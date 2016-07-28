История евангельских христиан-баптистов России
140 лет российские евангельские христиане-баптисты являются носителями живой и искренней христианской веры, богобоязненной жизни и распространителями Христова Евангелия.
Через все гонения, злословия, унижения, евангельские христиане-баптисты пронесли верность Божьему Царству и Божьему Слову - Библии.
Большую часть своего 140-летнего пути евангельские христиане-баптисты были гонимы. Их преследовали во времена Российской империи, как угрозу государственному православию, при советской власти - как носителей чуждой для коммунистов идеологии.
Да и в наше время отношение к баптистам не всегда дружелюбное. Они не как все. Непонятное часто пугает, отталкивает.
Несмотря ни на что братство евангельских христиан-баптистов выжило и продолжает жить и развиваться.
Мы могли бы сказать о себе словами Апостола Павла: «Нас почитают обманщиками, номы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем»
(2 Кор.6:8-9)
История евангельских христиан-баптистов России - Евангельские христиане-баптисты - 140 лет в России
Составители:
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М.В.Иванов,
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А.В.Синичкин
Авторы текстов:
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М.В.Иванов,
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М.С.Каретникова,
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Н.А.Корнилов,
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А.И.Мицкевич,
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В.А.Попов,
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К.Прохоров,
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С.Н.Савинский,
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А.В.Синичкин
Издание подготовлено Отделом богословия и катехизации Российского Союза евангельских христиан-баптистов
PC ЕХБ
Москва 2007
PC ЕХБ
Москва 2007
Евангельские христиане-баптисты 140 лет в России - Содержание
Предыстория появления евангельских христиан-баптистов в России
Евангельское пробуждение на Кавказе
Евангельское пробуждение на Украине
Евангельское пробуждение в Таврической губернии
Евангельское пробуждение в Петербурге («Петербургское пробуждение»).
Организация Союза русских баптистов.
Жизнь русских баптистов в период с 1884 до 1905 года
Законодательные реформы 1905 года
Жизнь евангельских христиан-баптистов 1905-1917 год.
Служение в годы больших перемен (1917-1929 годы).
Братство ЕХБ в 1930 — 1943 годах
Восстановление братства 1944—1957 годы
Братство 1958-1969 годы
Братство 1970-1988
Годы перестройки и начало XXI века
Евангельское пробуждение на Украине
Евангельское пробуждение в Таврической губернии
Евангельское пробуждение в Петербурге («Петербургское пробуждение»).
Организация Союза русских баптистов.
Жизнь русских баптистов в период с 1884 до 1905 года
Законодательные реформы 1905 года
Жизнь евангельских христиан-баптистов 1905-1917 год.
Служение в годы больших перемен (1917-1929 годы).
Братство ЕХБ в 1930 — 1943 годах
Восстановление братства 1944—1957 годы
Братство 1958-1969 годы
Братство 1970-1988
Годы перестройки и начало XXI века
Евангельские христиане-баптисты 140 лет в России - Предыстория появления евангельских христиан-баптистов в России
Евангельские христиане-баптисты - это христианское сообщество. Поэтому разговор о предыстории их появления в России следует начинать со времени появления христианства в древнерусском государстве.
Как известно, Киевская Русь официально приняла христианство в качестве государственной религии при князе Владимире Святославиче. Считается, что началом этого процесса стало крещение киевлян, произошедшее в 988 году. Это событие ещё именуется Крещением Руси. Однако князь Владимир и его соратники не были первыми приверженцами христианства в Древней Руси. Как известно, ещё бабушка Владимира - княгиня Ольга, считала себя последовательницей Христа.
Вероятно, христианство проникало на Русь различными путями. К христианской церкви принадлежали многие иностранные купцы, посещавшие Русь и жившие в древнерусских городах. На Руси иногда с миссионерскими целями появлялись и христианские служители. Точное число приверженцев христианства в довладимировой Руси неизвестно, но ясно, что среди русичей были христиане.
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