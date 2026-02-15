Кіндрат - Український баптистський рух у Канаді

Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services, *History of Emigration

У своїх спогадах Петро Кіндрат описує становлення та розвиток українського баптистського руху на теренах Канади, починаючи з перших хвиль еміграції. Автор детально змальовує важкі умови життя перших поселенців-піонерів, для яких віра ставала єдиним джерелом духовної сили та національної ідентичності в чужому середовищі. Він описує процес заснування перших громад, будівництво молитовних будинків та самовіддану працю місіонерів, які, попри матеріальну скруту та величезні відстані, невтомно поширювали Євангеліє серед українців у преріях Манітоби, Саскачевану та Альберти.

Друга частина книги присвячена організаційному зміцненню руху та його ролі у збереженні української мови та культури. Кіндрат згадує ключових діячів того часу, розповідає про видавничу діяльність, проведення перших з’їздів та створення об’єднань українських баптистів. Ці спогади є цінним свідченням того, як релігійна свобода Канади дозволила українцям-євангелістам створити міцні інституції, що стали духовними центрами для багатьох тисяч емігрантів, допомагаючи їм інтегруватися в нове суспільство, не втрачаючи свого коріння.

Петро Кіндрат – Український баптистський рух у Канаді - Спогади про піонерську духовну працю в Канаді

Вінніпег – Торонто: «Дорога Правди», 1972. – 176 с.

Петро Кіндрат – Український баптистський рух у Канаді - Зміст

  • 1 . Замість передмови

  • 2. Слово від автора

  • 3. Переднє слово

  • 3а. Реформація

  • 4. Початки баптизму в Україні

  • 5. Українські ·баптисти в·Канаді і З'єднаних Стейтах Америки

  • 6. Початок праці українських баптистів в Канаді

  • 7. Перші емігранти з України до Канади

  • 8. Початки громад укр. баптистів в Західній Канаді

  • 9. Східня Канада

  • 10. Ювілей 100-ліття Укр. Єв.-Бапт. Церкви

  • 11. Літературний відділ Всеканадійського Братства

  • 12. Підсумок праці Об'єднання

  • 13. Закінчення

  • 14. Деякі пригоди з місійної праці в Канаді

  • 15. Спроби інших·протестантів євангелізувати укр. в Канаді

  • 16. Украінська Біблія

Added 15.02.2026
Related Books

All Books