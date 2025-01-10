Келлер – Приховане Різдво
Різдво — єдине християнське свято, яке також є визначним і для світської культури. Саме через це склалися два різні підходи до святкування Різдва, кожен з яких практикують мільйони людей. Це створює певний дискомфорт для обох сторін. Християни помітили, що на багатьох публічних заходах, які пов’язано зі святкуванням Різдва, свідомо уникають будь-яких згадок про його християнське походження. Змінилось і музичне фонове тло у крамницях: замість «Земле, радій!» («Joy to the World») лунає хіт Майкла Бубле «Веселого Різдва!» («Have a Holly, Jolly Christmas»). Це свято подають нам як час для родинного спілкування, дарунків і закликів до миру в усьому світі. «Різдво — це прекрасне світське свято», — так описав його один ентузіаст на популярному вебсайті Gawker.
З іншого боку, нерелігійні люди не можуть не зауважити того факту, що первісне значення слова «Різдво», немов непрошений гість, нагадує про себе, скажімо, через традиційні різдвяні піснеспіви. Щире дитяче запитання: «Що означають слова у цій пісні — " Народивсь, щоб нас піднять і нове життя нам дать"?» у декого може навіть викликати роздратування.
Як християнин, я радо поділюся цінністю святкування цього дня з усіма громадянами моєї країни. Різдво в його секулярному вияві — це фестиваль яскравих вогників і колядок, це час зустрічей у родинному колі, це час подарунків для найдорожчих та найбільш нужденних. Ці усталені благочестиві традиції збагачують душу кожного з нас, і вони справді відповідають християнським витокам свята.
Через абсолютно комерційну складову Різдво так і залишатиметься з нами як світське свято. І я побоююсь, що його справжній сенс буде дедалі більше приховано від людей. А втім, головна ідея різдвяної проповіді «І світло у темряві світить, і темрява не огорнула його» походить від християнської віри в те, що надія для цього світу має своє небесне походження, тобто не від світу цього. Традиція обмінюватися подарунками — це природна відповідь на величний дар самопожертви Ісуса, Який залишив небесну славу, народившись людиною, як один із нас. Турбота цього дня про найбільш нужденних нагадує нам, що Син Божий народився не в аристократичній родині, а в бідній сім’ї. Володар Усесвіту ототожнився з людьми, які опинилися на узбіччі життя, найменш значущими й непомітними серед людського роду.
Ці потужні теми різдвяного наративу мають, однак, й інший бік. Ісус прийшов як Світло, бо ми духовно сліпі, аби знайти свій істинний шлях самостійно. Ісус став смертною людиною і помер, бо ми є духовно вкрай зіпсовані, тож не існувало іншого способу прощення наших гріхів. Ісус віддав Себе для нас, отже ми маємо повністю віддатися Йому. Саме тому ми «...не свої» (1 Кор. 6:19).
Тімоті Келлер – Приховане Різдво – Дивовижна правда про народження Христа
Пер. з англ. — Здолбунів: ФОП Бортнійчук Андрій Васильович (Видавництво «Левит»), 2023. — 144 с.
ISBN 978-617-8232-21-4
Тімоті Келлер – Приховане Різдво – Зміст
Вступ
- Розділ 1. Світло засяє
- Розділ 2. Праматері Ісуса
- Розділ 3. Праотці Ісуса
- Розділ 4. Де народжений Цар?
- Розділ 5. Віра Марії
- Розділ 6. Віра пастухів
- Розділ 7. Меч душу прошиє тобі
- Розділ 8. Доктрина Різдва
Подяки
Примітки
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