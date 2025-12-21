Єрусалимська Біблія — це оригінальний проект, яким завдячуємо зусиллям Біблійної і археологічної французької школи в Єрусалимі. Цю школу, засновану у 1890 р. видатним біблістом Марі-Жозефом Лагранжем, провадить орден домініканців. Вона є видатним і найстарішим у Святій Землі науковим і дослідницьким центром у царині біблійних студій та археології. Під впливом енцикліки Divino afflante Spiritu (1943), яка заохочувала до нових наукових перекладів священного тексту та до історичних і критичних досліджень Біблії на базі оригінальних єврейських та грецьких текстів, група з приблизно трьох десятків біблістів під керівництвом Томи-Жоржа Шіфло та Ролана де Во взялась за амбітну працю над новим перекладом Святого Письма французькою мовою.

Особлива цінність цього проекту полягала в тому, що паралельно з перекладом поставали розлогі вступи до кожної біблійної книги, численні примітки до біблійного тексту, хронологічні таблиці та інший критичний матеріал, а поля друкованих видань рясніли покликаннями на паралельні або близькі за значенням місця Святого Писання. Переклад Єрусалимської Біблії виходив частинами від 1945 до 1955 р., аж поки у 1956 р. не побачило світ перше повне видання. Відтоді були ще два - у 1973 р. і в 1998 р., - в яких були враховані новітні здобутки біблійних наук.

Пропонована українська версія Єрусалимської Біблії бере за основу останнє, третє, видання 1998 р. Власне біблійний текст взято з широко вживаного у Католицькій Церкві перекладу о. І. Хоменка. Переклад на українську мову науково-критичної частини є результатом зусиль цілого грона українських біблістів як візантійського, так і латинського обрядів. Переклад приміток супроводжувався ґрунтовною редакційною роботою, яка мала допасувати ці примітки до українського тексту Святого Письма. У Новому Завіті враховано елемент інтертекстуальності: прямі цитування чи запозичення зі Старого Завіту виділено курсивом.

Святе Письмо Старого і Нового Завіту - Єрусалимська Біблія

Львів • Видавництво «Свічадо», 2025. — 2981 с.

ISBN 978-966-938-812-4

Святе Письмо Старого і Нового Завіту - Єрусалимська Біблія - Зміст