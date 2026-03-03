Шляхетний багатий чоловік може проявити велику доброту до безпритульного хлопчини, звинуваченого в якомусь дрібному хуліганстві. Він, приміром, може не тільки врятувати його від домагань закону, сплативши штраф, але звільнити його від неуцтва, давши йому освіту, і від злиднів, давши йому необхідний прожитковий мінімум. Це було б проявом доброти через вирішення потреб цього хлопчика.

Але коли б цей багатий чоловік вирішив узяти цього хлопчика до себе, у свій дім, дозволивши йому користуватися своїм багатством та впливом, то це б уже відповідало не насущним потребам хлопця, а винятково добрій волі, бажанням і шляхетним намірам його благодійника.

Франк Бінфорд Хоул - Коментарі до Послань апостола Павла до Галатів, до Ефесян, до Филип’ян, до Колосян, Перше та Друге до Солунян, Перше та Друге до Тимофія, до Тита, до Филимона

Рівне, Християнська місія «Живе слово» 2014 г. - 336 c.

ISBN 978-617-677-050-3

Франк Бінфорд Хоул - Коментарі до Послань апостола Павла до Галатів, до Ефесян, до Филип’ян, до Колосян, Перше та Друге до Солунян, Перше та Друге до Тимофія, до Тита, до Филимона - Зміст

Послання до ГАЛАТІВ

Вступ - Послання до Галатів 1:1-24 - Послання до Галатів 2:1-21 - Послання до Галатів 3:1-29 - Послання до Галатів 4:1-31 - Послання до Галатів 5:1-26 - Послання до Галатів 6:1-18

Послання до ЕФЕСЯН

Вступ - Послання до Ефесян 1:1-23 - Послання до Ефесян 2:1-22 - Послання до Ефесян 3:1-21 - Послання до Ефесян 4:1-32 - Послання до Ефесян 5:1-33 - Послання до Ефесян 6:1-24

Послання до ФИЛИП'ЯН

Вступ - Послання до Филип’ян 1:1-30 - Послання до Филип’ян 2:1-30 - Послання до Филип’ян 3:1-21 - Послання до Филип’ян 4:1-23

Послання до КОЛОСЯН

Вступ - Послання до Колосян 1:1-29 - Послання до Колосян 2:1-23 - Послання до Колосян 3:1-25 - Послання до Колосян 4:1-18

Перше послання до СОЛУНЯН

Вступ - Перше послання до Солунян 1:1-10 - Перше послання до Солунян 2:1-20 - Перше послання до Солунян 3:1-13 - Перше послання до Солунян 4:1-18 - Перше послання до Солунян 5:1-28

Друге послання до СОЛУНЯН

Вступ - Друге послання до Солунян 1:1-12 - Друге послання до Солунян 2:1-17 - Друге послання до Солунян 3:1-18

Перше послання до ТИМОФІЯ

Вступ - Перше послання до Тимофія 1:1-20 - Перше послання до Тимофія 2:1-15 - Перше послання до Тимофія 3:1-16 - Перше послання до Тимофія 4:1-16 - Перше послання до Тимофія 5:1-19 - Перше послання до Тимофія 6:1-21

Друге послання до ТИМОФІЯ

Вступ - Друге послання до Тимофія 1:1-18 - Друге послання до Тимофія 2:1-26 - Друге послання до Тимофія 3:1-17 - Друге послання до Тимофія 4:1-22 -

Послання до ТИТА

Вступ - Послання до Тита 1:1-16 - Послання до Тита 2:1-15 - Послання до Тита 3:1-15

Послання до ФИЛИМОНА