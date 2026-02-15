У своїх спогадах Петро Кіндрат описує становлення та розвиток українського баптистського руху на теренах Канади, починаючи з перших хвиль еміграції. Автор детально змальовує важкі умови життя перших поселенців-піонерів, для яких віра ставала єдиним джерелом духовної сили та національної ідентичності в чужому середовищі. Він описує процес заснування перших громад, будівництво молитовних будинків та самовіддану працю місіонерів, які, попри матеріальну скруту та величезні відстані, невтомно поширювали Євангеліє серед українців у преріях Манітоби, Саскачевану та Альберти.

Друга частина книги присвячена організаційному зміцненню руху та його ролі у збереженні української мови та культури. Кіндрат згадує ключових діячів того часу, розповідає про видавничу діяльність, проведення перших з’їздів та створення об’єднань українських баптистів. Ці спогади є цінним свідченням того, як релігійна свобода Канади дозволила українцям-євангелістам створити міцні інституції, що стали духовними центрами для багатьох тисяч емігрантів, допомагаючи їм інтегруватися в нове суспільство, не втрачаючи свого коріння.

Петро Кіндрат – Український баптистський рух у Канаді

Вінніпег – Торонто: «Дорога Правди», 1972. – 176 с.

