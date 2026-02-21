Наше обыденное сознание воспринимает человека исключительно как тело, подчиняющееся законам гравитации, прикованное болью и смертностью к нашей отягощенной земле. Однако мы представляем собой сложную систему, мы состоим из энергии, проекций, программ, силовых полей и беспрестанных проигрываний неясных сценариев, сознательных и бессознательных. Что одухотворяет это средоточие материи, дающееся нам при рождении? Что вдыхает дух в легкие кричащего младенца? Этот дух (дыхание, одухотворение, вдохновение) есть энергия, силовое поле, часть вечности, вселяющейся в бренное тело, которое безжалостно приговорено бродить по земле. Но даже в качестве отягощенных тел, увядающих и гибнущих, мы остаемся силовыми полями энергии, которые танцуют на могильной плите истории, воспламененные огнем вечности.

Джеймс Холлис - Призраки вокруг нас - В поисках избавления

(Юнгианская психология)

М.: Когито-Центр, 2015. - 192 с.

ISBN 978-1-888602-62-3 (англ.)

ISBN 978-5-89353-443-6 (рус.)

Джеймс Холлис - Призраки вокруг нас - В поисках избавления - Содержание

Предисловие

Глава 1. Навязчивость нерассказанных историй

Глава 2. О синхронии и квантовой физике

Глава 3. Призраки наших родителей

Глава 4. Навязчивость комплексов

Глава 5. Наша пляска смерти

Глава 6. Призраки вины, призраки стыда

Глава 7. Призраки и ночные страхи

Глава 8. Мучительные призраки предательства

Глава 9. Где север, знать моряк не мог

Глава 10. «Пережить» и разогнать привидений

Глава 11. Навязчивость непрожитой жизни

Литература