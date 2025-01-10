Різдво — єдине християнське свято, яке також є визначним і для світської культури. Саме через це склалися два різні підходи до святкування Різдва, кожен з яких практикують мільйони людей. Це створює певний дискомфорт для обох сторін. Християни помітили, що на багатьох публічних заходах, які пов’язано зі святкуванням Різдва, свідомо уникають будь-яких згадок про його християнське походження. Змінилось і музичне фонове тло у крамницях: замість «Земле, радій!» («Joy to the World») лунає хіт Майкла Бубле «Веселого Різдва!» («Have a Holly, Jolly Christmas»). Це свято подають нам як час для родинного спілкування, дарунків і закликів до миру в усьому світі. «Різдво — це прекрасне світське свято», — так описав його один ентузіаст на популярному вебсайті Gawker.

З іншого боку, нерелігійні люди не можуть не зауважити того факту, що первісне значення слова «Різдво», немов непрошений гість, нагадує про себе, скажімо, через традиційні різдвяні піснеспіви. Щире дитяче запитання: «Що означають слова у цій пісні — " Народивсь, щоб нас піднять і нове життя нам дать"?» у декого може навіть викликати роздратування.

Як християнин, я радо поділюся цінністю святкування цього дня з усіма громадянами моєї країни. Різдво в його секулярному вияві — це фестиваль яскравих вогників і колядок, це час зустрічей у родинному колі, це час подарунків для найдорожчих та найбільш нужденних. Ці усталені благочестиві традиції збагачують душу кожного з нас, і вони справді відповідають християнським витокам свята.

Через абсолютно комерційну складову Різдво так і залишатиметься з нами як світське свято. І я побоююсь, що його справжній сенс буде дедалі більше приховано від людей. А втім, головна ідея різдвяної проповіді «І світло у темряві світить, і темрява не огорнула його» походить від християнської віри в те, що надія для цього світу має своє небесне походження, тобто не від світу цього. Традиція обмінюватися подарунками — це природна відповідь на величний дар самопожертви Ісуса, Який залишив небесну славу, народившись людиною, як один із нас. Турбота цього дня про найбільш нужденних нагадує нам, що Син Божий народився не в аристократичній родині, а в бідній сім’ї. Володар Усесвіту ототожнився з людьми, які опинилися на узбіччі життя, найменш значущими й непомітними серед людського роду.

Ці потужні теми різдвяного наративу мають, однак, й інший бік. Ісус прийшов як Світло, бо ми духовно сліпі, аби знайти свій істинний шлях самостійно. Ісус став смертною людиною і помер, бо ми є духовно вкрай зіпсовані, тож не існувало іншого способу прощення наших гріхів. Ісус віддав Себе для нас, отже ми маємо повністю віддатися Йому. Саме тому ми «...не свої» (1 Кор. 6:19).

Тімоті Келлер – Приховане Різдво – Дивовижна правда про народження Христа

Пер. з англ. — Здолбунів: ФОП Бортнійчук Андрій Васильович (Видавництво «Левит»), 2023. — 144 с.

ISBN 978-617-8232-21-4

Тімоті Келлер – Приховане Різдво – Зміст

Вступ

Розділ 1. Світло засяє

Розділ 2. Праматері Ісуса

Розділ 3. Праотці Ісуса

Розділ 4. Де народжений Цар?

Розділ 5. Віра Марії

Розділ 6. Віра пастухів

Розділ 7. Меч душу прошиє тобі

Розділ 8. Доктрина Різдва

Подяки

Примітки