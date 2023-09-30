Каплан - Живая Тора

ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЯ

Новый перевод, основанный на традиционных еврейских источниках, с примечаниями, вступлением, картами, таблицами, чертежами и библиографией

"Живая Тора" — выдающийся труд рава Арье Каплана, да будет благословенна память этого замечательного ученого. Его перевод Торы на английский с составленными им комментариями (на основе важнейших источников, в том числе древних, редко используемых и недавно открытых) издавался уже много раз. Вышли переводы этой книги на французский и испанский языки. Это вызвано большой потребностью в таком переводе Торы: ясном, понятном, глубоко традиционном по содержанию и при этом снабженном научными примечаниями (по древней истории, географии, этнографии, природоведению, лингвистике и так далее) и современном по языку.

Работая над этим переводом, мы старались, по мере сил, сохранить свободный язык Торы, в соответствии с еврейской традицией перевода (и поэтому не всегда следовали привычному стилю русских переводов Танаха), надеясь, что это поможет читателю воспринять эту Книгу как Начало, которое позволит ему приблизиться к Источнику и ощутить в своей жизни влияние и призыв Его животворящего слова.

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Великий трепет охватывает того, кто приступает к переводу Торы. Это самая святая книга для евреев; каждое ее слово бесконечно глубоко и значительно. С самого начала переводчик сознает, что большая часть этого будет утеряна в переводе. И в то же время он несет ответственность за то, чтобы сохранить все от глубины Торы и ее смысла, все, что в человеческих силах.

Более того, гораздо легче переводить книгу впервые. А Тора переведена десятки раз. Что же оправдывает этот новый перевод? Чем он отличается от других?

Большинство предыдущих переводов Торы можно разделить на две категории. "Традиционные", как правило, базируются [на английском языке] на переводе короля Джеймса. Это первоклассная работа ученого человека, но она не основана на еврейских источниках и часто идет вразрез с еврейской традицией. Более того, ее язык архаичен и сегодня труден для восприятия. Оба этих недостатка переходят в большинство "традиционных" переводов.

Современные переводы более самостоятельны и читабельны, однако они решительно порывают с еврейскими источниками, и хотя археологические и лингвистические открытия, которые они используют, могут быть очень интересными, но они не имеют отношения к непрерывной (еврейской) традиции, которая указывает, как понимать и переводить Тору, и при этом ее записи отстоят от времени ее написания не более чем на тысячу лет, и (поскольку в древности изменения происходили медленно) ей в высокой степени можно доверять.

Еще более важно, что эти источники образуют фундамент еврейской веры. Талмуд и связанные с ним произведения в не меньшей степени, чем сама Тора, являются частью еврейской традиции. Поэтому перевод, который не принимает во внимание учение мудрецов древности, будет выглядеть странным, почти чужим, для современного еврейского читателя.

Итак, идея данного перевода заключается в том, чтобы показать Тору как живой документ. Наши мудрецы учат, что "каждый день Тора должна быть, как новая"1. Значит, и перевод не должен представлять Тору как некую древность, и язык его не должен быть архаическим, иначе он создает впечатление, что Тора — нечто устаревшее, а не новое.

К примеру, многие пуристы могут настаивать на том, чтобы переводить второе лицо единственного числа в Торе, как "Вы", потому что в иврите различается второе лицо единственного и множественного числа. И действительно, это сделало бы перевод более "точным". Но, с другой стороны, это придало бы тексту архаичность, каким бы современным ни был остальной язык. Поэтому подобные обороты в переводе не употреблялись.

Более важен идиоматический язык Торы. Самая большая ошибка, которую могут сделать переводчики, это переводить идиомы буквально. Вообразите выражение типа "дождь идет кошками и собаками" [вместо "проливной дождь"] на другом языке, на котором смысл этой идиомы неизвестен.

Очевидно, что в Торе очень много идиом, и их буквальный перевод (который встречается во многих изданиях) разрушает смысл текста. В значительной мере "Устная Тора" представляет собой традицию, как понимать идиоматический язык. Например, Устная традиция учит, что выражение "между глазами" (Шмот, 13:9) представляет собой идиому, которая означает середину головы, сразу над линией волос2. Переводить ее буквально — не просто идти против традиции, но и неправильно переводить.

Об этом предупреждает Талмуд. В одном из самых важных поучений о переводе Талмуд говорит: "Тот, кто переводит стих буквально, неправильно представляет текст. А кто добавляет что-нибудь от себя, тот осквернитель".

Талмуд сознает, что тот, кто рабски следует за буквой текста, нередко переводит идиомы, а переводить их буквально — это кардинальная ошибка. Следует четко различать, что является идиомой, а что сказано буквально. Но разделить их можно, только зная традицию.

Другая проблема перевода — структура фразы. Ясно, что структура фразы в иврите трехтысячелетней давности мало напоминает то, что мы встречаем в каком-либо из современных языков. Поэтому тот, кто копирует структуру предложения оригинала, получит совершенно не тот эффект, что заложен в источнике. В лучшем случае, многие предложения из-за этого будет трудно, если не невозможно, понять.

Эту проблему понимал Рамбам, и его совет должен быть врезан в сознание каждого переводчика. Вот его слова: "Тот, кто хочет переводить с одного языка на другой и пытается переводить слово за словом, сохраняя и смысл, и слова, обнаружит, что выполнить это очень трудно, и закончит он тем, что результат его работы окажется очень запутанным и сомнительным. Скорее, переводчик с одного языка на другой должен вначале понять смысл. А затем передать и объяснить то, что сказано, в соответствии со своим пониманием, выражаясь ясно на том языке /на который он переводит/. А это невозможно сделать, не изменяя порядок слов.

Раби Арье Каплан - Живая Тора - Пятикнижие Моисея - Новый перевод

Перевод на русский язык - Гедалии Спинаделя

издательство Мознаим

Нью-Йорк-Иерусалим

Напечатано в Израиле Издательство Вагшал ЛТД, 1998 - 753 с.

Раби Арье Каплан - Живая Тора - Пятикнижие Моисея - Новый перевод - Содержание

Предисловие переводчика

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