Передостання книга об'ємного шеститомного видання детально пояснює Послання апостолів та Книгу Одкровення. Міжнародний Біблійний коментар - це католицький коментар до цілої Біблії, водночас є також екуменічним, оскільки показує універсальність Божого об'явлення, яке діяло і продовжує діяти у середовищах різних народів та культур.

Особливістю українського видання є те, що воно виходить у шести окремих то­мах. Така форма вимагала деяких змін у структурі книги. За погодженням із міжнародною ре­дакцією видання The International Bible Commentar, в українській версії кілька оригінальних статей замінено текстами, які більше підходять для українських чи­тачів Коментаря або стосуються пробле­матики, важливої для читачів в Україні.

Автори статей оригінального видання використовували ті переклади Святого Письма, які вживають у їхніх церковних спільнотах, українська ж версія базована на Біблії у перекладі о. Івана Хоменка. Наше видання принесе велику духовну користь не лише священникам, семінаристам, богопосвяченим особам, а й всім небайдужим мирянам, які прагнуть більше пізнати Бога через Його слово.

Міжнародний біблійний коментар - Том 5 - Послання апостолів та Одкровення

Католицький та екуменічний коментар на XXI століття

Львів, Видавництво «Свічадо» 2021, 450 ст.

Консультанти-біблісти о. д-р Тарас Барщевський о. д-р Юрій Щурко

Міжнародний біблійний коментар - Том 5 - Послання апостолів та Одкровення - Зміст

Джон Герд - Послання у Новому Завіті

Жан-Ноель Алетті - Послання до римлян

Ян Ламбрехт - Перше послання до корінтян

Хорхе Санчес-Бош - Друге послання до корінтян

Ельса Тамес - Послання до галатів

Марїарет І. Макдональд - Послання до ефесян

Педро Ортіс (Ресіго Οηίζ) - Послання до филип’ян

Цезар Алехандро Мора Пас - Послання до колосян

Джордж М. Соарес-Прабху - Перше Послання до солунян

Джордж М. Соарес-Прабху - Друге послання до солунян

Енріке Нардоні - Вступ до Пастирських послань

Ганс-Гартмут Шрьодер - Перше послання до Тимотея

Енріке Нардоні - Друге послання до Тимотея

Марк Ґудвін - Послання до Тита

Янг Бонг Кім - Послання до Филимона

Альберт Ванхой - Послання до євреїв

Кейн Хоуп Фелдер - Послання апостола Якова

Хосе Сервантес Ґабаррон - Перше послання апостола Петра

Деніс Фаркасфальві - Друге послання апостола Петра

Франсіс Мартін - Перше послання апостола Йоана

Франсіс Мартін - Друге послання апостола Йоана

Франсіс Мартін - Третє послання апостола Йоана

П’єр Реймонд - Послання апостола Юди

Едуардо Аренс Кухерлкорн, Мануель Діас Матеос та Томас Крафт - Книга Одкровення Йоана

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