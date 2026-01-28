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Соколов - Игумен Арсений - Книга пророка Михея

Игумен Арсений (Соколов) - Книга пророка Михея - Перевод и комментарий
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Пророк Михей, книга которого относится к числу книг малых пророков, принадлежит к плеяде первых пророков-писателей, среди которых Амос, Осия, Исайя, чья жизнь и проповедь пришлась на VII век до Р. X. Дошедший до нас текст книги представляет его автора как человека, озабоченного в первую очередь проблемами нравственного порядка и усматривавшего причины современных ему явлений социальной несправедливости в забвении Бога и Его заповедей. Михей выступает как пророк суда Божия, суда, от которого не защитят и перед которым не устоят даже великие святыни Иерусалима, но, как и другие библейские пророки, он возвещает о великой надежде на Бога и верность Бога Своим обетованиям. Христаанскому читателю Книга пророка Михея знакома преимущественно по его пророчеству о рождении Мессии в Вифлееме.
Текст публикуемого ныне комментария предваряет авторский перевод Книги пророка Михея, сделанный с древнееврейского масоретского текста. Именно данный вариант текста становится опорным для всего комментария, так что имена собственные передаются в комментарии в соответствии с еврейской традицией, а не по привычной русскому читателю традиции греческой Септуагинты и славянской Библии. Однако данное обстоятельство не означает, что автор книги игнорирует иные варианты текста Книги пророка Михея. В комментарии обращается внимание на все важнейшие отличия, имеющиеся между масоретской традицией и такими авторитетными древними текстами, как греческий перевод Семидесяти, латинская Вульгата и арамейский Таргум.

Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Михея - Перевод и комментарий

2-е изд., испр. и доп. — М.: ГРАНАТ, 2023. — 304 с.
ISBN 978-5-906456-58-8

Игумен Арсений - Соколов - Книга пророка Михея - Содержание

Предисловие
От редакции
Таблица соответствий имен, топонимов и книг Библии
Перевод Книги пророка Михея (Михй)
Сокращения
Введение. 1:1
Часть I. 1:2-2:13
  • Пророчество против Исраэля (Северного царства). 1:2—7
  • Плач о городах ЙеИуды. 1:8-16
  • Горе притеснителям! 2:1—5
  • Проповедь истинная и ложная. 2:6—11
  • YHWH соберет Свой народ. 2:12—13
Часть II. 3:1-5:14
  • Злые правители. 3:1—4
  • Продажные пророки. 3:5-8
  • Йерушалаим будет разрушен. 3:9—12
  • Грядущее Царство Божье. 4:1—5
  • Собрание рассеянных. 4:6—8
  • Осада Йерушалаима, плен и спасение. 4:9—14
  • Мессианская надежда. 5:1—5
  • Победоносный остаток. 5:6—8
  • Очищение Исраэля от идолопоклонства. 5:9—14
Часть III. 6:1-7:20
  • Тяжба YHWH с Исраэлем. 6:1-8
  • Против мошенников. 6:9-16
  • Разложившееся общество. 7:1—7
  • Надежда. 7:8—20
Избранная библиография
Приложение
Книга Михи в библейском каноне
Views 552
Rating 5.0 / 5
Added 28.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (14)

Comments (3 comments)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю
S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо за новое издание книги!
B
brat Eduard 3 years ago

Дякую за подарунок.

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