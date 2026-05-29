Карни - Арсиноя Египетская и Македонская

Арсиноя II прожила драматичную жизнь эллинистической царицы: родилась в Египте, была связана с македонской и птолемеевской династиями, трижды вступала в политически значимые браки, пережила убийство сыновей, изгнание и возвращение к власти. Ее судьба проходила на фоне борьбы наследников Александра Македонского, где семейные союзы, придворные интриги и династическое насилие определяли будущее целых царств.

Книга Элизабет Д. Карни рассматривает Арсиною не только как супругу могущественных правителей, но и как самостоятельную политическую фигуру. Автор показывает, как в ее жизни пересекались македонская, эллинистическая и египетская традиции царской власти, а также как образ Арсинои после смерти был включен в династический культ Птолемеев.

Карни Э. Д. Арсиноя Египетская и Македонская: царская жизнь. – Санкт-Петербург: Oxford University Press, 2026. – 227 с. – («Женщины античности».)

ISBN 978-0-19-536551-1; ISBN 978-0-19-536552-8; ISBN 978-0-19-971101-7

Биография и юность Арсинои: 318/14–300 Арсиноя как жена Лисимаха: ок. 300–281 Арсиноя и Птолемей Керавн: 281–279 (276) Возвращение Арсинои в Египет и её брак с Птолемеем II: 279–275 Арсиноя II как жена Птолемея II: ок. 275–270 (268) Посмертная жизнь Арсинои