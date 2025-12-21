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Єрусалимська Біблія

Єрусалимська Біблія
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Translations, Bible Commentaries

Єрусалимська Біблія — це оригінальний проект, яким завдячуємо зусиллям Біблійної і археологічної французької школи в Єрусалимі. Цю школу, засновану у 1890 р. видатним біблістом Марі-Жозефом Лагранжем, провадить орден домініканців. Вона є видатним і найстарішим у Святій Землі науковим і дослідницьким центром у царині біблійних студій та археології. Під впливом енцикліки Divino afflante Spiritu (1943), яка заохочувала до нових наукових перекладів священного тексту та до історичних і критичних досліджень Біблії на базі оригінальних єврейських та грецьких текстів, група з приблизно трьох десятків біблістів під керівництвом Томи-Жоржа Шіфло та Ролана де Во взялась за амбітну працю над новим перекладом Святого Письма французькою мовою.

Особлива цінність цього проекту полягала в тому, що паралельно з перекладом поставали розлогі вступи до кожної біблійної книги, численні примітки до біблійного тексту, хронологічні таблиці та інший критичний матеріал, а поля друкованих видань рясніли покликаннями на паралельні або близькі за значенням місця Святого Писання. Переклад Єрусалимської Біблії виходив частинами від 1945 до 1955 р., аж поки у 1956 р. не побачило світ перше повне видання. Відтоді були ще два - у 1973 р. і в 1998 р., - в яких були враховані новітні здобутки біблійних наук.

Пропонована українська версія Єрусалимської Біблії бере за основу останнє, третє, видання 1998 р. Власне біблійний текст взято з широко вживаного у Католицькій Церкві перекладу о. І. Хоменка. Переклад на українську мову науково-критичної частини є результатом зусиль цілого грона українських біблістів як візантійського, так і латинського обрядів. Переклад приміток супроводжувався ґрунтовною редакційною роботою, яка мала допасувати ці примітки до українського тексту Святого Письма. У Новому Завіті враховано елемент інтертекстуальності: прямі цитування чи запозичення зі Старого Завіту виділено курсивом.

Святе Письмо Старого і Нового Завіту - Єрусалимська Біблія

Львів • Видавництво «Свічадо», 2025. — 2981 с.
ISBN 978-966-938-812-4

Святе Письмо Старого і Нового Завіту - Єрусалимська Біблія - Зміст

  • Переднє слово до українського видання
  • Вступні зауваги
  • Перелік і поділ книг єврейської та грецької Біблії
  • Список скорочень
  • СТАРИЙ ЗАВІТ
    • П’ятикнижжя (Буття, Вихід, Левіт, Числа, Второзаконня)
    • Історичні книги
      • Вступ до книг Ісуса Навина, Суддів, Рути, Самуїла і Царів
      • Книга Ісуса Навина, Книга Суддів, Книга Рути
      • Перша та Друга книги Самуїла
      • Перша та Друга книги Царів
      • Перша та Друга книги Хронік (Вступ та текст)
      • Книги Езри та Неємії
      • Книги Товита, Юдити і Естери (Вступ та текст)
      • Книги Макавеїв (Вступ та текст)
    • Книги мудрості
      • Вступ до книг мудрості
      • Книга Іова
      • Псалми (Вступ та текст)
      • Приповідки (Вступ та текст)
      • Книга Проповідника (Вступ та текст)
      • Пісня Пісень (Вступ та текст)
      • Книга Мудрости (Вступ та текст)
      • Книга Сираха (Вступ та текст)
    • Пророчі книги
      • Вступ до пророчих книг
      • Книга Ісаї, Книга Єремії
      • Плач Єремії, Книга Варуха, Лист Єремії
      • Книга Єзекиїла, Книга Даниїла
      • Дванадцять малих пророків (Осія — Малахія)
  • НОВИЙ ЗАВІТ
    • Вступ до синоптичних Євангелій
    • Євангелія від Матея, Марка та Луки
    • Вступ до корпусу творів Йоана
    • Євангеліє від Йоана
    • Діяння апостолів (Вступ та текст)
    • Послання апостола Павла (Вступ та тексти послань)
    • Послання до євреїв (Вступ та текст)
    • Соборні послання (Вступ та тексти послань)
    • Одкровення (Вступ та текст)
  • Додатки
    • Хронологічна таблиця
    • Генеалогічне дерево Хасмонеїв та Іродіан
    • Календар, таблиця мір і монет
    • Алфавітний покажчик найважливіших приміток
Views 999
Rating 4.4 / 5
Added 21.12.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.4/5 (5)

Comments (2 comments)

B
brat Eduard 7 months ago
Дякую!
B
brat Andron 7 months ago

Спасибо большое клубу и лично админу...

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