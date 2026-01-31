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Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 4 - Євангелія та Діяння апостолів

Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 4 - Євангелія та Діяння апостолів
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational, Reference
Series Міжнародний Біблійний Коментар (6 books)

Міжнародний біблійний коментар створений за участи понад ста двадцяти біблістів із цілого світу. Українську версію коментаря видаємо в шести окремих томах.

У четвертому томі вміщено ґрунтовне пояснення частини книг Нового Завіту – чотирьох Євангелій та Діянь апостолів. У цьому ж томі поміщено статті на тему новозавітньої проблематики.

Ця частина Коментаря дуже важлива для розуміння Божого Об’явлення Нового Завіту. У ній ідеться не лише про пояснення земної діяльности Ісуса Христа, описаної на сторінках Євангелій, але й про сприйняття та передавання віри у середовищах перших християн, як і про виклики, що постають перед християнами нашого часу.

Міжнародний біблійний коментар - Том 4 - Євангелія та Діяння апостолів

Львів, видавництво «Свічадо», 2019 , 440 стор.

ISBN 978-966-938-051-7

Міжнародний біблійний коментар - Том 4 - Євангелія та Діяння апостолів - Зміст

  • Значення слова «Євангеліє» Филип Л. Шулер

  • Синоптична проблема: як ми отримали Євангелія? Девід Л. Дунган та Джон С. Клоппенборг

  • Бібліотека з Наґ Гаммаді Фредерік Віссе

  • Церковні канонічні Євангелія: чому лише чотири? Вільям Фармер

  • Жанр(и) Євангелій Филип Л. Шулер

  • Євангеліє від Матея Адріян Леске

  • Євангеліє від Марка Верджіл Гавард і Девід Б. Пібоді

  • Євангеліє від Луки Семюел Оіїін Аботунрін

  • Євангеліє від Йоана Тереза Окуре

  • Лука - автор Євангелія та Діянь апостолів Франсуа Бовон

  • Книга Діяння апостолів Джастін Тейлор

Перелік авторів тому

Перелік скорочень

Views 352
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author AlexDigger
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5.0/5 (1)

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