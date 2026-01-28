Пророк Михей, книга которого относится к числу книг малых пророков, принадлежит к плеяде первых пророков-писателей, среди которых Амос, Осия, Исайя, чья жизнь и проповедь пришлась на VII век до Р. X. Дошедший до нас текст книги представляет его автора как человека, озабоченного в первую очередь проблемами нравственного порядка и усматривавшего причины современных ему явлений социальной несправедливости в забвении Бога и Его заповедей. Михей выступает как пророк суда Божия, суда, от которого не защитят и перед которым не устоят даже великие святыни Иерусалима, но, как и другие библейские пророки, он возвещает о великой надежде на Бога и верность Бога Своим обетованиям. Христаанскому читателю Книга пророка Михея знакома преимущественно по его пророчеству о рождении Мессии в Вифлееме.

Текст публикуемого ныне комментария предваряет авторский перевод Книги пророка Михея, сделанный с древнееврейского масоретского текста. Именно данный вариант текста становится опорным для всего комментария, так что имена собственные передаются в комментарии в соответствии с еврейской традицией, а не по привычной русскому читателю традиции греческой Септуагинты и славянской Библии. Однако данное обстоятельство не означает, что автор книги игнорирует иные варианты текста Книги пророка Михея. В комментарии обращается внимание на все важнейшие отличия, имеющиеся между масоретской традицией и такими авторитетными древними текстами, как греческий перевод Семидесяти, латинская Вульгата и арамейский Таргум.

Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Михея - Перевод и комментарий

2-е изд., испр. и доп. — М.: ГРАНАТ, 2023. — 304 с.

ISBN 978-5-906456-58-8

Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Михея - Содержание

Предисловие

От редакции

Таблица соответствий имен, топонимов и книг Библии

Перевод Книги пророка Михея (Михй)

Сокращения

Введение. 1:1

Часть I. 1:2-2:13

Пророчество против Исраэля (Северного царства). 1:2—7

Плач о городах ЙеИуды. 1:8-16

Горе притеснителям! 2:1—5

Проповедь истинная и ложная. 2:6—11

YHWH соберет Свой народ. 2:12—13

Часть II. 3:1-5:14

Злые правители. 3:1—4

Продажные пророки. 3:5-8

Йерушалаим будет разрушен. 3:9—12

Грядущее Царство Божье. 4:1—5

Собрание рассеянных. 4:6—8

Осада Йерушалаима, плен и спасение. 4:9—14

Мессианская надежда. 5:1—5

Победоносный остаток. 5:6—8

Очищение Исраэля от идолопоклонства. 5:9—14

Часть III. 6:1-7:20

Тяжба YHWH с Исраэлем. 6:1-8

Против мошенников. 6:9-16

Разложившееся общество. 7:1—7

Надежда. 7:8—20

Избранная библиография

Приложение

Книга Михи в библейском каноне