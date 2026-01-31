Міжнародний біблійний коментар створений за участи понад ста двадцяти біблістів із цілого світу.

Третій том, як і попередні томи, містить сучасне ґрунтовне пояснення Книг Старого Завіту. Цей том складається з пояснення повчальних та пророчих книг Старого Завіту: Книга Пісня Пісень, Книга Іова, Книга Псалмів, Книга Сираха, Книга Пророка Єремії та інші.

Коментар має на меті зробити читання Біблії приємним і корисним, допомагаючи читачам відтворювати прадавню істину Святого Письма - в її точності, в її живому теплі, в її могутності – і застосовувати у нашому сучасному житті.

Міжнародний Біблійний Коментар - Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 3. Повчальні та пророчі книги

Видавництво «Свічадо», 2018., 630 стор.

ISBN 978-966-938-051-7

ISBN (Том 3) 978-966-938-229-0

Міжнародний Біблійний Коментар - Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 3. Повчальні та пророчі книги - Зміст

Мудрість: Шлях осмислення Бога (Шон МакЕвеню)

Книга Іова (Роланд І. Мерфі, Ганс-Вінфрід Юнглінґ)

Книга Псалмів 1-41 (Ганс-Вінфрід Юнглінґ)

Книга Псалмів 42-89 (Кетлін Фармер)

Книга Псалмів 90 - 150 (Джанфранко Равазі)

Книга Приповідок (Хільберто Ґорґульйо, Ана Флора Андерсон та Ерік Ейнікель)

Книга Проповідника (Антоон Схоорс)

Книга Пісня Пісень (М. Тимотея Еліот, Хосе Вільчеч та Ерік Ейнікель)

Книга Мудрости (Хосе Вільнес та Ерік Ейнікель)

Книга Сираха (Денієль Дж. Харрінгтон)

Профетизм і пророки (Джозеф Бленкінсопп)

Книга пророка Ісаї (Анн-Марі Пеллетьє)

Книга пророка Єремії (Барбара Бозак, Віктор Мануель Фернандес)

Плач Єремії (Віктор Мануель Фернандес)

Книга пророка Варуха (Луїс Еріберто Рівас, Луїс Геріберто Рівас)

Лист Єремії (Луїс Геріберто Рівас)

Книга Пророка Єзекиїла (Хесус Асурменді Руїс)

Книга пророка Даниїла (Андре ля Кок)

Малі пророки (Горасіо Симіян-Иофре)

Книга пророка Осії (Орасіо Симіян-Йофре)

Книга пророка Йоіла (Ана Фльора Андерсон і Жильберто Ґорґульйо)

Книга пророка Амоса (Руй ді Менезіш)

Книга пророка Авдія (Віктор Саланґа)

Книга пророка Йони (Ерік Ейнікель)

Книга пророка Міхея (Ян Голман)

Книга пророка Наума (Сантьяго Аусін)

Книга пророка Авакума (Хосе Марія Абреґо)

Книга пророка Софонії (Вальтер Фогельс, Хосе Льоза Вера)

Книга пророка Аггея (Хосе Льоза Вера)

Книга пророка Захари (Пабло Р. Андіньяк)

Книга пророка Малахії (Едріен Ґраффі)

Міжзавітній період і виникнення апокаліптики (Пол Д. Генсо)

Перелік авторів тому

Перелік скорочень