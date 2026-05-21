Хиллман - Исцеляющий вымысел

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Cultural Studies Art
Series Юнгианская психология (23 books)

В своей книге Хиллман ставит вопрос: «Чего хочет душа?» — и отвечает: душа жаждет вымысла, способного исцелить. Обращаясь к трудам Фрейда, Юнга и Адлера, автор исследует «историю болезни», «активное воображение» и «чувство неполноценности», показывая, что душа исцеляется, рассказывая себе «более замечательную историю».

Книга учит видеть разницу между историей болезни и историей души. Хиллман показывает, что только буквальное понимание делает вымысел ложью: симптомы, фиксации и личные рассказы могут становиться догматической «реальностью», но могут быть и преобразованы воображением, мифом и новым повествованием.

Хиллман Джеймс – Исцеляющий вымысел

Хиллман Джеймс. Исцеляющий вымысел / пер. с англ. В. Зеленского. – Москва: ИОИ, 2020. – 224 с. – (Юнгианская психология.)
ISBN 978-5-88230-369-2

Хиллман Джеймс – Исцеляющий вымысел – Содержание

  1. История болезни как беллетристика — Встреча с Фрейдом

    • Фрейд — литератор

    • Теория и сюжет

    • Эмпирический вымысел

    • Рассказы терапии

    • Жанр и архетип

    • Взаимосвязь между историей души и историей болезни

    • Юнг: дитя Гермеса?

    • Сновидения, драма, Дионис

    • Необходимость исторических представлений

    • Дар истории болезни

  2. Обиталище образов — Вклад Юнга в развитие принципа «познай себя»

    • Юнговские деймоны

    • Интроспекция

    • Критические замечания Ясперса к демонологии

    • Почитание икон и иконоборчество

    • Демоны и деймоны

    • Активное воображение: исцеляющее искусство

    • Постскриптум

  3. Что нужно душе — Представление Адлера о неполноценности

    • Письма душе

    • Поэтика адлеровской терапии

    • Ощущение вымысла архетипической психологии

    • Коммунальное ощущение

Comments (1 comment)

Z
zalservik 8 hours ago
Благодарю

