Кінґ Гізер - Святий відчай

Книжка Гізер Кінґ «Святий відчай» — це надзвичайно щира та емоційна сповідь жінки, яка знайшла шлях до Бога не через ідеальні літургійні формули, а через безодню власної слабкості та залежності. Авторка кидає виклик «правильному» та стерильному уявленню про духовність, стверджуючи, що саме молитва відчаю — вигук душі, що тоне, — часто є найбільш істинною та живою. Гізер ділиться власним досвідом подолання алкоголізму та життєвих криз, показуючи, що Бог чекає на нас не тоді, коли ми стаємо святими, а саме тоді, коли ми стоїмо навколішки, напівп’яні й розгублені, але нарешті чесні з собою.

Текст побудований на глибокому переосмисленні євангельських істин через призму болю та відновлення. Авторка веде читача від «кризи» та «молитви про забування» через «смерть» старих ідеалів до радикального «воскресіння» — початку нового життя. Книга вчить, що духовне зростання неможливе без визнання своєї вразливості та відмови від масок благочестя. Це запрошення до розмови з Христом у «своїй кімнаті», де немає місця засудженню, а є лише безмежне милосердя до тих, хто спокушений у пустелі власного життя.

«Святий відчай» — це антидот від духовного фарисейства. Вона дарує надію кожному, хто почувається «недостатньо хорошим» для релігії. Гізер Кінґ переконує: Бог не карає за «помилки» у молитві; Він чує серце, яке нарешті наважилося заговорити. Це книжка про зцілення ран через справжню зустріч з Христом, який називає нас своїми друзями саме в моменти нашої найбільшої непривабливості.

Гізер Кінґ — Святий відчай — Молитва, що гоїть рани і зігріває серце

Львів: Свічадо, 2021. — 176 с.

ISBN 978-966-938-444-7

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