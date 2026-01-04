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Барчук - Іскри розуму – Том 1

Барчук - Іскри розуму – Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Homiletics

Зібрав, переклав з інших мов і впорядкував Іван Барчук

Думка, щоб зібрати багато гарних афоризмів, зродилась у мене ще в 1931 році, але поважно я почав працювати над цією збіркою допіро в 1935 році. Від того часу й по сьогодні я без перерви вишукував мудрі вислови де тільки міг. Особливо я заохотився висловом французького поета Деліля, який сказав: "Найбільшим скарбом була б збірка хороших і прекрасних людських думок", а також вислів найкращого римського оратора Ціцерона, який так бринить: "Сильні, коротко висловлені думки, багато сприяють покращанню життя".

І ось тому, що я прагну того "покращання життя", я й вирішив зібрати оцей "скарб думок". А притому відомо, що "краще розумна думка хоч і чужа, ніж власна, але нерозумна".

Іскри розуму – Том перший

Зібрав, переклав з інших мов і впорядкував Іван Барчук

Вінніпег – Клівленд, Видавництво «Дорога Правди», 1975. – 594 с.

Іскри розуму – Том перший - Зміст

  • Передмова

  • Присвята

  • Вступ

  • Пояснення

  • Афоризми А – Д

Views 330
Rating 5.0 / 5
Added 04.01.2026
Author brat lexmak
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