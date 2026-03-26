Іваськів - Український народ і християнство
Йосафат Васильович Іваськів - Український народ і християнство - Історичний нарис
Xарків: ВАТ «Харківська книжкова фабрика “Глобус”», 2005. — 304 с.
ISBN 966-7083-09-8
Йосафат Іваськів - Український народ і християнство – Зміст
ПЕРЕДМОВА
ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА - СКИТИ - АПОСТОЛ ПАВЛО І СКИТИ - ХРИСТИЯНСТВО НА РУСІ ДО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА - БУРЕМНІ ЧАСИ - РУСЬ. ПОЧАТОК КНЯЖОЇ ДОБИ - КНЯГИНЯ ОЛЬГА - ПІД ВІТРИЛАМИ РЕФОРМАЦІЇ (Несправедливо забута сторінка історії української духовності) - УКРАЇНСЬКИЙ ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ РУКОПИС XVI ст. - ПОВЧАННЯ В СУБОТУ 6-у ПОСТА - Святого і праведного Лазаря воскресіння - ПОВЧАННЯ НА НЕДІЛЮ ЦВІТНУ - ХРИСТОВЕ СВІТЛО В УКРАЇНІ - УНІЯ - ПІД ПРАВОСЛАВНОЮ МОСКВОЮ - РОСІЙСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ - ПРЕДТЕЧА УКРАЇНСЬКОГО ЄВАНГЕЛІЗМУ - ПОСЛІДОВНИКИ СКОВОРОДИ - КИРИЛО-МЕТОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО - «ВІВЦІ БЕЗ ПАСТИРЯ» - НАПЕРЕДОДНІ ПРОБУДЖЕННЯ - ПОПЕРЕДНИКИ БАПТИСТІВ - ПЕРШІ БАПТИСТИ - ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ РУХ СЕРЕД СУСІДНІХ НАРОДІВ - РІСТ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО ДЕРЕВА - «ПАЛАЦОВА РЕФОРМАЦІЯ» - ПОШИРЕННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО РУХУ - ПОШУКИ СПІЛЬНОСТІ - Конференції в Рюкенау, Петербурзі та Нововасилівці - ГОНІННЯ І ПЕРЕСЛІДУВАННЯ - БІБЛІЯ В УКРАЇНІ (з історії українських перекладів) - ІСТОРІЯ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ БІБЛІЇ - ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ ГРУПИ - КІНЕЦЬ ІМПЕРІЇ СРСР - БІЛОВЕЖА - УГОДА
СПИСОК ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ
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