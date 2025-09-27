Ігумен Євменій - Отче. Я - наркоман!
Кількість наркоманів зростає в усьому світі, в тому числі і в Україні. Наркоманія в Україні, на думку спеціалістів, давно набула ознак епідемії. За офіційними даними людей, які вживають наркотики, близько 100 тисяч. А за оцінками МВС - у 10-12 разів більше, 800-900 тисяч. І тенета наркобізнесу ловлять все нові жертви. За даними Інтерполу, в Україні є близько 65 тисяч розповсюджувачів наркотиків.
Наркоманія - це насамперед проблема молоді. Дослідження показали, що середній вік людей, що починають приймати наркотики, - 13-15 років, а в деяких містах нашої країни ще менший - 9-13 років. Наркоманія - це важка хвороба, яка дуже швидко розвивається. Середня тривалість життя людини після початку регулярного прийому наркотиків становить 7 років. Наркомани рідко доживають до 30-річного віку. Як свідчать дослідження, вживати наркотики починають зовсім випадково, через цікавість. Молодь “знайомиться” з наркотиками на дискотеках і вечірках, в компанії з друзями. Існують й инші причини, а саме: економічна криза, безробіття, проблеми в особистому житті. Все це змушує людину за допомогою наркотиків шукати “кращого життя”, але це життя без майбутнього.
Хоча вживання наркотиків стало однією з найгостріших світових проблем XX ст., людський досвід вживання наркотичних речовин вимірюється тисячоліттями.
У Европі масово вживати наркотики почали в XIX ст., коли група інтелектуальних авантюристів експериментувала над власною свідомістю, використовуючи наркотики, які привезли з Єгипту та Індії (гашиш, опіум). У 1938 році швейцарському хіміку Альберту Хофману вдалося синтезувати лізергінову кислоту (ЛСД-25), що стало початком розвитку масового вживання наркотиків у масштабах, досі небачених в історії людства.
У XX ст. з розвитком технічного прогресу та початком лабораторного виробництва наркоманія перейшла в инший вимір - через масове поширення вона перестала бути проблемою однієї особистости, а стала соціяльною проблемою. Сьогодні наркоманія є світовою проблемою і має тенденцію до постійного зростання.
Група експертів ВООЗ визначила наркоманію як “стан епізодичного або хронічного отруєння, викликаний багаторазовим введенням наркотику”. У людини під дією наркотику виникає психічна залежність. Потреба наркотику стає найголовнішою в житті наркомана, він перестає виконувати свої обов’язки, покидає сім’ю і друзів, концентруючи всі свої інтереси на добуванні та вживанні наркотиків.
Серед ВІЛ-інфікованих, які були зареєстровані в Україні у 2002 році, майже 90 відсотків - наркомани. Кожен з наркозалежних фактично приречений на жахливу смерть. На смерть від септичного стану (інфекції), передозування або ж СНІДу.
Ці люди живуть поруч із нами. Ми не можемо знати причину їхньої залежности, не маємо права ані засуджувати, ані виправдовувати. Суттєвою перешкодою на шляху виходу із залежности є те, що і сама наркозалежна людина, і ті, хто її оточує, ставлять знак рівности між її гріховними вчинками та власне її особистістю. У підсумку навіть їй самій залежність починає здаватися невіддільною частиною її особистости. Зовсім не так закликає дивитися на людину Євангеліє. “Кожна людина унікальна й неповторна, за кожну людину помер на хресті Христос, що шукає хоча б маленький привід, ухопившись за який, Він міг би врятувати людину” - пише автор книги, яку тримаєте в руках, **ігумен Євменій**.
Проблема наркоманії - це глобальна проблема нашого суспільства, проблема радше соціально-економічна, аніж медична. І боротися потрібно не з наркоманами, а саме з наркоманією як з явищем.
Ця книга репрезентує погляд особи, яка має багаторічний досвід роботи з наркозалежними. Ігумен Євменій (Перистий) очолює Духовно-просвітницький єпархіяльний центр, є редактором видавництва “Свет Православия” - одного з найбільших релігійних видавництв Росії. Автор книг: “Пастырская помощь душевнобольным”, “Духовность как ответственность”, “Луч надежды в наркотическом мире”, “Здравствуй, малыш!”.
Ігумен Євменій - Отче. Я - наркоман! Практичний посібник для душ-пастирів
Львів: Свічадо, 2007. - 360 с.
ISBN 978-966-395-112-6
Ігумен Євменій - Отче. Я - наркоман! - Зміст
- Передмова
- Вступне слово
- Із чого почати?
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Чому душпастиреві корисно знати психологію й психотерапію?
- Передісторія питання
- Наше розуміння душпастирської психології й психотерапії
- Зілля, оповите багатовіковою таємницею
- Правда з перших рук
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Навчити повноти життя
- Надія є завжди
- Хлопчик і морська зірка
- Головне - зустріч із Христом
- Завтра може бути пізно
- Що штовхає дітей на голку?
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Віднайдення цілісности
- Що таке зцілення?
- Співпраця з лікарем
- Право на помилку
- Безвольність перед владою наркотику
- Підтримка в усвідомленні своєї хвороби
- Три групи залежних, які звертаються до священика
- Сім етапів на шляху до зцілення
- Основні принципи душпастирської роботи з наркозалежними
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Початок практичної роботи
- Значення довготерпіння й співчуття
- Значення особистісних якостей душпастиря
- Зцілення через непростий шлях переродження
- Про євангельське ставлення до себе
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Спілкування, що допомагає
- Перша зустріч
- Досягнення взаєморозуміння
- Як душпастир має показати, що йому можна довіряти?
- Усвідомлення власних почуттів
- Як розморозити людську душу?
- Побачити в дорослому дитину
- Доторкнутися до співрозмовника
- Розповідь про себе
- Монолог чи діялог?
- Про те, що в діялозі головне
- Гумор як засіб досягнення взаєморозуміння
- Про те, як ліпше пізнати свого підопічного
- “Перевиховання” чи навчання?
- Бар’єри в душпастирській роботі
- Особливості душпастирської роботи з наркозалежними
- Душпастир, наркоман, спільнота
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Робота для постановки цілей
- Як допомогти вашому підопічному поставити цілі на найближчий час
- Заповнення анкети
- Уміння ставити довготермінові цілі
- Втекти від проблеми чи виконати завдання?
- Наскільки швидко ти станеш байдужим до наркотиків?
- Як правильно поставити мету
- Способи й методи постановки мети “від проблеми - до розв’язання”
- Складання таблиці цілей
- Що потрібно?
- Пошук цінностей
- Складання таблиці цілей і цінностей
- Робота з лінією життя
- Про поради й про відповідальність
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Етапи душпастирської роботи
- Збереження душевного миру
- Значення атмосфери спільноти
- Значення осмисленої праці
- Про бажання змінитися
- Спільний пошук рішень
- Як подолати спротив одужанню
- Тема смерти в роботі з залежністю
- Страх, що тебе не зрозуміють
- Уміння розрізняти особистість людини та її вчинки
- Робота з внутрішнім конфліктом: “хочу покинути” й “не хочу покидати”
- Знайти в собі рішучість змінитися просто зараз
- Що таке переконання?
- Робота з обмежувальними переконаннями про наркотик
- Робота з обмежувальними переконаннями про можливості досягнення мети
- Робота над позитивними намірами
- Робота над відповідальністю
- Солодкий полон співзалежности
- Спробуй стати батьком для самого себе
- Почни жити просто зараз
- Навчися берегти себе й инших
- Розповідь про тих, хто звільнився від наркотичної залежности
- На що в собі ти вже можеш опертися?
- Про виховання почуття вдячности
- Погляд на себе очима люблячої людини
- Ще раз про право на помилку
- Яке майбутнє ти обираєш?
- Повернення в дитинство
- Пошук себе справжнього
- Малюнок свого одужання
- Сім обіцянок самому собі
- Листи друзям і знайомим
- Робота над пошуком сенсу
- Формування християнського ставлення до свободи
- Як прищепити навички самовиховання
- Робота над страхом жити без наркотиків
- Оповідання про циркового лева
- Уміння говорити “Ні”
- Як допомогти людині, відгукнувшись про її роботу
- Призначення людини
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Господь - кінцева найвища мета життя кожної людини
- Пошук і віднаходження віри в Бога
- Формальна релігійність
- Віра чи магізм?
- Чому ж надія зазнає краху?
- Хибність настанови “Бог як засіб зцілення”
- Розділ, який написав Артур
- Образ Бога у внутрішньому світі людини
- Значення таїнства покаяння
- Налагодження стосунків з Христом
- Про фальшиве почуття провини
- Усвідомлення себе прощеним
- Страждання, сумнів, покора
- Про послух
- Зберігання розуму
- Воцерковлення, входження в Церкву
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Завершальний етап роботи
- Рівні усвідомлення буття
- Інтеграція рівнів усвідомлення буття
- Закінчення
- Подарунок від святого Миколая
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