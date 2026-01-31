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Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 6 - Вибрані пасторальні питання

Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 6 - Вибрані пасторальні питання
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational, Reference
Series Міжнародний Біблійний Коментар (6 books)

Lectio divina як передусім індивідуальну практику засвідчено в чернечому середовищі раннього періоду. У наш час інструкція Біблійної комісії, затверджена папою Пієм ХІІ, порекомендувала lectio divina всім клірикам - як світським, так і членам чернечих згромаджень (De Scriptиra Sacra, 1 950; ЕВ 592).

Наполягання на lectio divina в її подвійній формі: індивідуальній і спільнотній - таким чином знову стало актуальним. Метою, яку при цьому ставили, було породжувати та живити «діяльну та постійну любов» до Святого Письма, джерела внутрішнього життя й апостольської плідности (ЕВ 59 1 і 567), а також сприяти кращому розумінню богослужень та забезпечити для Біблії важливіше місце в богословських науках і молитві (Папська Біблійна комісія. Тлумачення Біблії в Церкві. пер. з іт. Львів, Свічадо 20 1 0, с. 1 33-1 34).

Міжнародний біблійний коментар - Том 6 - Вибрані пасторальні питання

Католицький та екуменічний коментар на XXI століття

Львів, Видавництво «Свічадо» 2023, 198 ст.

Консультанти-біблісти о. д-р Тарас Барщевський о. д-р Юрій Щурко

ISBN 978-966-938-051-7

ISBN (Том 6) 978-966-938-620-5

Міжнародний біблійний коментар - Том 6 - Вибрані пасторальні питання - Зміст

  • Практика LECTIO DIVINA. Юрій Щурко

  • Християнин і держава у Новому Завіті та ранній Церкві. Бенедикт Томас Вівіано

  • Справедливість, праця та вбогість. Енріке Нардоні

  • Місійне діло і Святе Письмо. Бернард Водецький

  • Насильство і зло у Біблії. Шон Макевені

  • Війна і мир: погляд крізь призму Писання. Мир у Старому Завіті. Юрій Щурко

  • Націоналізм і християнська віра. Бенедикт Томас Вівіано

  • Інтерпретація Святого Письма в КОНТЕКСТІ християнсько-єврейського діялогу. Вальдемар Хростовський

  • Поняття і значення Христових чуд. Януш (Йоаникій) Черський

  • Ісус Христос у житті й духовності св.Павла. Януш (Йоаникій) Черський

  • Як інтерпретувати Одкровення? Януш (Йоаникій) Черський

  • Біблія та екологія. Даніель Ґ.Деффенбо

  • Статевість і Біблія. Бенедикт М.Ешлі

  • Проголошення Божого Слова. Тарас Барщевський

  • Вибрана біблійна бібліографія

  • Пасторальний покажчик

  • Перелік авторів тому

  • Перелік скорочень

Views 324
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author AlexDigger
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5.0/5 (1)

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