Расяк - Євангелізація
ПЕРЕДКАТЕХУМЕНАТ (євангелізація)
Мета: Звістити Добру Новину про Ісуса Христа людині, яка бажає охреститися, та допомогти їй пізнати Його через життя Церкви.
Завдання передкатехуменату:
Допомогти особі, яка бажає бути християнином, пізнати воскреслого Ісуса Христа.
Формувати розуміння сенсу християнського покликання та життя у Христі.
Допомогти кандидатові утвердитися в бажанні охреститися.
Представити й обговорити з кандидатом цілісну програму катехуменату.
Зміст: Перше звіщення Доброї Новини про спасіння в Ісусі Христі.
Анотація: На етапі передкатехуменату зголошений отримує перше звіщення про Спасителя та приймає рішення йти за Ним.
На цьому етапі важливо сформувати правильне розуміння християнства, утвердження у вірі, важливості навернення як відповіді на Божу любов. Тому програма передкатехуменату висвітлює такі теми керигми: любов Бога Отця, гріх, спасіння в Ісусі Христі, віра, навернення.
Тривалість програми передкатехуменату не має визначених часових рамок. Цей етап може займати стільки часу, скільки в цьому є потреба, — доки людина не буде готова вступити в катехуменат і розпочати підготовку до Святого таїнства Хрещення.
БІрина Расяк, Ростислав Дучак, Назар Дуда, Андрій Козіброда, с. др. Луїза Цюпа (СНДМ) – Євангелізація (передкатехуменат)
Львів: Патріарша катехитична комісія УГКЦ, Катехитично-педагогічний інститут УКУ, 2015 – 112 с. – (Катехуменат для дорослих в УГКЦ.)
ISBN 978-966-2527-27-8
Євангелізація (передкатехуменат) – Зміст
Тема 1. Любов Бога Отця
Бог об’являє себе люблячим Отцем
Божий задум щодо людини
Бог перший виходить назустріч людині
Тема 2. Віддалення від Божої любові — гріх
Гріх як спротив Божій волі й відмова від свободи
Особистий гріх
Наслідки гріха
Тема 3. Ісус Христос — Спаситель
Ініціатива Бога у спасінні людини
Таїнство воплочення, смерті і воскресіння Ісуса Христа
Дар спасіння
Тема 4. Віра — відповідь на дароване Ісусом Христом спасіння
Віра — дар Божий
Віра змінює життя людини
Жити вірою
Тема 5. Навернення — покаяння
Покайтесь і віруйте
Переміна способу життя
Відкрити двері свого серця
Тема 6. Бути християнином
Народитися до нового життя з «води і Духа»
Церква — спільнота віруючих
Пресвята Богородиця — Мати всіх людей
Використана література
Список ікон
No comments yet. Be the first!