Lectio divina як передусім індивідуальну практику засвідчено в чернечому середовищі раннього періоду. У наш час інструкція Біблійної комісії, затверджена папою Пієм ХІІ, порекомендувала lectio divina всім клірикам - як світським, так і членам чернечих згромаджень (De Scriptиra Sacra, 1 950; ЕВ 592).

Наполягання на lectio divina в її подвійній формі: індивідуальній і спільнотній - таким чином знову стало актуальним. Метою, яку при цьому ставили, було породжувати та живити «діяльну та постійну любов» до Святого Письма, джерела внутрішнього життя й апостольської плідности (ЕВ 59 1 і 567), а також сприяти кращому розумінню богослужень та забезпечити для Біблії важливіше місце в богословських науках і молитві (Папська Біблійна комісія. Тлумачення Біблії в Церкві. пер. з іт. Львів, Свічадо 20 1 0, с. 1 33-1 34).

Міжнародний біблійний коментар - Том 6 - Вибрані пасторальні питання

Католицький та екуменічний коментар на XXI століття

Львів, Видавництво «Свічадо» 2023, 198 ст.

Консультанти-біблісти о. д-р Тарас Барщевський о. д-р Юрій Щурко

ISBN 978-966-938-051-7

ISBN (Том 6) 978-966-938-620-5

Міжнародний біблійний коментар - Том 6 - Вибрані пасторальні питання - Зміст