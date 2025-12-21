Єрусалимська Біблія
Єрусалимська Біблія — це оригінальний проект, яким завдячуємо зусиллям Біблійної і археологічної французької школи в Єрусалимі. Цю школу, засновану у 1890 р. видатним біблістом Марі-Жозефом Лагранжем, провадить орден домініканців. Вона є видатним і найстарішим у Святій Землі науковим і дослідницьким центром у царині біблійних студій та археології. Під впливом енцикліки Divino afflante Spiritu (1943), яка заохочувала до нових наукових перекладів священного тексту та до історичних і критичних досліджень Біблії на базі оригінальних єврейських та грецьких текстів, група з приблизно трьох десятків біблістів під керівництвом Томи-Жоржа Шіфло та Ролана де Во взялась за амбітну працю над новим перекладом Святого Письма французькою мовою.
Особлива цінність цього проекту полягала в тому, що паралельно з перекладом поставали розлогі вступи до кожної біблійної книги, численні примітки до біблійного тексту, хронологічні таблиці та інший критичний матеріал, а поля друкованих видань рясніли покликаннями на паралельні або близькі за значенням місця Святого Писання. Переклад Єрусалимської Біблії виходив частинами від 1945 до 1955 р., аж поки у 1956 р. не побачило світ перше повне видання. Відтоді були ще два - у 1973 р. і в 1998 р., - в яких були враховані новітні здобутки біблійних наук.
Пропонована українська версія Єрусалимської Біблії бере за основу останнє, третє, видання 1998 р. Власне біблійний текст взято з широко вживаного у Католицькій Церкві перекладу о. І. Хоменка. Переклад на українську мову науково-критичної частини є результатом зусиль цілого грона українських біблістів як візантійського, так і латинського обрядів. Переклад приміток супроводжувався ґрунтовною редакційною роботою, яка мала допасувати ці примітки до українського тексту Святого Письма. У Новому Завіті враховано елемент інтертекстуальності: прямі цитування чи запозичення зі Старого Завіту виділено курсивом.
Святе Письмо Старого і Нового Завіту - Єрусалимська Біблія
Львів • Видавництво «Свічадо», 2025. — 2981 с.
ISBN 978-966-938-812-4
Святе Письмо Старого і Нового Завіту - Єрусалимська Біблія - Зміст
- Переднє слово до українського видання
- Вступні зауваги
- Перелік і поділ книг єврейської та грецької Біблії
- Список скорочень
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СТАРИЙ ЗАВІТ
- П’ятикнижжя (Буття, Вихід, Левіт, Числа, Второзаконня)
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Історичні книги
- Вступ до книг Ісуса Навина, Суддів, Рути, Самуїла і Царів
- Книга Ісуса Навина, Книга Суддів, Книга Рути
- Перша та Друга книги Самуїла
- Перша та Друга книги Царів
- Перша та Друга книги Хронік (Вступ та текст)
- Книги Езри та Неємії
- Книги Товита, Юдити і Естери (Вступ та текст)
- Книги Макавеїв (Вступ та текст)
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Книги мудрості
- Вступ до книг мудрості
- Книга Іова
- Псалми (Вступ та текст)
- Приповідки (Вступ та текст)
- Книга Проповідника (Вступ та текст)
- Пісня Пісень (Вступ та текст)
- Книга Мудрости (Вступ та текст)
- Книга Сираха (Вступ та текст)
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Пророчі книги
- Вступ до пророчих книг
- Книга Ісаї, Книга Єремії
- Плач Єремії, Книга Варуха, Лист Єремії
- Книга Єзекиїла, Книга Даниїла
- Дванадцять малих пророків (Осія — Малахія)
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НОВИЙ ЗАВІТ
- Вступ до синоптичних Євангелій
- Євангелія від Матея, Марка та Луки
- Вступ до корпусу творів Йоана
- Євангеліє від Йоана
- Діяння апостолів (Вступ та текст)
- Послання апостола Павла (Вступ та тексти послань)
- Послання до євреїв (Вступ та текст)
- Соборні послання (Вступ та тексти послань)
- Одкровення (Вступ та текст)
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Додатки
- Хронологічна таблиця
- Генеалогічне дерево Хасмонеїв та Іродіан
- Календар, таблиця мір і монет
- Алфавітний покажчик найважливіших приміток
Спасибо большое клубу и лично админу...