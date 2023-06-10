Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Холл - Энциклопедическое изложение герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии

Мэнли Холл - Тайные учения всех времен - Энциклопедическое изложение герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft, Магия, Каббала

В ряду книг по мистицизму и оккультизму предлагаемый читателю труд занимает особое место. Само название говорит об энциклопедическом характере рассматриваемого в книге материала. Составление любой энциклопедии представляет гигантский труд, но в случае, когда систематизируется материал, столь разнообразный и противоречивый, как мистические учения, труд этот еще более усложняется. Усилия автора книги Мэнли Палмера Холла были оценены немедленно. Виднейший авторитет Марк Эдмунд Джонс в своей книге «Оккультная философия» (Боулдер, 1977) дает следующую лестную оценку Холлу: «Мадам Блаватская остается одной из важнейших фигур в области оккультизма, ее сочинения продолжают быть главным источником для исследователя в этой области, и главным среди них является “Тайная доктрина”. Наравне с ней стоят два менее известных широкой публике, но равных ей по значимости и осведомленности в основных аспектах оккультной традиций автора. Первым из них является Уильям Уилберфорс Колвилл, чья работа “Универсальный спиритуализм” (Нью-Йорк, 1906) является до сих пор эзотерической книгой-справочником по сравнительному религиоведению... Другой, Мэнли Палмер Холл, еще относительно молодой человек, предпринял воистину огромные усилия в сохранении оккультной литературы и приспособлении ее принципов к изменяющимся временам. Им опубликована книга “Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии”. Это впечатляющая и монументальная компиляция!»

Сам автор формулирует свою задачу довольно четко: «...ввести читателя в круг гипотез, полностью находящихся за пределами материалистической теологии, философии и науки». В книге дается материал, который отбрасывается или игнорируется «софистами XX века» и который важен тем, кто не может ограничить свою пытливость стандартными ответами в духе материалистической традиции. Правда, автор тут же отмечает, что «многие утверждения, содержащиеся в этой книге, могут показаться дикими и фантастическими». Но таков жанр оккультной литературы, и среди огромного количества книг «Энциклопедическое изложение...» все-таки выделяется рядом «рационалистических» черт, что и привлекло наше внимание к этой книге и побудило предложить ее русскоязычному читателю.

Во-первых, это научный характер преподнесения материала. Ни в одном месте автор не впадает в догматизм и там, где это возможно, предлагает несколько версий и интерпретаций материала. Энтузиазм автора в преподнесении высоких тем вполне уживается со скептицизмом, а возвышенный тон часто уступает место трезвому описанию.

Во-вторых, несмотря на то что, по признанию самого автора, «масса неясного материала, содержащегося на этих страницах, не поддается четкой организации», Холл все-таки через все «Энциклопедическое изложение...» провел свою концепцию единого происхождения тайного знания, являющегося предметом мистицизма, восходящего к античным философским школам, или мистериям. Отстаивая свою точку зрения, автор принужден был прибегнуть ко многим натяжкам и преувеличениям, но, несмотря на это, сумел достичь относительно последовательного видения взаимоотношений важнейших областей человеческой культуры — религии, мифа и науки. Утверждение примата языческих традиций в последующих мистических учениях у Холла является нитью, проходящей через все «Изложение...»

В-третьих, достоинством книги является ее документальный характер. Подлинные тексты.мистических сочинений, рассыпанные по всей книге, дают, безусловно, гораздо больше для понимания сути мистических доктрин, нежели их пересказ. В этом отношении, с моей точки зрения, весьма интересны документы розенкрейцеров, рецепты алхимиков, каббалистические правила и т.д. Дополнительный интерес представляют иллюстрации, которые несут большую смысловую нагрузку в процессе соприкосновения читателя с подлинным духом эпохи и учений того времени.

Мэнли П. Холл - Тайные учения всех времен: Энциклопедическое изложение герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии

М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. - 960 с., ил.

ISBN 978-5-389-13333-4

Мэнли П. Холл - Тайные учения всех времен: Энциклопедическое изложение герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии - Содержание

Предисловие переводчика

Из предисловия автора

  • ВВЕДЕНИЕ

  • ДРЕВНИЕ МИСТЕРИИ И ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. ЧАСТЬ I - Мистерии друидов Британии и Галлии - Культ Митры

  • ДРЕВНИЕ МИСТЕРИИ И ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. ЧАСТЬ II - Мистерии Асар-Хапи - Мистерии Одина

  • ДРЕВНИЕ МИСТЕРИИ И ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. ЧАСТЬ III - Орфические мистерии - Вакхические и дионисийские ритуалы - Атлантида и боги Античности - Миф об умирающем боге

  • ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ ТОТА ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА - Предположения относительно личности Гермеса - Искаженные герметические фрагменты - «Книга Тота» - Поймандрес, видение Гермеса

  • ИНИЦИАЦИЯ ПИРАМИДЫ - Проблемы пирамиды - Сфинкс - Таинства пирамиды - Исида, Непорочная Дева мира - Мумификация египетских мертвых

  • СОЛНЦЕ, УНИВЕРСАЛЬНОЕ БОЖЕСТВО - Солнечная троица - Христианство и Солнце - Рождение Солнца - Три солнца - Небесные обитатели Солнца - Солнце в алхимической символике - Полночное солнце - Солнечные цвета

  • ЗОДИАК И ЕГО ЗНАКИ

  • ТАБЛИЧКА ИСИДЫ БЕМБО - Символизм Таблички Бембо

  • ЧУДЕСА АНТИЧНОСТИ - Греческие оракулы - Семь чудес света

  • ЖИЗНЬ И ФИЛОСОФИЯ ПИфАГОРА - Основы пифагореизма - Символические афоризмы Пифагора - Пифагорейская астрономия - Пифагорейская математика - Методы достижения нумерической силы слов - Введение в пифагорейскую теорию чисел - Таблица десяти чисел

  • СИМВОЛИЗМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА

  • ЛЕГЕНДА ХИРАМА

  • ПИФАГОРЕЙСКЛЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ И ЦВЕТА - Философия музыки - Музыка сфер - Философия цвета

  • РЫБЫ, НАСЕКОМЫЕ, ЖИВОТНЫЕ, РЕПТИЛИИ И ПТИЦЫ. ЧАСТЬ I - Насекомые - Рептилии

  • РЫБЫ, НАСЕКОМЫЕ, ЖИВОТНЫЕ, РЕПТИЛИИ И ПТИЦЫ. ЧАСТЬ II - Феникс - Животные

  • ЦВЕТЫ, РАСТЕНИЯ, ФРУКТЫ И ДЕРЕВЬЯ -Культ дерева

  • КАМНИ, МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННОСТИ - Скрижали Завета - Святой Грааль - Магия металлов и камней

  • ЦЕРЕМОНИАЛЬНАЯ МАГИЯ И ВОЛШЕБСТВО - Теория и практика черной магии - Модус операнди заклинания духов - Пентаграмма

  • ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ОБИТАТЕЛИ - Гномы - Ундины - Саламандры - Сильфы - Общие наблюдения

  • ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ТЕРАПИЯ - Система медицинской философии Парацельса - Герметическая теория возникновения болезни - Герметическая гербалистика и фармакология

  • КАББАЛА - ТАЙНАЯ ДОКТРИНА ИЗРАИЛЯ

  • «СЕФЕР ЙЕЦИРА», Книга Творения

  • ОСНОВАНИЯ КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ КОСМОГОНИИ - Каббалистическая система миров

  • ДЕРЕВО СЕФИРОТ

  • КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К СОТВОРЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА

  • АНАЛИЗ КАРТ ТАРО

  • СКИНИЯ В ПУСТЫНЕ - Строительство шатра - Обстановка Скинии - Одеяние славы -Урим и Туммим

  • БРАТСТВО РОЗЫ И КРЕСТА - Первый постулат - Второй постулат - Третий постулат - Четвертый постулат

  • ДОКТРИНЫ И ДОГМАТЫ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ - Confessio Fraternitatis R.C. ad eruditos Europae - Братство R.C.

  • ПЯТНАДЦАТЬ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВСКИХ И КАББААИСТИЧЕСКИХ ДИАГРАММ

  • АЛХИМИЯ И ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - Парацельс Гогенгейм - Раймунд Луллий - Николя Фламель - Граф Бернард Тревизан

  • ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АЛХИМИИ. ЧАСТЬ I - Алхимический символизм

  • ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АЛХИМИИ. ЧАСТЬ II - Происхождение алхимических формул - Изумрудная Табличка Гермеса - Письмо от братьев Розы и Креста

  • ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ И АЛХИМИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ КЛАВДИЯ ДЕ ДОМИНИКО ЧЕЛЕНТАНО ВАЛЛЕС НОВИ ИЗ МАНУСКРИПТА, НАПИСАННОГО И ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО В НЕАПОЛЕ В ГОДУ 1606

  • ХИМИЧЕСКАЯ СВАДЬБА - Первый день - Второй день - Третий день - Четвертый день - Пятый день - Шестой день - Седьмой день

  • БЭКОН, ШЕКСПИР И РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ

  • КРИПТОГРАММА КАК ФАКТОР СИМВОЛИЧЕСКОЙ ФИЛОСОфИИ

  • МАСОНСКИЙ СИМВОЛИЗМ - Дионисийские Архитекторы - Соломон, персонификация универсальной мудрости - Бесценное наследие масонства

  • МИСТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО

  • Артуровский цикл и легенда о Святом Граале

  • КРЕСТ И РАСПЯТИЕ В ЯЗЫЧЕСКОМ И ХРИСТИАНСКОМ МИСТИЦИЗМЕ - Утерянные библиотеки Александрии - Крест в языческом символизме - Тау-крест - Crux Ansata - Римские и греческие католические кресты - Распятие - космическая аллегория - Распятые спасители - Распятие Кетцалькоатля - Гвозди Страстей Господних

  • МИСТЕРИЯ АПОКАЛИПСИСА

  • ИСЛАМ

  • СИМВОЛИЗМ АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ - «Пополь-Вух» - Мистерии Шибальбы - Ключи к мистериям Шибальбы

  • МИСТЕРИИ И ИХ ЭМИССАРЫ - Гипатия - Граф Калиостро - Граф Сен-Жермен - Эпизоды из американской истории

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Views 1 173
Rating 4.0 / 5
Added 10.06.2023
Author brat christifid
Rate this publication:
4.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books