Іваськів - Рідна нива
Іосафат Іваськів – Рідна нива
Львів: Місія «Благовістник Галичини», 1995. – 180 с.
Іосафат Іваськів – Рідна нива - Зміст
ДИТЯЧІ ВІРШІ
Свят-Вечір - РАДІЮТЬ ДІТИ - Весна - ВЕСНЯНИЙ РАНОК - УСМІХ ВЕСНИ - СОНЕЧКО - ДОЩИК - ХРИСТОС ВОСКРЕС - ЧУДО ІЗ ЧУДЕС - НЕДІЛЬНА ШКОЛА - ДЛЯ МАМИ І ТАТА - МАЛЕНЬКА УКРАЇНКА - Я МАЛЕНЬКИЙ УКРАЇНЕЦЬ - ЦВІТУТЬ КВІТИ - ЛЮБЛЮ Я ЛІТО - ЦВІТУТЬ САДИ - ДОБРИЙ БОГ - ПОБАЖАННЯ - БЛАГОСЛОВЕННИЙ ДІМ! - ОСІНЬ - СВЯТО ПОДЯКИ - МАМА.... - ВЕЛИКЕ СВЯТО - ВЕЛИКИЙ БОГ - СНІЖОК - ВІНОК ІЗ КОНВАЛІЙ - ВЧІТЬСЯ, ДІТИ! - СТРИБУНЕЦЬ І МУРАШКА - ЖНИВА - КОНИК-СТРИБУНЕЦЬ - БДЖІЛКА Й ШЕРШЕНЬ - МЕТЕЛИК - ДВІ РИБКИ - У ЦАРСТВІ КВІТІВ - МАЛЕНЬКИЙ МІНҐ-ГВА - ПАСТУХИ - МАЛЕНЬКА ПРЕТА - МАЛЕНЬКИЙ ТОРО
ЗАГАЛЬНІ ВІРШІ
ІМ’Я ТВОЄ - ЗОРІ - ХРИСТОС РОДИВСЯ - ДОБРА НОВИНА - ІЗ ВІРОЮ - О, БОЖЕ МІЙ - ЛЮБЛЮ ХРИСТА - ХРИСТОС ВОСКРЕС! - ЧИ ТИ НЕ ЧУЄШ? - РАНОК ВОСКРЕСІННЯ - СОНЦЕ ЗАХОДИТЬ - О, ПРИЙДІТЬ! - МИНАЮТЬ ДНІ - ВІРІ МОЛИСЬ! - В ГІРСЬКІЙ ТИШІ - ПОЖОВКЛЕ ЛИСТЯ - ЗИМОВИЙ ВІТЕР - ЛИСТЯ - КОНВАЛІЯ - ЖУРБА - ПОБАЖАННЯ - ЩАСЛИВИЙ Я! - ТРИДЦЯТЬ ЛІТ - НЕ ЗАБУДУ ТЕБЕ, УКРАЇНО - СЕРДЕЧНА МОЛИТВА - ОАЗА З ПУСТЕЛІ - ЖНИВА ГОСПОДНІ - СІЯЧ - НАРЕЧЕНА (Церква Христова) - РІДНА НИВА - ДО ЩАСТЯ - ДОРОГА ЖИТТЯ - ЗРАДЛИВІСТЬ ПУСТЕЛІ - СВЯТА КНИГА - ЧЕРЕШНЯ - НЕДІЛЬНИЙ РАНОК - РІЗДВЯНА НІЧ - ВЕСНА - ВПЕРЕД ДО ПРАЦІ - О, СПАСЕ МІЙ - ЖНИВА - НА ШЛЯХУ ЖИТТЄВІМ - РІЗДВО ХРИСТОВЕ - ШИРОКА ДОРОГА - ЛЮБЛЮ Я ГОРИ - ЗІЙШЛО СОНЦЕ - ХРИСТОС ПРИЙДЕ - ЗАКЛИК - ШЛЯХ НА ГОЛГОФУ - НАДІЯ - БРАТИ! - РІЗДВЯНА НІЧ У ВІФЛЕЄМІ - ЛЮБОВ МАМИ - СВІТ БЕЗ ЛЮБОВИ - ШИРОКА НИВА - РІЗДВЯНІ ДУМКИ - СВЯТИЙ ВЕЧІР В СИБІРІ - ТРИ ПОДРУГИ (Віра, Надія й Любов) - НЕБОЗВІД - ВПЕРЕД ДО ПРАЦІ! - СТРАЖДАННЯ В ГЕФСИМАНІЇ - ПІД ПРАПОРОМ ПРАВДИ - ДЕСЯТЬ РОКІВ - П’ЯТНАДЦЯТЬ ЛІТ - ХРИСТОС ПЕРЕМІГ - НАРОДЕ МІЙ! - МОЙСЕЙ - МОЛИТВА ПРОРОКА ДАНИЛА В НЕВОЛІ - МОЯ УКРАЇНО - ПРОРОК УКРАЇНИ - ЦВІТ КАЛИНИ - СПІВЕЦЬ УКРАЇНИ
СТАТТІ
30 ЛІТ СЛУЖІННЯ «ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІСНИКА» - НА НИВІ БОЖІЙ - ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА - ПРЕДТЕЧА УКРАЇНСЬКОГО ЄВАНГЕЛІЗМУ - ГОТУЙТЕ ДОРОГУ ДЛЯ ГОСПОДА - БУДЬМО ГОТОВІ! - ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ ЄВАНГЕЛЬСЬКО-БАПТИСТСЬКИХ ЦЕРКОВ У ЗСА Й КАНАДІ - ДУХОВНЕ НАРОДЖЕННЯ - ВЕЛИЧНА ПОДІЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ - ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЛІТЕРАТУРА - ПРАВДИВЕ ВИЗВОЛЕННЯ - ЖИВИЙ БОГ - ГРОШОЛЮБСТВО - НАЙБІЛЬШИЙ КОРІНЬ ЗЛА
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