Кіндрат - Український баптистський рух у Канаді
У своїх спогадах Петро Кіндрат описує становлення та розвиток українського баптистського руху на теренах Канади, починаючи з перших хвиль еміграції. Автор детально змальовує важкі умови життя перших поселенців-піонерів, для яких віра ставала єдиним джерелом духовної сили та національної ідентичності в чужому середовищі. Він описує процес заснування перших громад, будівництво молитовних будинків та самовіддану працю місіонерів, які, попри матеріальну скруту та величезні відстані, невтомно поширювали Євангеліє серед українців у преріях Манітоби, Саскачевану та Альберти.
Друга частина книги присвячена організаційному зміцненню руху та його ролі у збереженні української мови та культури. Кіндрат згадує ключових діячів того часу, розповідає про видавничу діяльність, проведення перших з’їздів та створення об’єднань українських баптистів. Ці спогади є цінним свідченням того, як релігійна свобода Канади дозволила українцям-євангелістам створити міцні інституції, що стали духовними центрами для багатьох тисяч емігрантів, допомагаючи їм інтегруватися в нове суспільство, не втрачаючи свого коріння.
Петро Кіндрат – Український баптистський рух у Канаді - Спогади про піонерську духовну працю в Канаді
Вінніпег – Торонто: «Дорога Правди», 1972. – 176 с.
Петро Кіндрат – Український баптистський рух у Канаді - Зміст
1 . Замість передмови
2. Слово від автора
3. Переднє слово
3а. Реформація
4. Початки баптизму в Україні
5. Українські ·баптисти в·Канаді і З'єднаних Стейтах Америки
6. Початок праці українських баптистів в Канаді
7. Перші емігранти з України до Канади
8. Початки громад укр. баптистів в Західній Канаді
9. Східня Канада
10. Ювілей 100-ліття Укр. Єв.-Бапт. Церкви
11. Літературний відділ Всеканадійського Братства
12. Підсумок праці Об'єднання
13. Закінчення
14. Деякі пригоди з місійної праці в Канаді
15. Спроби інших·протестантів євангелізувати укр. в Канаді
16. Украінська Біблія
