Наше обыденное сознание воспринимает человека исключительно как тело, подчиняющееся законам гравитации, прикованное болью и смертностью к нашей отягощенной земле. Однако мы представляем собой сложную систему, мы состоим из энергии, проекций, программ, силовых полей и беспрестанных проигрываний неясных сценариев, сознательных и бессознательных. Что одухотворяет это средоточие материи, дающееся нам при рождении? Что вдыхает дух в легкие кричащего младенца? Этот дух (дыхание, одухотворение, вдохновение) есть энергия, силовое поле, часть вечности, вселяющейся в бренное тело, которое безжалостно приговорено бродить по земле. Но даже в качестве отягощенных тел, увядающих и гибнущих, мы остаемся силовыми полями энергии, которые танцуют на могильной плите истории, воспламененные огнем вечности.
Джеймс Холлис - Призраки вокруг нас - В поисках избавления
(Юнгианская психология)
М.: Когито-Центр, 2015. - 192 с.
ISBN 978-1-888602-62-3 (англ.)
ISBN 978-5-89353-443-6 (рус.)
Джеймс Холлис - Призраки вокруг нас - В поисках избавления - Содержание
Предисловие
Глава 1. Навязчивость нерассказанных историй
Глава 2. О синхронии и квантовой физике
Глава 3. Призраки наших родителей
Глава 4. Навязчивость комплексов
Глава 5. Наша пляска смерти
Глава 6. Призраки вины, призраки стыда
Глава 7. Призраки и ночные страхи
Глава 8. Мучительные призраки предательства
Глава 9. Где север, знать моряк не мог
Глава 10. «Пережить» и разогнать привидений
Глава 11. Навязчивость непрожитой жизни
Литература
