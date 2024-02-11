ПЕРЕДКАТЕХУМЕНАТ (євангелізація)

Мета: Звістити Добру Новину про Ісуса Христа людині, яка бажає охреститися, та допомогти їй пізнати Його через життя Церкви.

Завдання передкатехуменату:

Допомогти особі, яка бажає бути християнином, пізнати воскреслого Ісуса Христа. Формувати розуміння сенсу християнського покликання та життя у Христі. Допомогти кандидатові утвердитися в бажанні охреститися. Представити й обговорити з кандидатом цілісну програму катехуменату.

Зміст: Перше звіщення Доброї Новини про спасіння в Ісусі Христі.

Анотація: На етапі передкатехуменату зголошений отримує перше звіщення про Спасителя та приймає рішення йти за Ним.

На цьому етапі важливо сформувати правильне розуміння християнства, утвердження у вірі, важливості навернення як відповіді на Божу любов. Тому програма передкатехуменату висвітлює такі теми керигми: любов Бога Отця, гріх, спасіння в Ісусі Христі, віра, навернення.

Тривалість програми передкатехуменату не має визначених часових рамок. Цей етап може займати стільки часу, скільки в цьому є потреба, — доки людина не буде готова вступити в катехуменат і розпочати підготовку до Святого таїнства Хрещення.

БІрина Расяк, Ростислав Дучак, Назар Дуда, Андрій Козіброда, с. др. Луїза Цюпа (СНДМ) – Євангелізація (передкатехуменат)

Львів: Патріарша катехитична комісія УГКЦ, Катехитично-педагогічний інститут УКУ, 2015 – 112 с. – (Катехуменат для дорослих в УГКЦ.)

ISBN 978-966-2527-27-8

Євангелізація (передкатехуменат) – Зміст

Тема 1. Любов Бога Отця

Бог об’являє себе люблячим Отцем

Божий задум щодо людини

Бог перший виходить назустріч людині

Тема 2. Віддалення від Божої любові — гріх

Гріх як спротив Божій волі й відмова від свободи

Особистий гріх

Наслідки гріха

Тема 3. Ісус Христос — Спаситель

Ініціатива Бога у спасінні людини

Таїнство воплочення, смерті і воскресіння Ісуса Христа

Дар спасіння

Тема 4. Віра — відповідь на дароване Ісусом Христом спасіння

Віра — дар Божий

Віра змінює життя людини

Жити вірою

Тема 5. Навернення — покаяння

Покайтесь і віруйте

Переміна способу життя

Відкрити двері свого серця

Тема 6. Бути християнином

Народитися до нового життя з «води і Духа»

Церква — спільнота віруючих

Пресвята Богородиця — Мати всіх людей

Використана література

Список ікон