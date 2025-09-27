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Ігумен Євменій - Отче. Я - наркоман!

Ігумен Євменій - Отче. Я - наркоман! Практичний посібник для душ-пастирів
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Кількість наркоманів зростає в усьому світі, в тому числі і в Україні. Наркоманія в Україні, на думку спеціалістів, давно набула ознак епідемії. За офіційними даними людей, які вживають наркотики, близько 100 тисяч. А за оцінками МВС - у 10-12 разів більше, 800-900 тисяч. І тенета наркобізнесу ловлять все нові жертви. За даними Інтерполу, в Україні є близько 65 тисяч розповсюджувачів наркотиків.

Наркоманія - це насамперед проблема молоді. Дослідження показали, що середній вік людей, що починають приймати наркотики, - 13-15 років, а в деяких містах нашої країни ще менший - 9-13 років. Наркоманія - це важка хвороба, яка дуже швидко розвивається. Середня тривалість життя людини після початку регулярного прийому наркотиків становить 7 років. Наркомани рідко доживають до 30-річного віку. Як свідчать дослідження, вживати наркотики починають зовсім випадково, через цікавість. Молодь “знайомиться” з наркотиками на дискотеках і вечірках, в компанії з друзями. Існують й инші причини, а саме: економічна криза, безробіття, проблеми в особистому житті. Все це змушує людину за допомогою наркотиків шукати “кращого життя”, але це життя без майбутнього.

Хоча вживання наркотиків стало однією з найгостріших світових проблем XX ст., людський досвід вживання наркотичних речовин вимірюється тисячоліттями.

У Европі масово вживати наркотики почали в XIX ст., коли група інтелектуальних авантюристів експериментувала над власною свідомістю, використовуючи наркотики, які привезли з Єгипту та Індії (гашиш, опіум). У 1938 році швейцарському хіміку Альберту Хофману вдалося синтезувати лізергінову кислоту (ЛСД-25), що стало початком розвитку масового вживання наркотиків у масштабах, досі небачених в історії людства.

У XX ст. з розвитком технічного прогресу та початком лабораторного виробництва наркоманія перейшла в инший вимір - через масове поширення вона перестала бути проблемою однієї особистости, а стала соціяльною проблемою. Сьогодні наркоманія є світовою проблемою і має тенденцію до постійного зростання.

Група експертів ВООЗ визначила наркоманію як “стан епізодичного або хронічного отруєння, викликаний багаторазовим введенням наркотику”. У людини під дією наркотику виникає психічна залежність. Потреба наркотику стає найголовнішою в житті наркомана, він перестає виконувати свої обов’язки, покидає сім’ю і друзів, концентруючи всі свої інтереси на добуванні та вживанні наркотиків.

Серед ВІЛ-інфікованих, які були зареєстровані в Україні у 2002 році, майже 90 відсотків - наркомани. Кожен з наркозалежних фактично приречений на жахливу смерть. На смерть від септичного стану (інфекції), передозування або ж СНІДу.

Ці люди живуть поруч із нами. Ми не можемо знати причину їхньої залежности, не маємо права ані засуджувати, ані виправдовувати. Суттєвою перешкодою на шляху виходу із залежности є те, що і сама наркозалежна людина, і ті, хто її оточує, ставлять знак рівности між її гріховними вчинками та власне її особистістю. У підсумку навіть їй самій залежність починає здаватися невіддільною частиною її особистости. Зовсім не так закликає дивитися на людину Євангеліє. “Кожна людина унікальна й неповторна, за кожну людину помер на хресті Христос, що шукає хоча б маленький привід, ухопившись за який, Він міг би врятувати людину” - пише автор книги, яку тримаєте в руках, **ігумен Євменій**.

Проблема наркоманії - це глобальна проблема нашого суспільства, проблема радше соціально-економічна, аніж медична. І боротися потрібно не з наркоманами, а саме з наркоманією як з явищем.

Ця книга репрезентує погляд особи, яка має багаторічний досвід роботи з наркозалежними. Ігумен Євменій (Перистий) очолює Духовно-просвітницький єпархіяльний центр, є редактором видавництва “Свет Православия” - одного з найбільших релігійних видавництв Росії. Автор книг: “Пастырская помощь душевнобольным”, “Духовность как ответственность”, “Луч надежды в наркотическом мире”, “Здравствуй, малыш!”.

Ігумен Євменій - Отче. Я - наркоман! Практичний посібник для душ-пастирів

Львів: Свічадо, 2007. - 360 с.
ISBN 978-966-395-112-6

Ігумен Євменій - Отче. Я - наркоман! - Зміст

  • Передмова
  • Вступне слово
  • Із чого почати?
  • Чому душпастиреві корисно знати психологію й психотерапію?
    • Передісторія питання
    • Наше розуміння душпастирської психології й психотерапії
  • Зілля, оповите багатовіковою таємницею
  • Правда з перших рук
  • Навчити повноти життя
    • Надія є завжди
    • Хлопчик і морська зірка
    • Головне - зустріч із Христом
    • Завтра може бути пізно
  • Що штовхає дітей на голку?
  • Віднайдення цілісности
    • Що таке зцілення?
    • Співпраця з лікарем
    • Право на помилку
    • Безвольність перед владою наркотику
    • Підтримка в усвідомленні своєї хвороби
  • Три групи залежних, які звертаються до священика
  • Сім етапів на шляху до зцілення
  • Основні принципи душпастирської роботи з наркозалежними
  • Початок практичної роботи
    • Значення довготерпіння й співчуття
    • Значення особистісних якостей душпастиря
    • Зцілення через непростий шлях переродження
    • Про євангельське ставлення до себе
  • Спілкування, що допомагає
    • Перша зустріч
    • Досягнення взаєморозуміння
    • Як душпастир має показати, що йому можна довіряти?
    • Усвідомлення власних почуттів
    • Як розморозити людську душу?
    • Побачити в дорослому дитину
    • Доторкнутися до співрозмовника
    • Розповідь про себе
    • Монолог чи діялог?
    • Про те, що в діялозі головне
    • Гумор як засіб досягнення взаєморозуміння
    • Про те, як ліпше пізнати свого підопічного
    • “Перевиховання” чи навчання?
  • Бар’єри в душпастирській роботі
  • Особливості душпастирської роботи з наркозалежними
  • Душпастир, наркоман, спільнота
  • Робота для постановки цілей
    • Як допомогти вашому підопічному поставити цілі на найближчий час
    • Заповнення анкети
    • Уміння ставити довготермінові цілі
    • Втекти від проблеми чи виконати завдання?
    • Наскільки швидко ти станеш байдужим до наркотиків?
    • Як правильно поставити мету
    • Способи й методи постановки мети “від проблеми - до розв’язання”
    • Складання таблиці цілей
    • Що потрібно?
    • Пошук цінностей
    • Складання таблиці цілей і цінностей
    • Робота з лінією життя
    • Про поради й про відповідальність
  • Етапи душпастирської роботи
    • Збереження душевного миру
    • Значення атмосфери спільноти
    • Значення осмисленої праці
    • Про бажання змінитися
    • Спільний пошук рішень
    • Як подолати спротив одужанню
    • Тема смерти в роботі з залежністю
    • Страх, що тебе не зрозуміють
    • Уміння розрізняти особистість людини та її вчинки
    • Робота з внутрішнім конфліктом: “хочу покинути” й “не хочу покидати”
    • Знайти в собі рішучість змінитися просто зараз
    • Що таке переконання?
    • Робота з обмежувальними переконаннями про наркотик
    • Робота з обмежувальними переконаннями про можливості досягнення мети
    • Робота над позитивними намірами
    • Робота над відповідальністю
    • Солодкий полон співзалежности
    • Спробуй стати батьком для самого себе
    • Почни жити просто зараз
    • Навчися берегти себе й инших
    • Розповідь про тих, хто звільнився від наркотичної залежности
    • На що в собі ти вже можеш опертися?
    • Про виховання почуття вдячности
    • Погляд на себе очима люблячої людини
    • Ще раз про право на помилку
    • Яке майбутнє ти обираєш?
    • Повернення в дитинство
    • Пошук себе справжнього
    • Малюнок свого одужання
    • Сім обіцянок самому собі
    • Листи друзям і знайомим
    • Робота над пошуком сенсу
    • Формування християнського ставлення до свободи
    • Як прищепити навички самовиховання
    • Робота над страхом жити без наркотиків
    • Оповідання про циркового лева
    • Уміння говорити “Ні”
    • Як допомогти людині, відгукнувшись про її роботу
    • Призначення людини
  • Господь - кінцева найвища мета життя кожної людини
    • Пошук і віднаходження віри в Бога
    • Формальна релігійність
    • Віра чи магізм?
    • Чому ж надія зазнає краху?
    • Хибність настанови “Бог як засіб зцілення”
    • Розділ, який написав Артур
    • Образ Бога у внутрішньому світі людини
    • Значення таїнства покаяння
    • Налагодження стосунків з Христом
    • Про фальшиве почуття провини
    • Усвідомлення себе прощеним
    • Страждання, сумнів, покора
    • Про послух
    • Зберігання розуму
    • Воцерковлення, входження в Церкву
  • Завершальний етап роботи
    • Рівні усвідомлення буття
    • Інтеграція рівнів усвідомлення буття
  • Закінчення
  • Подарунок від святого Миколая
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Rating 5.0 / 5
Added 27.09.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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