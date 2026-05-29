Карни - Арсиноя Египетская и Македонская

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, *Biographies Memoirs
Series Женщины античности (4 books)

Арсиноя II прожила драматичную жизнь эллинистической царицы: родилась в Египте, была связана с македонской и птолемеевской династиями, трижды вступала в политически значимые браки, пережила убийство сыновей, изгнание и возвращение к власти. Ее судьба проходила на фоне борьбы наследников Александра Македонского, где семейные союзы, придворные интриги и династическое насилие определяли будущее целых царств.

Книга Элизабет Д. Карни рассматривает Арсиною не только как супругу могущественных правителей, но и как самостоятельную политическую фигуру. Автор показывает, как в ее жизни пересекались македонская, эллинистическая и египетская традиции царской власти, а также как образ Арсинои после смерти был включен в династический культ Птолемеев.

Карни Элизабет – Арсиноя Египетская и Македонская – Царская жизнь

Карни Э. Д. Арсиноя Египетская и Македонская: царская жизнь. – Санкт-Петербург: Oxford University Press, 2026. – 227 с. – («Женщины античности».)

ISBN 978-0-19-536551-1; ISBN 978-0-19-536552-8; ISBN 978-0-19-971101-7

Карни Элизабет – Арсиноя Египетская и Македонская – Содержание

  • Благодарности

  • Сокращения

  • Хронология

  • Генеалогические таблицы

  • Карта восточного Средиземноморья

  • Введение

  1. Биография и юность Арсинои: 318/14–300

  2. Арсиноя как жена Лисимаха: ок. 300–281

  3. Арсиноя и Птолемей Керавн: 281–279 (276)

  4. Возвращение Арсинои в Египет и её брак с Птолемеем II: 279–275

  5. Арсиноя II как жена Птолемея II: ок. 275–270 (268)

  6. Посмертная жизнь Арсинои

  • Важные люди в жизни Арсинои II

  • Приложение: Источники и оценка карьеры Арсинои II

  • Примечания

  • Глоссарий

  • Библиография

  • Указатель

Added 29.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

A
Avel 3 hours ago
Большое спасибо!

