"Далекі зорі” - це збірка поезій визначного українського християнського письменника-поета Михайла Мироновича Подворняка, який відійшов до Господа минулого року на 86-му році його творчого життя. Був він особливою, можна, без перебільшення сказати, унікальною людиною. Син українського села, бо народився в селі Хотовиці, Тернопільської области, Україна, в убогій родині, але своїм життям він приніс вагомий скарб для України, для діла Божого, для Церкви Христової в Україні.

Змалку він рвався до науки, до школи, до знання які він здобував із великими труднощами та зусиллям Став він сиротою, як йому було тільки вісім років. Батько його, Мирон Подворняк, виїхав до Америки на заробітки, бо під польською окупацією життя селян було дуже важке. Через кілька років, від надмірно тяжкої праці й важких умов життя він помер. Мати лишилася вдовою з трьома синами-сиротами. Найстаршим був Михайло. Обставини життя змушували його допомагати матері й молодшим братам.

Із ранньої молодости Михайло був дуже релігійним і побожним Регулярно відвідував свою православну церкву, співав у хорі дуже часто відвідував манастир у Почаеві У нього, навіть, було палке бажання піти в манастир і стати монахом Але це не було легко зробити, бо на ньому лежала відповідальність за матір-вдову і двох братів-сиріт. Бачучи його пориви до побожності, мати погодилася відпустити його в манастир. Там екзаменували його, випробовували його голос (він мав дуже гарного ліричного тенора), перевели через всі інші іспити щодо його освіти й визнали його ”достойним" стати ченцем, і тому його прийняли до Почаївської лаври. На свято Покрови він мав бути в манастирі Але в Бога були кращі пляни для Михайла.

Михайло Подворняк – Далекі зорі

Видання друге. – Торонто-Чікаго: «Дорога Правди», 1995. – 171 с.

Михайло Подворняк – Далекі зорі – Зміст

Передмова

Посвята

Зміст

Біблія - Блаженні - Ближче - Боже мій - Божий спокій - Борись - Брат і сестра - Вдова - В дорозі - Великоднє - Весна - Весняне - Він дивиться - Він жде тебе - Він знає путь - Влітку - В саду - Вчуй, Спасителю - Годинник - Господь — Пастир мій - Дитина - До берега - До Еммаусу - До мети - До молодої душі - Дорогою - Журавлі - За мене кров пролив - Засмученому - З вірою - Зимової ночі - Змалку - Наше життя - Не журися - Не знаю, які Твої пляни - Не знаю я, що Ти пошлеш - Осіннє - Осіннє - Осінь - Осіннього вечора - Осінь у лісі - Останній день - Під вишнею - Поїду я - Поле - Прийди! - Прийдіть - Псалом - Рідна хата - Різдвяне - Різдвяне - Різдвяне - Різвяний лист - Різдвяної ночі - Свято жнив - Сирота - Скорботна мати - Слід матері - Смоківниця - Снопи - Собі - Сон на чужині - Сонце - Спаситель - Спаситель поможе тобі - Співай - Спогади - Сусіди - Там скрізь хрести - Тебе я змалку полюбив - Ти добрий був - Тінь матері - Тобі хвалу співаю - Туга скитальця - Туди - Уранці - Утеча - У тіні крил - Учителю - Хрести - Христос воскрес - Христос воскрес - Христос воскрес - Христос воскрес - Христос воскрес - Христос закликає - Чекає мати - Чи добре вірю - Чужина - Щасливий день - Щасливий Свят-Вечір - Щасливий я - Ювілейне - Я знаю - Я знаю край - Як ляже на серце журба - Як скоро - Як солодко

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