Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 5 - Послання апостолів та Одкровення
Передостання книга об'ємного шеститомного видання детально пояснює Послання апостолів та Книгу Одкровення. Міжнародний Біблійний коментар - це католицький коментар до цілої Біблії, водночас є також екуменічним, оскільки показує універсальність Божого об'явлення, яке діяло і продовжує діяти у середовищах різних народів та культур.
Особливістю українського видання є те, що воно виходить у шести окремих томах. Така форма вимагала деяких змін у структурі книги. За погодженням із міжнародною редакцією видання The International Bible Commentar, в українській версії кілька оригінальних статей замінено текстами, які більше підходять для українських читачів Коментаря або стосуються проблематики, важливої для читачів в Україні.
Автори статей оригінального видання використовували ті переклади Святого Письма, які вживають у їхніх церковних спільнотах, українська ж версія базована на Біблії у перекладі о. Івана Хоменка. Наше видання принесе велику духовну користь не лише священникам, семінаристам, богопосвяченим особам, а й всім небайдужим мирянам, які прагнуть більше пізнати Бога через Його слово.
Міжнародний біблійний коментар - Том 5 - Послання апостолів та Одкровення
Католицький та екуменічний коментар на XXI століття
Львів, Видавництво «Свічадо» 2021, 450 ст.
Консультанти-біблісти о. д-р Тарас Барщевський о. д-р Юрій Щурко
Міжнародний біблійний коментар - Том 5 - Послання апостолів та Одкровення - Зміст
Джон Герд - Послання у Новому Завіті
Жан-Ноель Алетті - Послання до римлян
Ян Ламбрехт - Перше послання до корінтян
Хорхе Санчес-Бош - Друге послання до корінтян
Ельса Тамес - Послання до галатів
Марїарет І. Макдональд - Послання до ефесян
Педро Ортіс (Ресіго Οηίζ) - Послання до филип’ян
Цезар Алехандро Мора Пас - Послання до колосян
Джордж М. Соарес-Прабху - Перше Послання до солунян
Джордж М. Соарес-Прабху - Друге послання до солунян
Енріке Нардоні - Вступ до Пастирських послань
Ганс-Гартмут Шрьодер - Перше послання до Тимотея
Енріке Нардоні - Друге послання до Тимотея
Марк Ґудвін - Послання до Тита
Янг Бонг Кім - Послання до Филимона
Альберт Ванхой - Послання до євреїв
Кейн Хоуп Фелдер - Послання апостола Якова
Хосе Сервантес Ґабаррон - Перше послання апостола Петра
Деніс Фаркасфальві - Друге послання апостола Петра
Франсіс Мартін - Перше послання апостола Йоана
Франсіс Мартін - Друге послання апостола Йоана
Франсіс Мартін - Третє послання апостола Йоана
П’єр Реймонд - Послання апостола Юди
Едуардо Аренс Кухерлкорн, Мануель Діас Матеос та Томас Крафт - Книга Одкровення Йоана
Перелік авторів тому
Перелік скорочень
No comments yet. Be the first!