Видання «Апостол на щодень» автора Василя Калити — це духовний поводир, який допомагає християнам глибше осягнути тексти Діянь та Послань святих апостолів. Якщо Євангеліє відкриває нам життя Христа, то Апостол фокусується на живій дії Святого Духа в ранній Церкві та в душі кожного вірного. Книга побудована за принципом щоденних читань, що відповідають літургійному календарю візантійської традиції, і пропонує не лише біблійний текст, а й лаконічне пояснення та молитву, яка перетворює прочитане на особисту розмову з Богом.

Особливістю книги є її універсальність та методична точність. Автор детально роз’яснює структуру літургійного року, що складається з рухомого (залежного від Пасхи) та нерухомого (фіксовані дати) циклів. Видання охоплює не лише дні, коли служиться Літургія, а й алітургійні дні, пропонуючи роздуми над пареміями та іншими біблійними фрагментами. Це робить книгу незамінним інструментом для тих, хто прагне свідомо брати участь у богослужіннях або займатися регулярною домашньою молитвою, налаштовуючи своє серце на «Божу хвилю» щодня.

Василь Калита - Апостол на щодень: Тексти. Пояснення. Молитви

Львів : Свічадо, 2025. — 520 с.

ISBN 978-617-8600-03-7. Автор тексту: Василь Калита.

