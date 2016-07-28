140 лет российские евангельские христиане-баптисты являются носителями живой и искренней христианской веры, богобоязненной жизни и распространителями Христова Евангелия.

Через все гонения, злословия, унижения, евангельские христиане-баптисты пронесли верность Божьему Царству и Божьему Слову - Библии.

Большую часть своего 140-летнего пути евангельские христиане-баптисты были гонимы. Их преследовали во времена Российской империи, как угрозу государственному православию, при советской власти - как носителей чуждой для коммунистов идеологии.

Да и в наше время отношение к баптистам не всегда дружелюбное. Они не как все. Непонятное часто пугает, отталкивает.



Несмотря ни на что братство евангельских христиан-баптистов выжило и продолжает жить и развиваться.

Мы могли бы сказать о себе словами Апостола Павла: «Нас почитают обманщиками, номы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем»

(2 Кор.6:8-9)

История евангельских христиан-баптистов России - Евангельские христиане-баптисты - 140 лет в России

Составители:

М.В.Иванов,

А.В.Синичкин

Авторы текстов:

М.В.Иванов,

М.С.Каретникова,

Н.А.Корнилов,

А.И.Мицкевич,

В.А.Попов,

К.Прохоров,

С.Н.Савинский,

А.В.Синичкин

Издание подготовлено Отделом богословия и катехизации Российского Союза евангельских христиан-баптистов

PC ЕХБ

Москва 2007

Евангельские христиане-баптисты 140 лет в России - Содержание

Предыстория появления евангельских христиан-баптистов в России

Евангельское пробуждение на Кавказе

Евангельское пробуждение на Украине

Евангельское пробуждение в Таврической губернии

Евангельское пробуждение в Петербурге («Петербургское пробуждение»).

Организация Союза русских баптистов.

Жизнь русских баптистов в период с 1884 до 1905 года

Законодательные реформы 1905 года

Жизнь евангельских христиан-баптистов 1905-1917 год.

Служение в годы больших перемен (1917-1929 годы).

Братство ЕХБ в 1930 — 1943 годах

Восстановление братства 1944—1957 годы

Братство 1958-1969 годы

Братство 1970-1988

Годы перестройки и начало XXI века

Евангельские христиане-баптисты 140 лет в России - Предыстория появления евангельских христиан-баптистов в России

Евангельские христиане-баптисты - это христианское сообщество. Поэтому разговор о предыстории их появления в России следует начинать со времени появления христианства в древнерусском государстве.

Как известно, Киевская Русь официально приняла христианство в качестве государственной религии при князе Владимире Святославиче. Считается, что началом этого процесса стало крещение киевлян, произошедшее в 988 году. Это событие ещё именуется Крещением Руси. Однако князь Владимир и его соратники не были первыми приверженцами христианства в Древней Руси. Как известно, ещё бабушка Владимира - княгиня Ольга, считала себя последовательницей Христа.

Вероятно, христианство проникало на Русь различными путями. К христианской церкви принадлежали многие иностранные купцы, посещавшие Русь и жившие в древнерусских городах. На Руси иногда с миссионерскими целями появлялись и христианские служители. Точное число приверженцев христианства в довладимировой Руси неизвестно, но ясно, что среди русичей были христиане.