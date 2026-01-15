Святой Павел - Морна Хукер

Новое сканирование клуба

Многим Павел труден для понимания. Некоторым в наш век политкорректности он представляется воинственным. Те же, кто пытается постичь его, резко расходятся в своих оценках: если одни соглашаются с Уильямом Тиндалем, назвавшим Послание к Римлянам «чистейшим благовестием», то другие не приемлют Павла, считая его великим извратителем истинной веры Христовой.

Кто же прав? Автор предлагаемой книги исходит из убеждения, что Павел был, пожалуй, самым выдающимся богословом, каких знала земля, и уж определенно одним из наиболее влиятельных. Облик христианской веры и сам ход христианской истории оказались бы совершенно иными, не будь его. Если мы хотим понять христианское мировоззрение, нужно попытаться проникнуть в смысл трудов Павла.

Но постичь воззрения самого Павла — задача не из легких. Это сродни сложению головоломки, когда отсутствуют многие ее части и сама картинка, по которой можно было бы ее собирать. Мы вполне могли бы представить недостающие и подходящие туда части. Попытка складывания из частей Павлова богословия может оказаться отчаянной, но заодно и увлекательной затеей. Выяснение, во что действительно верил Павел и почему, стоит таких усилий.

Послания Павла выражают его личную веру, и многое, о чем он пишет, идет от первого лица. В своих попытках объяснить его мысль я зачастую поступаю так же, предпочитая говорить от своего имени во множественном числе, а не прибегать к неуклюжим выражениям, вроде «человечество».

Морна Хукер - Святой Павел

PAUL

A SHORT INTRODUCTION

MORNA D. HOOKER

ONEWORLD Oxford

Морна Хукер. — Пер. с англ. А. Гарькавого

М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. — 288 с: ил.

Грандиозный мир

ISBN 5-8183-0896-0 (рус.)

ISBN 1-85168-314-3 (англ.)

Книгу Фаррара об апостоле Павле читайте на Эсхатосе

Морна Хукер - Святой Павел - Содержание

Предисловие

Глава 1. НАСКОЛЬКО ЗНАЧИМОЙ БЫЛА ФИГУРА ПАВЛА?

Наследие Павла

Допавлова традиция

Глава 2. ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О ПАВЛЕ?

Рассказ Луки

Сопоставление посланий Павла и Деяний святых

апостолов

Источники, на которые опирался Лука

Собственное повествование Павла

Глава 3. СВЯЗКА ПИСЕМ

Авторство

Отрывочные сведения

Глава 4. МИРОВОСПРИЯТИЕ ПАВЛА

Исполнение обетования

Воспитание Павла

Глава 5. НОВШЕСТВО

Воскресение

Отвращающая весть

Без закона

Глава 6. КЕМ ЖЕ БЫ ИИСУС?

Мессия

Господь

Сын Божий

Глава 7. ХРИСТОС: «КОНЕЦ» ЗАКОНА

Язычники и закон

Истинная цель закона

Христос: цель закона

Глава 8. «БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ СЫНА БОЖИЯ»

Всеобщий грех

Праведность Божия

Место примирения

Адам и Христос

Во Христе

Глава 9. «ХРИСТОС УМЕР... И ВОСКРЕС»

Основа благовествования

Христос — наш представитель

Причастность к праведности Христа

«Перемена [участи] во Христе»

Глава 10. ЖИЗНЬ «ВО ХРИСТЕ»

Верность Христа

Уподобление Христу

Павел как образец для подражания

Перемена опыта среди христиан

Христианские общины

Глава 11. «ЖИВИТЕ ДОСТОЙНО БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ ХРИСТОВА»

Покорение вере

Призыв к любви

Повседневные заботы в Коринфе

Богослужение

Глава 12. «А ЗАТЕМ КОНЕЦ»

Воскресение

Перемена будущности

Суд

Заключение: ПРЕВРАТНОСТИ ИСТОЛКОВАНИЯ

Влиятельные творения

Разрыв с иудаизмом

«Самонадеянность» Павла

Комментарий

Список литературы

Предметно-именной указатель

Морна Хукер - Святой Павел - Глава 1 НАСКОЛЬКО ЗНАЧИМОЙ БЫЛА ФИГУРА ПАВЛА?

Два образа преобладают на страницах Нового Завета — Иисуса и Павла. Хотя сам Павел, несомненно, воспротивился бы даже попытке связать здесь свое имя с именем Иисуса — ведь он был «раб Иисуса» (Рим 1:1), чьей миссией было возвещение Иисуса Христа Господом, тем не менее, влияние Павла на то, что стало впоследствии «христианством», огромно. Тринадцать из 27 творений, составивших Новый Завет, считаются написанными им, а большая часть Деяний апостолов посвящена рассказу о миссионерских усилиях Павла. Павел — главное действующее лицо Нового Завета от середины Деяний до последних строк Филимону.

Почему фигура Павла оказалась столь значимой? На самом же деле здесь можно поставить вопрос иначе: а был ли он столь значимым в годы своей жизни, как нам это представляется? Или же его последующее влияние обусловлено усилиями близких к нему людей, которые бережно сохранили его письма, возможно, даже от его имени писали послания церквам, высказывая то, что, по их мнению, в данном случае содержали бы его собственные высказывания? А поскольку Павел у Луки предстает «сподвижником миссионерства», что явственно следует из Деяний, согласно которым распространение христианского благовествования в землях Средиземноморья — почти исключительно заслуга Павла и его сподвижников, то подобное впечатление может оказаться обманчивым. Какую роль в распространении благовествования играли другие христиане? Насколько значимой была фигура Павла на собраниях церкви той поры? Среди своих собратьев-христиан он выделялся лишь тем, что, пользуясь его собственным выражением — «дано мне жало в плоть». Для внешнего мира он был совершенно неприметен — за исключением тех случаев, когда досаждал властям. И хотя он утвердил христианское благовествование в различных важных городах Римской империи, созданные им общины были малы и жившие вокруг их не замечали или притесняли.

НАСЛЕДИЕ ПАВЛА

Однако наследие Павла, оказывая постоянное воздействие на церковь, для последующих поколений оказалось, безусловно, огромным. Павел важен, во-первых, своей проповедью того, что вхождение в число народа Божия открыто для язычников и что поэтому благовествовать им следует без требования стать вначале евреями. Таким образом то, что начиналось как толк в еврействе, через несколько поколений стало во многом движением язычников. Хотя Павел был не одинок в подобном отношении, похоже, он лучше других понимал его последствия и целиком отдался проповедованию среди язычников. Во-вторых, значимость Павла определяется тем, что выраженные в его посланиях проникновенные мысли питали и формировали христианское богословие, духовность и нравственность.

Убеждение Павла в том, что благовествование предназначается язычникам, отличало не только его, он не был одинок, проповедуя им. Это действительно так (Гал 2:6-12), поскольку главы Иерусалимской церкви признавали, что Павел призван Богом быть апостолом для необрезанных, хотя некоторые евреи-христиане не одобряли этого (ст. 12). Но если верить Луке, еще до начала миссионерской деятельности Павла делались некоторые шаги в этом направлении. Лука рассказывает нам, как Филипп, один из греко-язычных членов ранней христианской общины, проповедовал благовествование самарянам и эфиопскому евнуху — тому, кто не только не был евреем, но, являясь евнухом, не имел права стать иудеем — и крестил их; его труды в Самарии были поддержаны Петром и Иоанном (Деян 8). Лука также сообщает предание о том, как видение побудило Петра навестить Корнилия, язычника, и проповедать благовествование ему; затем, когда Дух Святый сошел на Корнилия, Петр понял, что можно крестить и язычников (Деян 10:1-11:18). Когда Павел приступил к своей миссионерской деятельности в Антиохии7 (Деян 11:25-26), то в этом городе уже велась проповедь, обращенная не только к евреям, но и к язычникам (Деян 11:19-20).

Сколь достоверны все эти предания? Мнения ученых расходятся, и все же вполне разумно предположить, что они отражают те подвижки, которые произошли еще до обращения Павла в христианство. Павел, пожалуй, был преимущественно апостолом язычников, но он сам осознавал, что и другие трудились на той же ниве (Рим 1:13; 15:20). Ведь известия о смешении христиан-евреев с язычниками и совместном с ними богослужении, похоже, явились одной из причин столь яростного преследования дохристианским Павлом христианской общины.

Второе наследие Павла заключено в его творениях. Но до какой степени толкование благовествования, выраженного в посланиях Павла, соответствовало его собственному толкованию и в какой мере он разделял его с другими ранними христианами? В чем его верования совпадали с их верованиями?

Трудно ответить на эти вопросы и по той причине, что письма Павла являются самыми ранними из дошедших до нас христианских документов. Повествования о собственном учении Христа, благовествования (Евангелия), почти наверняка были написаны после смерти Павла и определялись нуждами и верованиями тех, кто следовал преданию и писал Евангелия. В Деяниях святых апостолов Лука совсем немного повествует нам о первых годах церкви, но тогда отсутствовали всякие записи того, что говорили и делали, и он полагается на устные предания. Это были годы становления, когда мужчины и женщины, потрясенные недавними событиями и пытающиеся понять их значение, еще не выработали своей веры.

Мистика апостола Павла - Швейцер