Калита - Апостол на щодень
Видання «Апостол на щодень» автора Василя Калити — це духовний поводир, який допомагає християнам глибше осягнути тексти Діянь та Послань святих апостолів. Якщо Євангеліє відкриває нам життя Христа, то Апостол фокусується на живій дії Святого Духа в ранній Церкві та в душі кожного вірного. Книга побудована за принципом щоденних читань, що відповідають літургійному календарю візантійської традиції, і пропонує не лише біблійний текст, а й лаконічне пояснення та молитву, яка перетворює прочитане на особисту розмову з Богом.
Особливістю книги є її універсальність та методична точність. Автор детально роз’яснює структуру літургійного року, що складається з рухомого (залежного від Пасхи) та нерухомого (фіксовані дати) циклів. Видання охоплює не лише дні, коли служиться Літургія, а й алітургійні дні, пропонуючи роздуми над пареміями та іншими біблійними фрагментами. Це робить книгу незамінним інструментом для тих, хто прагне свідомо брати участь у богослужіннях або займатися регулярною домашньою молитвою, налаштовуючи своє серце на «Божу хвилю» щодня.
Василь Калита - Апостол на щодень: Тексти. Пояснення. Молитви
Львів : Свічадо, 2025. — 520 с.
ISBN 978-617-8600-03-7. Автор тексту: Василь Калита.
Василь Калита - Апостол на щодень - Зміст
Повний річний цикл: Читання для обох циклів літургійного календаря (рухомого від Великодня та нерухомого від 1 вересня).
Доступні коментарі: Короткі пояснення, що розкривають історичний та духовний контекст апостольських повчань.
Молитовна практика: Невеличкі молитви наприкінці кожного розділу, що базуються на щоденній літургійній традиції.
Охоплення алітургійних днів: Розгляд текстів, які читаються на Вечірнях, Часах та Літургіях Передосвячених Дарів.
