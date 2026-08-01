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Хейз - Введение в Ветхий Завет

Хейз - Введение в Ветхий Завет
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, UNIVERSITY TEXTBOOK, JUDAICA, Biblical Studies, Theology, History, Educational, Religious Studies Atheism
Series Открытая кафедра (2 books)

Настоящее издание представляет собой академическое введение в Ветхий Завет, или Еврейскую Библию, построенное как последовательный университетский курс. Его задача состоит не в конфессиональном истолковании Писания, а в знакомстве читателя с историей формирования библейских текстов, их литературными особенностями, богословскими идеями и культурным миром Древнего Ближнего Востока. В центре курса находятся историко-критический метод, критика источников и традиций, редакционная критика, а также литературный и канонический подходы.

Особое место занимает сопоставление Еврейской Библии с литературой Месопотамии, Египта и Ханаана. Такое сравнение позволяет Кристине Хейз одновременно показать культурную преемственность древнего Израиля и своеобразие его религиозной мысли. Курс сознательно сохраняет академическую дистанцию по отношению к традиционным иудейским и христианским представлениям об авторстве, датировке и происхождении библейских книг, предлагая рассматривать различные научные гипотезы как инструменты исследования, а не как средство подтверждения или опровержения религиозной веры.

Хейз Кристина – Введение в Ветхий Завет – Курс Йельского университета

Электронное издание. – Сиэтл–Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 487 с. – (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Хейз Кристина – Введение в Ветхий Завет – Содержание

  1. Введение в Ветхий Завет

    • О преподавателе

    • О курсе

    • Основные учебные материалы курса

  2. Лекция 1. Части целого

    • Введение в еврейскую Библию и её радикальные идеи

    • Распространенные мифы о Библии

    • Обзор структуры Библии

    • Организация курса

  3. Лекция 2. Еврейская Библия в контексте Древнего Ближнего Востока: библейская религия в её историческом окружении

    • Библия как продукт религиозной и культурной революции

    • Характеристика «языческой религии» по Кауфману

    • Характеристика единого суверенного Бога по Кауфману

    • Преемственность или радикальный разрыв?

  4. Лекция 3. Еврейская Библия в контексте Древнего Ближнего Востока: Бытие 1–4

    • История творения в эпосе «Энума элиш»

    • Истории творения в книге Бытия

    • Творение как упорядочивание мира Богом

    • Аллюзии и отголоски древнеближневосточных тем

  5. Лекция 4. Дублеты и противоречия, швы и источники

    • Укрощение Энкиду в «Эпосе о Гильгамеше»

    • История Энкиду как параллель ко второму рассказу о сотворении в Книге Бытия

    • Основные темы в истории Каина и Авеля

    • Сравнение месопотамских, семитских и израильских сказаний о потопе

    • Противоречия и дублеты в истории о потопе

    • Значение повторов и противоречий в библейском тексте

  6. Лекция 5. Критические подходы к Библии: Введение в Бытие 12–50

    • Документальная гипотеза Велльгаузена и характеристики библейских источников

    • Цели литературной, источниковедческой и исторической критики

    • Поколения патриархов и матриархов

    • Критическая методология в библеистике

  7. Лекция 6. Библейский нарратив: истории патриархов

    • Мнения ученых об исторической достоверности Библии

    • Божественное повеление и божественное обетование

    • Завет между Богом и Авраамом

    • История Исаака

    • Иаков-хитрец

  8. Лекция 7. Израиль в Египте: Моисей и зарождение яхвизма

    • Значение изменения имени Иакова

    • Иосиф и его братья

    • Исход как миф о происхождении нации

    • Рождение и ранние годы Моисея

    • Описания Бога в Библии

    • Модель конвергенции и дивергенции Смита

  9. Лекция 8. Исход: от Египта до Синая

    • Пасха как историзация более ранних ритуальных практик

    • Исход как парадигма коллективного спасения

    • Моисеев завет между Богом и Израилем на Синае

    • На пути к Обетованной земле

  10. Лекция 9. Жреческое наследие: культ и жертвоприношения, чистота и святость в книгах Левит и Числа

    • Израильское святилище

    • Жреческая концепция святости и времени

    • Святость, чистота, моральная и ритуальная нечистота

    • Ритуальное очищение, жертвоприношения и Imitatio Dei

    • Моральная нечистота, осквернение земли и очищение

  11. Лекция 10. Библейское право: три свода законов в источниках JE, P и D

    • Введение

    • Декалоги

    • Библейское право и древнеближневосточные своды законов

    • Характерные особенности израильского права

    • Ценность человеческой жизни

  12. Лекция 11. На равнинах Моава: Второзаконие

    • Моисей как парадигмальный лидер библейской традиции

    • Основная структура Второзакония

    • Обновленные и пересмотренные законы

    • Основные темы Второзакония

  13. Лекция 12. Девтерономическая история: жизнь на земле

    • Второзаконие как завершение пятикнижного повествования

    • Теория источников и Пятикнижие

    • Введение в Ранние пророки

    • Географическое положение и его историческое значение

    • Структура Книги Иисуса Навина

    • Три научные модели возникновения Израильского государства

  14. Лекция 13. Девтерономическая история: Пророки и цари

    • Древние и современные израильтяне

    • Союз племен

    • Книга Судей

    • Самуил как переходная фигура

    • Саул и Давид и амбивалентность по отношению к монархии

    • Завет с Давидом

  15. Лекция 14. Девтерономическая история: реакция на катастрофу

    • Бескомпромиссная честность истории Давида

    • Напряжение в книгах Царств

    • Разделение царства после смерти Соломона

    • Историософия девтерономической школы

  16. Лекция 15. Еврейское пророчество: неписьменные пророки

    • Девтерономический историк

    • Феномен израильского пророчества

    • Угодники и истинные пророки

    • Пророки как ревнители Божьи, творцы царей и чудотворцы

    • Пророки как совесть царя

  17. Лекция 16. Литературные пророки: Амос

    • Введение в изучение литературных пророков

    • Структура и литературные особенности Книги Амоса

    • Основные темы Книги Амоса

    • Девтерономическая и пророческая интерпретации истории Израиля

  18. Лекция 17. Литературное пророчество: Осия и Исаия

    • Исторический фон и главные темы Книги Осии

    • Суд и надежда как две концепции завета

    • Исторический фон и структура Книги Исаии

    • Завет с Давидом

    • Главные темы Книги Исаии

  19. Лекция 18. Письменные пророки: Михей, Софония, Наум и Аввакум

    • Структура Книги Михея

    • Парадоксы пророческих писаний

    • Книга Софонии

    • Книга Наума

    • Книга Аввакума

    • Структура и особенности Книги Иеремии

    • Утешительное послание Иеремии

  20. Лекция 19. Письменные пророчества: взгляд на изгнание

    • Структура и тон Книги Иезекииля

    • Обличение Иерусалима и проблема коллективного наказания

    • Противоречивая природа библейского текста

    • Разрушение Иерусалима в толковании Иезекииля

    • Основные темы Второ-Исаии

    • «Песни о Рабе Господнем»

  21. Лекция 20. Реакция на страдания и зло: Плач Иеремии и литература мудрости

    • Книга Плач Иеремии

    • Книги мудрости в разделе «Ктувим»

    • Книга Притчей

    • Структура Книги Иова

    • Прозаический пролог

    • Поэтические циклы речей

    • Ответ Бога

  22. Лекция 21. Библейская поэзия: Псалтирь и Песнь Песней

    • Замечания к итоговой письменной работе

    • Проблема датировки и каноническая критика

    • Книга Екклесиаста

    • Введение в Псалтирь

    • Темы и формальные особенности Псалтири

  23. Лекция 22. Восстановление: книги Паралипоменон, Ездры и Неемии

    • Дополнительные формы и жанры в Псалтири

    • Песнь Песней

    • Исторический фон

    • Расторжение Ездрой браков с иноплеменницами и обновление завета

    • Бедствия как предостережение в книгах Ездры и Неемии

  24. Лекция 23. Видения конца: Даниил и апокалиптическая литература

    • Книга Руфь

    • Последние пророческие книги

    • Особенности апокалиптической литературы

    • Апокалиптические отрывки в послепленовых книгах

    • Книга Даниила, главы 1–6

    • Книга Даниила, главы 7–12

  25. Лекция 24. Альтернативные видения: Есфирь, Руфь и Иона

    • Книга Есфирь

    • Книга Ионы

    • Заключительные замечания о динамичных и сложных посланиях еврейской Библии

Views 93
Rating 5.0 / 5
Added 14.08.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

E
esxatos 1 day ago
Феноменально! Благодарю, Вадим - курсы Йельского университета - это настоящая сокровищница нашего клуба!

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