хайдеггер Мартин – Основные понятия античной философии

Пер. с нем. Владимира Ткаченко-Гильдебрандта; под общ. ред. Олега Матвейчева. — СПб.: Алетейя, 2026. — 288 с.
ISBN 978-5-00267-072-7

Хайдеггер Мартин – Основные понятия античной философии – Содержание

  1. Предварительное замечание

    • О цели и характере лекции

    • Предварительное определение понятия философии в отрыве от общепринятых представлений о философии

    • Предварительное определение предмета философии в отрыве от позитивных наук: философия как критическая наука

    • «Критическая» функция философии как разделения и различения между сущим и бытием

    • Замысел и методы чтения лекции

    • Источники по истории передачи знаний об античной философии

  2. Первая часть. Общее введение в античную философию

    1. Разработка центральных понятий и вопросов античной философии в предуведомлении к Первой книге «Метафизики» Аристотеля

      • Эпохи античной философии

      • Аристотель как путеводитель: анализ первой книги «Метафизики»

      • Различные способы обнаружения и понимания

      • Понятие σοφία

      • Понятия ἀρχή и αἰτία у Аристотеля

      • Вопрос о причинах в предшествующей философии

    2. Вопрос о причине и причинах как философский вопрос

      • Связь вопроса о причине с вопросом о бытии

      • Проблема основания в современной философии

  3. Вторая часть. Важнейшие греческие мыслители. Их вопросы и ответы

    1. Философия до Платона

      • Милетская натурфилософия: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен

      • Проблема бытия, становления и противоположности

      • Гераклит

      • Парменид и элеаты: поучительная поэма Парменида, Зенон Элейский, Мелисс Самосский

      • Младшая натурфилософия: Эмпедокл, Анаксагор и атомистика

      • Софистика и Сократ: Протагор, Горгий, другие софисты, Сократ

    2. Философия Платона

      • Биография, литература и общая характеристика платоновской постановки вопроса

      • Более конкретное определение проблемы бытия у Платона

      • Идея и проблема онтологии и диалектики

      • Толкование диалога «Теэтет»: связь вопроса о знании с вопросом о бытии

      • Восприятие, знание, мнение и λόγος

      • Центральные понятия платоновской философии и результаты постановки вопроса о бытии

    3. Философия Аристотеля

      • Биография и философское развитие Аристотеля

      • Онтологическая проблема и идея философского исследования

      • Фундаментальные постановки вопроса проблематики бытия

      • Категории, аналогия, бытие как сопутствующее, истина

      • Возможность и действительность

      • Проблема движения и ее онтологическое значение

      • Происхождение, смысл и функция δύναμις и ἐνέργεια

      • Онтология жизни и вот-тут-бытия

      • «О душе», ψυχή и ἐντελέχεια

  4. Приложения

    • Дополнения

    • Из послесловия Германа Мёрхена

    • Послесловие Вальтера Брёккера

    • Заключительное слово редактора

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Added 20.08.2026
Author brat Vadim
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