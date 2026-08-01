Хейз - Введение в Ветхий Завет
Настоящее издание представляет собой академическое введение в Ветхий Завет, или Еврейскую Библию, построенное как последовательный университетский курс. Его задача состоит не в конфессиональном истолковании Писания, а в знакомстве читателя с историей формирования библейских текстов, их литературными особенностями, богословскими идеями и культурным миром Древнего Ближнего Востока. В центре курса находятся историко-критический метод, критика источников и традиций, редакционная критика, а также литературный и канонический подходы.
Особое место занимает сопоставление Еврейской Библии с литературой Месопотамии, Египта и Ханаана. Такое сравнение позволяет Кристине Хейз одновременно показать культурную преемственность древнего Израиля и своеобразие его религиозной мысли. Курс сознательно сохраняет академическую дистанцию по отношению к традиционным иудейским и христианским представлениям об авторстве, датировке и происхождении библейских книг, предлагая рассматривать различные научные гипотезы как инструменты исследования, а не как средство подтверждения или опровержения религиозной веры.
Хейз Кристина – Введение в Ветхий Завет – Курс Йельского университета
Электронное издание. – Сиэтл–Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 487 с. – (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Хейз Кристина – Введение в Ветхий Завет – Содержание
Введение в Ветхий Завет
О преподавателе
О курсе
Основные учебные материалы курса
Лекция 1. Части целого
Введение в еврейскую Библию и её радикальные идеи
Распространенные мифы о Библии
Обзор структуры Библии
Организация курса
Лекция 2. Еврейская Библия в контексте Древнего Ближнего Востока: библейская религия в её историческом окружении
Библия как продукт религиозной и культурной революции
Характеристика «языческой религии» по Кауфману
Характеристика единого суверенного Бога по Кауфману
Преемственность или радикальный разрыв?
Лекция 3. Еврейская Библия в контексте Древнего Ближнего Востока: Бытие 1–4
История творения в эпосе «Энума элиш»
Истории творения в книге Бытия
Творение как упорядочивание мира Богом
Аллюзии и отголоски древнеближневосточных тем
Лекция 4. Дублеты и противоречия, швы и источники
Укрощение Энкиду в «Эпосе о Гильгамеше»
История Энкиду как параллель ко второму рассказу о сотворении в Книге Бытия
Основные темы в истории Каина и Авеля
Сравнение месопотамских, семитских и израильских сказаний о потопе
Противоречия и дублеты в истории о потопе
Значение повторов и противоречий в библейском тексте
Лекция 5. Критические подходы к Библии: Введение в Бытие 12–50
Документальная гипотеза Велльгаузена и характеристики библейских источников
Цели литературной, источниковедческой и исторической критики
Поколения патриархов и матриархов
Критическая методология в библеистике
Лекция 6. Библейский нарратив: истории патриархов
Мнения ученых об исторической достоверности Библии
Божественное повеление и божественное обетование
Завет между Богом и Авраамом
История Исаака
Иаков-хитрец
Лекция 7. Израиль в Египте: Моисей и зарождение яхвизма
Значение изменения имени Иакова
Иосиф и его братья
Исход как миф о происхождении нации
Рождение и ранние годы Моисея
Описания Бога в Библии
Модель конвергенции и дивергенции Смита
Лекция 8. Исход: от Египта до Синая
Пасха как историзация более ранних ритуальных практик
Исход как парадигма коллективного спасения
Моисеев завет между Богом и Израилем на Синае
На пути к Обетованной земле
Лекция 9. Жреческое наследие: культ и жертвоприношения, чистота и святость в книгах Левит и Числа
Израильское святилище
Жреческая концепция святости и времени
Святость, чистота, моральная и ритуальная нечистота
Ритуальное очищение, жертвоприношения и Imitatio Dei
Моральная нечистота, осквернение земли и очищение
Лекция 10. Библейское право: три свода законов в источниках JE, P и D
Введение
Декалоги
Библейское право и древнеближневосточные своды законов
Характерные особенности израильского права
Ценность человеческой жизни
Лекция 11. На равнинах Моава: Второзаконие
Моисей как парадигмальный лидер библейской традиции
Основная структура Второзакония
Обновленные и пересмотренные законы
Основные темы Второзакония
Лекция 12. Девтерономическая история: жизнь на земле
Второзаконие как завершение пятикнижного повествования
Теория источников и Пятикнижие
Введение в Ранние пророки
Географическое положение и его историческое значение
Структура Книги Иисуса Навина
Три научные модели возникновения Израильского государства
Лекция 13. Девтерономическая история: Пророки и цари
Древние и современные израильтяне
Союз племен
Книга Судей
Самуил как переходная фигура
Саул и Давид и амбивалентность по отношению к монархии
Завет с Давидом
Лекция 14. Девтерономическая история: реакция на катастрофу
Бескомпромиссная честность истории Давида
Напряжение в книгах Царств
Разделение царства после смерти Соломона
Историософия девтерономической школы
Лекция 15. Еврейское пророчество: неписьменные пророки
Девтерономический историк
Феномен израильского пророчества
Угодники и истинные пророки
Пророки как ревнители Божьи, творцы царей и чудотворцы
Пророки как совесть царя
Лекция 16. Литературные пророки: Амос
Введение в изучение литературных пророков
Структура и литературные особенности Книги Амоса
Основные темы Книги Амоса
Девтерономическая и пророческая интерпретации истории Израиля
Лекция 17. Литературное пророчество: Осия и Исаия
Исторический фон и главные темы Книги Осии
Суд и надежда как две концепции завета
Исторический фон и структура Книги Исаии
Завет с Давидом
Главные темы Книги Исаии
Лекция 18. Письменные пророки: Михей, Софония, Наум и Аввакум
Структура Книги Михея
Парадоксы пророческих писаний
Книга Софонии
Книга Наума
Книга Аввакума
Структура и особенности Книги Иеремии
Утешительное послание Иеремии
Лекция 19. Письменные пророчества: взгляд на изгнание
Структура и тон Книги Иезекииля
Обличение Иерусалима и проблема коллективного наказания
Противоречивая природа библейского текста
Разрушение Иерусалима в толковании Иезекииля
Основные темы Второ-Исаии
«Песни о Рабе Господнем»
Лекция 20. Реакция на страдания и зло: Плач Иеремии и литература мудрости
Книга Плач Иеремии
Книги мудрости в разделе «Ктувим»
Книга Притчей
Структура Книги Иова
Прозаический пролог
Поэтические циклы речей
Ответ Бога
Лекция 21. Библейская поэзия: Псалтирь и Песнь Песней
Замечания к итоговой письменной работе
Проблема датировки и каноническая критика
Книга Екклесиаста
Введение в Псалтирь
Темы и формальные особенности Псалтири
Лекция 22. Восстановление: книги Паралипоменон, Ездры и Неемии
Дополнительные формы и жанры в Псалтири
Песнь Песней
Исторический фон
Расторжение Ездрой браков с иноплеменницами и обновление завета
Бедствия как предостережение в книгах Ездры и Неемии
Лекция 23. Видения конца: Даниил и апокалиптическая литература
Книга Руфь
Последние пророческие книги
Особенности апокалиптической литературы
Апокалиптические отрывки в послепленовых книгах
Книга Даниила, главы 1–6
Книга Даниила, главы 7–12
Лекция 24. Альтернативные видения: Есфирь, Руфь и Иона
Книга Есфирь
Книга Ионы
Заключительные замечания о динамичных и сложных посланиях еврейской Библии
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