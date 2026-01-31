Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 6 - Вибрані пасторальні питання
Lectio divina як передусім індивідуальну практику засвідчено в чернечому середовищі раннього періоду. У наш час інструкція Біблійної комісії, затверджена папою Пієм ХІІ, порекомендувала lectio divina всім клірикам - як світським, так і членам чернечих згромаджень (De Scriptиra Sacra, 1 950; ЕВ 592).
Наполягання на lectio divina в її подвійній формі: індивідуальній і спільнотній - таким чином знову стало актуальним. Метою, яку при цьому ставили, було породжувати та живити «діяльну та постійну любов» до Святого Письма, джерела внутрішнього життя й апостольської плідности (ЕВ 59 1 і 567), а також сприяти кращому розумінню богослужень та забезпечити для Біблії важливіше місце в богословських науках і молитві (Папська Біблійна комісія. Тлумачення Біблії в Церкві. пер. з іт. Львів, Свічадо 20 1 0, с. 1 33-1 34).
Міжнародний біблійний коментар - Том 6 - Вибрані пасторальні питання
Католицький та екуменічний коментар на XXI століття
Львів, Видавництво «Свічадо» 2023, 198 ст.
Консультанти-біблісти о. д-р Тарас Барщевський о. д-р Юрій Щурко
ISBN 978-966-938-051-7
ISBN (Том 6) 978-966-938-620-5
Міжнародний біблійний коментар - Том 6 - Вибрані пасторальні питання - Зміст
Практика LECTIO DIVINA. Юрій Щурко
Християнин і держава у Новому Завіті та ранній Церкві. Бенедикт Томас Вівіано
Справедливість, праця та вбогість. Енріке Нардоні
Місійне діло і Святе Письмо. Бернард Водецький
Насильство і зло у Біблії. Шон Макевені
Війна і мир: погляд крізь призму Писання. Мир у Старому Завіті. Юрій Щурко
Націоналізм і християнська віра. Бенедикт Томас Вівіано
Інтерпретація Святого Письма в КОНТЕКСТІ християнсько-єврейського діялогу. Вальдемар Хростовський
Поняття і значення Христових чуд. Януш (Йоаникій) Черський
Ісус Христос у житті й духовності св.Павла. Януш (Йоаникій) Черський
Як інтерпретувати Одкровення? Януш (Йоаникій) Черський
Біблія та екологія. Даніель Ґ.Деффенбо
Статевість і Біблія. Бенедикт М.Ешлі
Проголошення Божого Слова. Тарас Барщевський
Вибрана біблійна бібліографія
Пасторальний покажчик
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