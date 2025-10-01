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Канестрі - Історії про Ісуса

Канестрі Іджіно - Історії про Ісуса
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Biblical Studies, Theology, Philology Literature
Сонце вже сідало. Проминув ще один день, а Ісуса продовжували мучити потаємні думки. Багато років тому, захоплений юнацьким запалом, Він був упевнений, що в дорослому віці стане проводирем, який промовлятиме до народу і вестиме його на якесь діло. Він намагався щось робити у синагозі. Доки йшлося про вивчення священних текстів, Він з жаром брався за це. І коли Йому здалося, що Він знайшов свій шлях, - іти за рабином або ж перейти до храму у великий Єрусалим, то досить швидко усвідомив, що ні одне, ні друге не задовольняють Його бажання. Він відчував потребу відновити у своєму ізраїльському народі почуття справедливости і свободи, які той потрохи втрачав під ярмом іноземного панування.
Він думав про пророків, про шлях, який вони пройшли, щоб навчитися говорити з Богом і відкривати народові Його слово. Кілька разів Він вирушав у широкі і мовчазні простори біля села. Але кожного разу Йому щораз менше хотілося іти далі. Час минав і вже наближався рубіж тридцятиліття. «Зараз або вже ніколи», - подумав Ісус, поки спостерігав за останніми відблисками червоного сяйва, що згасало поза зорями. «Батьку, Я вирішив піти». Йосиф подивився на Нього, продовжуючи складати інструменти.
«Я знав, я завжди знав, що Ти колись підеш». «Мені тут добре, Мені подобається працювати з тобою. Але Мене мучить одна тривога, яку не можу заспокоїти». «Посидьмо собі під світлом зірок, маємо ще кілька хвилин, перш ніж повернутися до Твоєї матері». «Це відчуття Я не можу пояснити, батьку. Я би хотів зробити щось корисне для людей, щось, що допоможе їм жити краще. Але ще не зрозумів, що саме». Йосиф дивився в далечінь, у нескінчений простір, який розстелився перед ними.

Канестрі Іджіно - Історії про Ісуса

Пер. Т. Курилець
Львів: Свічадо, 2012, 240 с.
ISBN 978-966-395-597-1

Канестрі Іджіно - Історії про Ісуса - Зміст

  • Початок нового життя
  • Хрещення в ріці Йордані
  • Народився Месія і перебуває між нами
  • Весілля у Кані
  • Симон (названий Петром) зустрічає Ісуса
  • Ісусова манера говорити
  • Петро, Ісус і натовп
  • Проповідь Ісуса на ринку
  • Народитися згори
  • Вдова з Наїну
  • Ісус бавиться з дітьми
  • Хто хоче бути великим, хай стане слугою
  • Запрошення від властей
  • Свобода, яку мають діти
  • Сон маленької Шарі
  • Ісус і прокажені
  • Дев’яносто дев’ять овець і одна
  • Піст і учні
  • Родичі і справжня влада Ісуса
  • Нове і старе
  • Ісус у домі Марії і Марти
  • Петро, човняр і прощення
  • Святой обід у домі Леві
  • Ісус виганяє продавців з храму
  • Жінка, схоплена на перелюбі
  • Смерть Йоана Хрестителя й Ісусова скорбота
  • Хто є Бог?
  • Ісус та Його справжня місія
  • Життя потойбіч зірок
  • Ісусова молитва
  • Отець, Син і Дух - єдиний Бог
  • Ісус і смерть Лазаря
  • Ісус підбадьорює апостолів
  • Прощання Ісуса
  • Ісус провіщає свій арешт
  • Юда
  • Петро, Каяфа і воскресения Ісуса
  • Він воскрес!
  • Останнє з’явлення
Views 155
Rating 5.0 / 5
Added 01.10.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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