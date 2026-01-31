Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 4 - Євангелія та Діяння апостолів

Міжнародний біблійний коментар створений за участи понад ста двадцяти біблістів із цілого світу. Українську версію коментаря видаємо в шести окремих томах.

У четвертому томі вміщено ґрунтовне пояснення частини книг Нового Завіту – чотирьох Євангелій та Діянь апостолів. У цьому ж томі поміщено статті на тему новозавітньої проблематики.

Ця частина Коментаря дуже важлива для розуміння Божого Об’явлення Нового Завіту. У ній ідеться не лише про пояснення земної діяльности Ісуса Христа, описаної на сторінках Євангелій, але й про сприйняття та передавання віри у середовищах перших християн, як і про виклики, що постають перед християнами нашого часу.

Міжнародний біблійний коментар - Том 4 - Євангелія та Діяння апостолів

Львів, видавництво «Свічадо», 2019 , 440 стор.

ISBN 978-966-938-051-7

Міжнародний біблійний коментар - Том 4 - Євангелія та Діяння апостолів - Зміст

Значення слова «Євангеліє» Филип Л. Шулер

Синоптична проблема: як ми отримали Євангелія? Девід Л. Дунган та Джон С. Клоппенборг

Бібліотека з Наґ Гаммаді Фредерік Віссе

Церковні канонічні Євангелія: чому лише чотири? Вільям Фармер

Жанр(и) Євангелій Филип Л. Шулер

Євангеліє від Матея Адріян Леске

Євангеліє від Марка Верджіл Гавард і Девід Б. Пібоді

Євангеліє від Луки Семюел Оіїін Аботунрін

Євангеліє від Йоана Тереза Окуре

Лука - автор Євангелія та Діянь апостолів Франсуа Бовон

Книга Діяння апостолів Джастін Тейлор

Перелік авторів тому

Перелік скорочень