Соколов - Игумен Арсений - Книга пророка Михея
Пророк Михей, книга которого относится к числу книг малых пророков, принадлежит к плеяде первых пророков-писателей, среди которых Амос, Осия, Исайя, чья жизнь и проповедь пришлась на VII век до Р. X. Дошедший до нас текст книги представляет его автора как человека, озабоченного в первую очередь проблемами нравственного порядка и усматривавшего причины современных ему явлений социальной несправедливости в забвении Бога и Его заповедей. Михей выступает как пророк суда Божия, суда, от которого не защитят и перед которым не устоят даже великие святыни Иерусалима, но, как и другие библейские пророки, он возвещает о великой надежде на Бога и верность Бога Своим обетованиям. Христаанскому читателю Книга пророка Михея знакома преимущественно по его пророчеству о рождении Мессии в Вифлееме.
Текст публикуемого ныне комментария предваряет авторский перевод Книги пророка Михея, сделанный с древнееврейского масоретского текста. Именно данный вариант текста становится опорным для всего комментария, так что имена собственные передаются в комментарии в соответствии с еврейской традицией, а не по привычной русскому читателю традиции греческой Септуагинты и славянской Библии. Однако данное обстоятельство не означает, что автор книги игнорирует иные варианты текста Книги пророка Михея. В комментарии обращается внимание на все важнейшие отличия, имеющиеся между масоретской традицией и такими авторитетными древними текстами, как греческий перевод Семидесяти, латинская Вульгата и арамейский Таргум.
Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Михея - Перевод и комментарий
2-е изд., испр. и доп. — М.: ГРАНАТ, 2023. — 304 с.
ISBN 978-5-906456-58-8
Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Михея - Содержание
Предисловие
От редакции
Таблица соответствий имен, топонимов и книг Библии
Перевод Книги пророка Михея (Михй)
Сокращения
Введение. 1:1
Часть I. 1:2-2:13
- Пророчество против Исраэля (Северного царства). 1:2—7
- Плач о городах ЙеИуды. 1:8-16
- Горе притеснителям! 2:1—5
- Проповедь истинная и ложная. 2:6—11
- YHWH соберет Свой народ. 2:12—13
Часть II. 3:1-5:14
- Злые правители. 3:1—4
- Продажные пророки. 3:5-8
- Йерушалаим будет разрушен. 3:9—12
- Грядущее Царство Божье. 4:1—5
- Собрание рассеянных. 4:6—8
- Осада Йерушалаима, плен и спасение. 4:9—14
- Мессианская надежда. 5:1—5
- Победоносный остаток. 5:6—8
- Очищение Исраэля от идолопоклонства. 5:9—14
Часть III. 6:1-7:20
- Тяжба YHWH с Исраэлем. 6:1-8
- Против мошенников. 6:9-16
- Разложившееся общество. 7:1—7
- Надежда. 7:8—20
Избранная библиография
Приложение
Книга Михи в библейском каноне
Огромное спасибо за новое издание книги!
Дякую за подарунок.