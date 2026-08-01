Хейз - Введение в Ветхий Завет

Настоящее издание представляет собой академическое введение в Ветхий Завет, или Еврейскую Библию, построенное как последовательный университетский курс. Его задача состоит не в конфессиональном истолковании Писания, а в знакомстве читателя с историей формирования библейских текстов, их литературными особенностями, богословскими идеями и культурным миром Древнего Ближнего Востока. В центре курса находятся историко-критический метод, критика источников и традиций, редакционная критика, а также литературный и канонический подходы.

Особое место занимает сопоставление Еврейской Библии с литературой Месопотамии, Египта и Ханаана. Такое сравнение позволяет Кристине Хейз одновременно показать культурную преемственность древнего Израиля и своеобразие его религиозной мысли. Курс сознательно сохраняет академическую дистанцию по отношению к традиционным иудейским и христианским представлениям об авторстве, датировке и происхождении библейских книг, предлагая рассматривать различные научные гипотезы как инструменты исследования, а не как средство подтверждения или опровержения религиозной веры.

Хейз Кристина – Введение в Ветхий Завет – Курс Йельского университета

Электронное издание. – Сиэтл–Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 487 с. – (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Хейз Кристина – Введение в Ветхий Завет – Содержание