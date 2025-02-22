Кендрік - 40 кроків для зміцнення подружжя і почуттів

Святе Письмо каже, що Бог замислив і створив подружжя як річ добру. Це прекрасний, безцінний дар. У подружжі Він дає нам змогу позбутися са- мотности, збільшити свою ефективність, створити сім’ю, виховати дітей, тішитися життям і дістати благословенний дар взаємної близькости.

Подружжя також дає нам змогу зростати і долати свої проблеми та егоїзм за допомогою партнера на все життя. Якщо ми готові вчитися, то неодмінно опануємо одну річ, яка найважливіша в подружжі — вміння любити. Цей могутній союз покаже вам, як любити іншу недосконалу особу безумовно. Це прекрасно. Це важко. Це досвід, що змінює життя.

Ця книжка про любов. Ця книжка про те, як навчитися і наважитися прожити життя, де панує любов. І ця подорож починається з особи, що найближча до вас: вашої дружини чи чоловіка. Нехай Бог благословить вас, коли ви будете починати цю пригоду.

Але також не забувайте: вам знадобиться відвага. Якщо ви приймете цей виклик, то мусите визнати також, що замість того щоб іти слідом за серцем, ви мусите вести його. Світ каже вам іти за своїм серцем, але якщо ви не будете вести його, це зробить інший хтось або щось. Біблія каже, що «лукаве над усе у світі серце людське» (Єремія 17, 9), і воно завжди прагнутиме до того, що вважає правильним у певну мить. Ми закликаємо вас мислити інакше — і натомість вести своє серце до того, що виявиться найкращим насамкінець. Це ключ до тривалих, щасливих стосунків.

Подорож «Виклику любови» — це не той процес, що має на меті змінити партнера і зробити з нього ту особу, якою ви хочете його бачити. Ви, безсумнівно, вже зауважили, що всякі зусилля змінити свого чоловіка чи дружину скінчилися невдачею і розчаруванням. Натомість, це та дорога, що допоможе вам знаходити і виявляти правдиву любов навіть тоді, коли пристрасть згасає, і мотивацію знайти чимраз важче. Правда в тому, що любов — це рішення, а не просто почуття. Вона некорислива, жертовна і преображувальна. І коли любов направду постає такою, якою мала би бути, то ваші стосунки з далеко більшою імовірністю зміняться на краще.

Кожен день вашої подорожі міститиме три дуже важливих елементи. Передусім буде обговорено певний унікальний аспект любови. Прочитайте кожен з них уважно і будьте відкритими до нового розуміння того, що означає насправді любити когось.

Кендрік Стівен, Кендрік Алекс - 40 кроків для зміцнення подружжя і почуттів

Пер. з англ. О. Гладкий. — Львів: Свічадо, 2024. — 296 с.

ISBN 978-966-938-375-4

Кендрік Стівен, Кендрік Алекс - 40 кроків для зміцнення подружжя і почуттів – Зміст

Приготуйтеся до подорожі. Передмова автора 6

У якому стані ваше подружжя тепер? Оцініть його стан уже зараз 13

А тепер почнімо. Вступ

День 1. Любов терпелива

День 2. Любов добра

День 3. Любов не себелюбна

День 4. Любов роздумує

День 5. Любов не буває неввічлива

День 6. Любов не дратівлива

День 7. Любов вірить у найкраще

День 8. Любов не ревнива

День 9. Любов справляє гарне враження

День 10. Любов безумовна

День 11. Любов піклується

День 12. Любов віддає перемогу іншим

День 13. Любов бореться чесно

День 14. Любов утішається

День 15. Любов шаноблива

День 16. Любов заступається

День 17. Любов сприяє близькості

День 18. Любов бажає зрозуміти

День 19. Любов неможлива

День 20. Любов — це Христос

День 21. Любов задоволена в Бозі

День 22. Любов вірна

День 23. Любов захищає

День 24. Любов чи хіть?

День 25. Любов прощає

День 26. Любов відповідальна

День 27. Любов підбадьорює

День 28. Любов готова на жертви

День 29. Любов — це мотивація

День ЗО. Любов несе єдність

День 31. Любов і подружжя

День 32. Любов заспокоює сексуальні потреби

День 33. Любов доповнює одне одного

День 34. Любов прославляє благочестя

День 35. Любов звітує

День 36. Любов — це Боже слово

День 37. Любов годиться в молитві

День 38. Любов сповнює мрії

День 39. Любов терпить

День 40. Любов — це обітниця

Додаток І. Ведіть своє серце

Додаток II. 20 питань до вашого подруга

Додаток III. Як молитися разом

Додаток IV. Замки і ключі ефективної молитви

Додаток V. Як молитися за свою дружину

Як молитися за свого чоловіка

Додаток VI. Як я можу знайти мир з Богом?

Додаток VII. Подолання порнографії

Додаток VIII. Сім кроків до кращого сексу

Додаток IX. Слово Боже в моєму житті