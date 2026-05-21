Хиллман - Исцеляющий вымысел

В своей книге Хиллман ставит вопрос: «Чего хочет душа?» — и отвечает: душа жаждет вымысла, способного исцелить. Обращаясь к трудам Фрейда, Юнга и Адлера, автор исследует «историю болезни», «активное воображение» и «чувство неполноценности», показывая, что душа исцеляется, рассказывая себе «более замечательную историю».
Книга учит видеть разницу между историей болезни и историей души. Хиллман показывает, что только буквальное понимание делает вымысел ложью: симптомы, фиксации и личные рассказы могут становиться догматической «реальностью», но могут быть и преобразованы воображением, мифом и новым повествованием.
Хиллман Джеймс – Исцеляющий вымысел
Хиллман Джеймс. Исцеляющий вымысел / пер. с англ. В. Зеленского. – Москва: ИОИ, 2020. – 224 с. – (Юнгианская психология.)
ISBN 978-5-88230-369-2
Хиллман Джеймс – Исцеляющий вымысел – Содержание
История болезни как беллетристика — Встреча с Фрейдом
Фрейд — литератор
Теория и сюжет
Эмпирический вымысел
Рассказы терапии
Жанр и архетип
Взаимосвязь между историей души и историей болезни
Юнг: дитя Гермеса?
Сновидения, драма, Дионис
Необходимость исторических представлений
Дар истории болезни
Обиталище образов — Вклад Юнга в развитие принципа «познай себя»
Юнговские деймоны
Интроспекция
Критические замечания Ясперса к демонологии
Почитание икон и иконоборчество
Демоны и деймоны
Активное воображение: исцеляющее искусство
Постскриптум
Что нужно душе — Представление Адлера о неполноценности
Письма душе
Поэтика адлеровской терапии
Ощущение вымысла архетипической психологии
Коммунальное ощущение
