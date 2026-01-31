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Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 5 - Послання апостолів та Одкровення

Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 5 - Послання апостолів та Одкровення
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational, Reference
Series Міжнародний Біблійний Коментар (6 books)

Передостання книга об'ємного шеститомного видання детально пояснює Послання апостолів та Книгу Одкровення. Міжнародний Біблійний коментар - це католицький коментар до цілої Біблії, водночас є також екуменічним, оскільки показує універсальність Божого об'явлення, яке діяло і продовжує діяти у середовищах різних народів та культур.

Особливістю українського видання є те, що воно виходить у шести окремих то­мах. Така форма вимагала деяких змін у структурі книги. За погодженням із міжнародною ре­дакцією видання The International Bible Commentar, в українській версії кілька оригінальних статей замінено текстами, які більше підходять для українських чи­тачів Коментаря або стосуються пробле­матики, важливої для читачів в Україні.

Автори статей оригінального видання використовували ті переклади Святого Письма, які вживають у їхніх церковних спільнотах, українська ж версія базована на Біблії у перекладі о. Івана Хоменка. Наше видання принесе велику духовну користь не лише священникам, семінаристам, богопосвяченим особам, а й всім небайдужим мирянам, які прагнуть більше пізнати Бога через Його слово.

Міжнародний біблійний коментар - Том 5 - Послання апостолів та Одкровення

Католицький та екуменічний коментар на XXI століття

Львів, Видавництво «Свічадо» 2021, 450 ст.

Консультанти-біблісти о. д-р Тарас Барщевський о. д-р Юрій Щурко

Міжнародний біблійний коментар - Том 5 - Послання апостолів та Одкровення - Зміст

  • Джон Герд - Послання у Новому Завіті

  • Жан-Ноель Алетті - Послання до римлян

  • Ян Ламбрехт - Перше послання до корінтян

  • Хорхе Санчес-Бош - Друге послання до корінтян

  • Ельса Тамес - Послання до галатів

  • Марїарет І. Макдональд - Послання до ефесян

  • Педро Ортіс (Ресіго Οηίζ) - Послання до филип’ян

  • Цезар Алехандро Мора Пас - Послання до колосян

  • Джордж М. Соарес-Прабху - Перше Послання до солунян

  • Джордж М. Соарес-Прабху - Друге послання до солунян

  • Енріке Нардоні - Вступ до Пастирських послань

  • Ганс-Гартмут Шрьодер - Перше послання до Тимотея

  • Енріке Нардоні - Друге послання до Тимотея

  • Марк Ґудвін - Послання до Тита

  • Янг Бонг Кім - Послання до Филимона

  • Альберт Ванхой - Послання до євреїв

  • Кейн Хоуп Фелдер - Послання апостола Якова

  • Хосе Сервантес Ґабаррон - Перше послання апостола Петра

  • Деніс Фаркасфальві - Друге послання апостола Петра

  • Франсіс Мартін - Перше послання апостола Йоана

  • Франсіс Мартін - Друге послання апостола Йоана

  • Франсіс Мартін - Третє послання апостола Йоана

  • П’єр Реймонд - Послання апостола Юди

  • Едуардо Аренс Кухерлкорн, Мануель Діас Матеос та Томас Крафт - Книга Одкровення Йоана

Перелік авторів тому

Перелік скорочень

Views 338
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author AlexDigger
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5.0/5 (1)

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