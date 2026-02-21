Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Холлис - Призраки вокруг нас

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Series Юнгианская психология (22 books)

Наше обыденное сознание воспринимает человека исключительно как тело, подчиняющееся законам гравитации, прикованное болью и смертностью к нашей отягощенной земле. Однако мы представляем собой сложную систему, мы состоим из энергии, проекций, программ, силовых полей и беспрестанных проигрываний неясных сценариев, сознательных и бессознательных. Что одухотворяет это средоточие материи, дающееся нам при рождении? Что вдыхает дух в легкие кричащего младенца? Этот дух (дыхание, одухотворение, вдохновение) есть энергия, силовое поле, часть вечности, вселяющейся в бренное тело, которое безжалостно приговорено бродить по земле. Но даже в качестве отягощенных тел, увядающих и гибнущих, мы остаемся силовыми полями энергии, которые танцуют на могильной плите истории, воспламененные огнем вечности.

Джеймс Холлис - Призраки вокруг нас - В поисках избавления

(Юнгианская психология)

М.: Когито-Центр, 2015. - 192 с.

ISBN 978-1-888602-62-3 (англ.)

ISBN 978-5-89353-443-6 (рус.)

Джеймс Холлис - Призраки вокруг нас - В поисках избавления - Содержание

Предисловие

Глава 1. Навязчивость нерассказанных историй

Глава 2. О синхронии и квантовой физике

Глава 3. Призраки наших родителей

Глава 4. Навязчивость комплексов

Глава 5. Наша пляска смерти

Глава 6. Призраки вины, призраки стыда

Глава 7. Призраки и ночные страхи

Глава 8. Мучительные призраки предательства

Глава 9. Где север, знать моряк не мог

Глава 10. «Пережить» и разогнать привидений

Глава 11. Навязчивость непрожитой жизни

Литература

Views 102
Rating
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

