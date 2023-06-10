Холл - Энциклопедическое изложение герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии
В ряду книг по мистицизму и оккультизму предлагаемый читателю труд занимает особое место. Само название говорит об энциклопедическом характере рассматриваемого в книге материала. Составление любой энциклопедии представляет гигантский труд, но в случае, когда систематизируется материал, столь разнообразный и противоречивый, как мистические учения, труд этот еще более усложняется. Усилия автора книги Мэнли Палмера Холла были оценены немедленно. Виднейший авторитет Марк Эдмунд Джонс в своей книге «Оккультная философия» (Боулдер, 1977) дает следующую лестную оценку Холлу: «Мадам Блаватская остается одной из важнейших фигур в области оккультизма, ее сочинения продолжают быть главным источником для исследователя в этой области, и главным среди них является “Тайная доктрина”. Наравне с ней стоят два менее известных широкой публике, но равных ей по значимости и осведомленности в основных аспектах оккультной традиций автора. Первым из них является Уильям Уилберфорс Колвилл, чья работа “Универсальный спиритуализм” (Нью-Йорк, 1906) является до сих пор эзотерической книгой-справочником по сравнительному религиоведению... Другой, Мэнли Палмер Холл, еще относительно молодой человек, предпринял воистину огромные усилия в сохранении оккультной литературы и приспособлении ее принципов к изменяющимся временам. Им опубликована книга “Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии”. Это впечатляющая и монументальная компиляция!»
Сам автор формулирует свою задачу довольно четко: «...ввести читателя в круг гипотез, полностью находящихся за пределами материалистической теологии, философии и науки». В книге дается материал, который отбрасывается или игнорируется «софистами XX века» и который важен тем, кто не может ограничить свою пытливость стандартными ответами в духе материалистической традиции. Правда, автор тут же отмечает, что «многие утверждения, содержащиеся в этой книге, могут показаться дикими и фантастическими». Но таков жанр оккультной литературы, и среди огромного количества книг «Энциклопедическое изложение...» все-таки выделяется рядом «рационалистических» черт, что и привлекло наше внимание к этой книге и побудило предложить ее русскоязычному читателю.
Во-первых, это научный характер преподнесения материала. Ни в одном месте автор не впадает в догматизм и там, где это возможно, предлагает несколько версий и интерпретаций материала. Энтузиазм автора в преподнесении высоких тем вполне уживается со скептицизмом, а возвышенный тон часто уступает место трезвому описанию.
Во-вторых, несмотря на то что, по признанию самого автора, «масса неясного материала, содержащегося на этих страницах, не поддается четкой организации», Холл все-таки через все «Энциклопедическое изложение...» провел свою концепцию единого происхождения тайного знания, являющегося предметом мистицизма, восходящего к античным философским школам, или мистериям. Отстаивая свою точку зрения, автор принужден был прибегнуть ко многим натяжкам и преувеличениям, но, несмотря на это, сумел достичь относительно последовательного видения взаимоотношений важнейших областей человеческой культуры — религии, мифа и науки. Утверждение примата языческих традиций в последующих мистических учениях у Холла является нитью, проходящей через все «Изложение...»
В-третьих, достоинством книги является ее документальный характер. Подлинные тексты.мистических сочинений, рассыпанные по всей книге, дают, безусловно, гораздо больше для понимания сути мистических доктрин, нежели их пересказ. В этом отношении, с моей точки зрения, весьма интересны документы розенкрейцеров, рецепты алхимиков, каббалистические правила и т.д. Дополнительный интерес представляют иллюстрации, которые несут большую смысловую нагрузку в процессе соприкосновения читателя с подлинным духом эпохи и учений того времени.
Мэнли П. Холл - Тайные учения всех времен: Энциклопедическое изложение герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии
М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. - 960 с., ил.
ISBN 978-5-389-13333-4
Мэнли П. Холл - Тайные учения всех времен: Энциклопедическое изложение герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии - Содержание
Предисловие переводчика
Из предисловия автора
ВВЕДЕНИЕ
ДРЕВНИЕ МИСТЕРИИ И ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. ЧАСТЬ I - Мистерии друидов Британии и Галлии - Культ Митры
ДРЕВНИЕ МИСТЕРИИ И ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. ЧАСТЬ II - Мистерии Асар-Хапи - Мистерии Одина
ДРЕВНИЕ МИСТЕРИИ И ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. ЧАСТЬ III - Орфические мистерии - Вакхические и дионисийские ритуалы - Атлантида и боги Античности - Миф об умирающем боге
ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ ТОТА ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА - Предположения относительно личности Гермеса - Искаженные герметические фрагменты - «Книга Тота» - Поймандрес, видение Гермеса
ИНИЦИАЦИЯ ПИРАМИДЫ - Проблемы пирамиды - Сфинкс - Таинства пирамиды - Исида, Непорочная Дева мира - Мумификация египетских мертвых
СОЛНЦЕ, УНИВЕРСАЛЬНОЕ БОЖЕСТВО - Солнечная троица - Христианство и Солнце - Рождение Солнца - Три солнца - Небесные обитатели Солнца - Солнце в алхимической символике - Полночное солнце - Солнечные цвета
ЗОДИАК И ЕГО ЗНАКИ
ТАБЛИЧКА ИСИДЫ БЕМБО - Символизм Таблички Бембо
ЧУДЕСА АНТИЧНОСТИ - Греческие оракулы - Семь чудес света
ЖИЗНЬ И ФИЛОСОФИЯ ПИфАГОРА - Основы пифагореизма - Символические афоризмы Пифагора - Пифагорейская астрономия - Пифагорейская математика - Методы достижения нумерической силы слов - Введение в пифагорейскую теорию чисел - Таблица десяти чисел
СИМВОЛИЗМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА
ЛЕГЕНДА ХИРАМА
ПИФАГОРЕЙСКЛЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ И ЦВЕТА - Философия музыки - Музыка сфер - Философия цвета
РЫБЫ, НАСЕКОМЫЕ, ЖИВОТНЫЕ, РЕПТИЛИИ И ПТИЦЫ. ЧАСТЬ I - Насекомые - Рептилии
РЫБЫ, НАСЕКОМЫЕ, ЖИВОТНЫЕ, РЕПТИЛИИ И ПТИЦЫ. ЧАСТЬ II - Феникс - Животные
ЦВЕТЫ, РАСТЕНИЯ, ФРУКТЫ И ДЕРЕВЬЯ -Культ дерева
КАМНИ, МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННОСТИ - Скрижали Завета - Святой Грааль - Магия металлов и камней
ЦЕРЕМОНИАЛЬНАЯ МАГИЯ И ВОЛШЕБСТВО - Теория и практика черной магии - Модус операнди заклинания духов - Пентаграмма
ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ОБИТАТЕЛИ - Гномы - Ундины - Саламандры - Сильфы - Общие наблюдения
ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ТЕРАПИЯ - Система медицинской философии Парацельса - Герметическая теория возникновения болезни - Герметическая гербалистика и фармакология
КАББАЛА - ТАЙНАЯ ДОКТРИНА ИЗРАИЛЯ
«СЕФЕР ЙЕЦИРА», Книга Творения
ОСНОВАНИЯ КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ КОСМОГОНИИ - Каббалистическая система миров
ДЕРЕВО СЕФИРОТ
КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К СОТВОРЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА
АНАЛИЗ КАРТ ТАРО
СКИНИЯ В ПУСТЫНЕ - Строительство шатра - Обстановка Скинии - Одеяние славы -Урим и Туммим
БРАТСТВО РОЗЫ И КРЕСТА - Первый постулат - Второй постулат - Третий постулат - Четвертый постулат
ДОКТРИНЫ И ДОГМАТЫ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ - Confessio Fraternitatis R.C. ad eruditos Europae - Братство R.C.
ПЯТНАДЦАТЬ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВСКИХ И КАББААИСТИЧЕСКИХ ДИАГРАММ
АЛХИМИЯ И ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - Парацельс Гогенгейм - Раймунд Луллий - Николя Фламель - Граф Бернард Тревизан
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АЛХИМИИ. ЧАСТЬ I - Алхимический символизм
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АЛХИМИИ. ЧАСТЬ II - Происхождение алхимических формул - Изумрудная Табличка Гермеса - Письмо от братьев Розы и Креста
ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ И АЛХИМИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ КЛАВДИЯ ДЕ ДОМИНИКО ЧЕЛЕНТАНО ВАЛЛЕС НОВИ ИЗ МАНУСКРИПТА, НАПИСАННОГО И ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО В НЕАПОЛЕ В ГОДУ 1606
ХИМИЧЕСКАЯ СВАДЬБА - Первый день - Второй день - Третий день - Четвертый день - Пятый день - Шестой день - Седьмой день
БЭКОН, ШЕКСПИР И РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ
КРИПТОГРАММА КАК ФАКТОР СИМВОЛИЧЕСКОЙ ФИЛОСОфИИ
МАСОНСКИЙ СИМВОЛИЗМ - Дионисийские Архитекторы - Соломон, персонификация универсальной мудрости - Бесценное наследие масонства
МИСТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО
Артуровский цикл и легенда о Святом Граале
КРЕСТ И РАСПЯТИЕ В ЯЗЫЧЕСКОМ И ХРИСТИАНСКОМ МИСТИЦИЗМЕ - Утерянные библиотеки Александрии - Крест в языческом символизме - Тау-крест - Crux Ansata - Римские и греческие католические кресты - Распятие - космическая аллегория - Распятые спасители - Распятие Кетцалькоатля - Гвозди Страстей Господних
МИСТЕРИЯ АПОКАЛИПСИСА
ИСЛАМ
СИМВОЛИЗМ АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ - «Пополь-Вух» - Мистерии Шибальбы - Ключи к мистериям Шибальбы
МИСТЕРИИ И ИХ ЭМИССАРЫ - Гипатия - Граф Калиостро - Граф Сен-Жермен - Эпизоды из американской истории
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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