Канестрі - Історії про Ісуса
Сонце вже сідало. Проминув ще один день, а Ісуса продовжували мучити потаємні думки. Багато років тому, захоплений юнацьким запалом, Він був упевнений, що в дорослому віці стане проводирем, який промовлятиме до народу і вестиме його на якесь діло. Він намагався щось робити у синагозі. Доки йшлося про вивчення священних текстів, Він з жаром брався за це. І коли Йому здалося, що Він знайшов свій шлях, - іти за рабином або ж перейти до храму у великий Єрусалим, то досить швидко усвідомив, що ні одне, ні друге не задовольняють Його бажання. Він відчував потребу відновити у своєму ізраїльському народі почуття справедливости і свободи, які той потрохи втрачав під ярмом іноземного панування.
Він думав про пророків, про шлях, який вони пройшли, щоб навчитися говорити з Богом і відкривати народові Його слово. Кілька разів Він вирушав у широкі і мовчазні простори біля села. Але кожного разу Йому щораз менше хотілося іти далі. Час минав і вже наближався рубіж тридцятиліття. «Зараз або вже ніколи», - подумав Ісус, поки спостерігав за останніми відблисками червоного сяйва, що згасало поза зорями. «Батьку, Я вирішив піти». Йосиф подивився на Нього, продовжуючи складати інструменти.
«Я знав, я завжди знав, що Ти колись підеш». «Мені тут добре, Мені подобається працювати з тобою. Але Мене мучить одна тривога, яку не можу заспокоїти». «Посидьмо собі під світлом зірок, маємо ще кілька хвилин, перш ніж повернутися до Твоєї матері». «Це відчуття Я не можу пояснити, батьку. Я би хотів зробити щось корисне для людей, щось, що допоможе їм жити краще. Але ще не зрозумів, що саме». Йосиф дивився в далечінь, у нескінчений простір, який розстелився перед ними.
Канестрі Іджіно - Історії про Ісуса
Пер. Т. Курилець
Львів: Свічадо, 2012, 240 с.
ISBN 978-966-395-597-1
Канестрі Іджіно - Історії про Ісуса - Зміст
- Початок нового життя
- Хрещення в ріці Йордані
- Народився Месія і перебуває між нами
- Весілля у Кані
- Симон (названий Петром) зустрічає Ісуса
- Ісусова манера говорити
- Петро, Ісус і натовп
- Проповідь Ісуса на ринку
- Народитися згори
- Вдова з Наїну
- Ісус бавиться з дітьми
- Хто хоче бути великим, хай стане слугою
- Запрошення від властей
- Свобода, яку мають діти
- Сон маленької Шарі
- Ісус і прокажені
- Дев’яносто дев’ять овець і одна
- Піст і учні
- Родичі і справжня влада Ісуса
- Нове і старе
- Ісус у домі Марії і Марти
- Петро, човняр і прощення
- Святой обід у домі Леві
- Ісус виганяє продавців з храму
- Жінка, схоплена на перелюбі
- Смерть Йоана Хрестителя й Ісусова скорбота
- Хто є Бог?
- Ісус та Його справжня місія
- Життя потойбіч зірок
- Ісусова молитва
- Отець, Син і Дух - єдиний Бог
- Ісус і смерть Лазаря
- Ісус підбадьорює апостолів
- Прощання Ісуса
- Ісус провіщає свій арешт
- Юда
- Петро, Каяфа і воскресения Ісуса
- Він воскрес!
- Останнє з’явлення
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