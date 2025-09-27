Ігумен Євменій - Отче. Я - наркоман!

Кількість наркоманів зростає в усьому світі, в тому числі і в Україні. Наркоманія в Україні, на думку спеціалістів, давно набула ознак епідемії. За офіційними даними людей, які вживають наркотики, близько 100 тисяч. А за оцінками МВС - у 10-12 разів більше, 800-900 тисяч. І тенета наркобізнесу ловлять все нові жертви. За даними Інтерполу, в Україні є близько 65 тисяч розповсюджувачів наркотиків.

Наркоманія - це насамперед проблема молоді. Дослідження показали, що середній вік людей, що починають приймати наркотики, - 13-15 років, а в деяких містах нашої країни ще менший - 9-13 років. Наркоманія - це важка хвороба, яка дуже швидко розвивається. Середня тривалість життя людини після початку регулярного прийому наркотиків становить 7 років. Наркомани рідко доживають до 30-річного віку. Як свідчать дослідження, вживати наркотики починають зовсім випадково, через цікавість. Молодь “знайомиться” з наркотиками на дискотеках і вечірках, в компанії з друзями. Існують й инші причини, а саме: економічна криза, безробіття, проблеми в особистому житті. Все це змушує людину за допомогою наркотиків шукати “кращого життя”, але це життя без майбутнього.

Хоча вживання наркотиків стало однією з найгостріших світових проблем XX ст., людський досвід вживання наркотичних речовин вимірюється тисячоліттями.

У Европі масово вживати наркотики почали в XIX ст., коли група інтелектуальних авантюристів експериментувала над власною свідомістю, використовуючи наркотики, які привезли з Єгипту та Індії (гашиш, опіум). У 1938 році швейцарському хіміку Альберту Хофману вдалося синтезувати лізергінову кислоту (ЛСД-25), що стало початком розвитку масового вживання наркотиків у масштабах, досі небачених в історії людства.

У XX ст. з розвитком технічного прогресу та початком лабораторного виробництва наркоманія перейшла в инший вимір - через масове поширення вона перестала бути проблемою однієї особистости, а стала соціяльною проблемою. Сьогодні наркоманія є світовою проблемою і має тенденцію до постійного зростання.

Група експертів ВООЗ визначила наркоманію як “стан епізодичного або хронічного отруєння, викликаний багаторазовим введенням наркотику”. У людини під дією наркотику виникає психічна залежність. Потреба наркотику стає найголовнішою в житті наркомана, він перестає виконувати свої обов’язки, покидає сім’ю і друзів, концентруючи всі свої інтереси на добуванні та вживанні наркотиків.

Серед ВІЛ-інфікованих, які були зареєстровані в Україні у 2002 році, майже 90 відсотків - наркомани. Кожен з наркозалежних фактично приречений на жахливу смерть. На смерть від септичного стану (інфекції), передозування або ж СНІДу.

Ці люди живуть поруч із нами. Ми не можемо знати причину їхньої залежности, не маємо права ані засуджувати, ані виправдовувати. Суттєвою перешкодою на шляху виходу із залежности є те, що і сама наркозалежна людина, і ті, хто її оточує, ставлять знак рівности між її гріховними вчинками та власне її особистістю. У підсумку навіть їй самій залежність починає здаватися невіддільною частиною її особистости. Зовсім не так закликає дивитися на людину Євангеліє. “Кожна людина унікальна й неповторна, за кожну людину помер на хресті Христос, що шукає хоча б маленький привід, ухопившись за який, Він міг би врятувати людину” - пише автор книги, яку тримаєте в руках, **ігумен Євменій**.

Проблема наркоманії - це глобальна проблема нашого суспільства, проблема радше соціально-економічна, аніж медична. І боротися потрібно не з наркоманами, а саме з наркоманією як з явищем.

Ця книга репрезентує погляд особи, яка має багаторічний досвід роботи з наркозалежними. Ігумен Євменій (Перистий) очолює Духовно-просвітницький єпархіяльний центр, є редактором видавництва “Свет Православия” - одного з найбільших релігійних видавництв Росії. Автор книг: “Пастырская помощь душевнобольным”, “Духовность как ответственность”, “Луч надежды в наркотическом мире”, “Здравствуй, малыш!”.

Ігумен Євменій - Отче. Я - наркоман! Практичний посібник для душ-пастирів

Львів: Свічадо, 2007. - 360 с.

ISBN 978-966-395-112-6

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