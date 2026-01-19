Кінґ Гізер - Святий відчай
Книжка Гізер Кінґ «Святий відчай» — це надзвичайно щира та емоційна сповідь жінки, яка знайшла шлях до Бога не через ідеальні літургійні формули, а через безодню власної слабкості та залежності. Авторка кидає виклик «правильному» та стерильному уявленню про духовність, стверджуючи, що саме молитва відчаю — вигук душі, що тоне, — часто є найбільш істинною та живою. Гізер ділиться власним досвідом подолання алкоголізму та життєвих криз, показуючи, що Бог чекає на нас не тоді, коли ми стаємо святими, а саме тоді, коли ми стоїмо навколішки, напівп’яні й розгублені, але нарешті чесні з собою.
Текст побудований на глибокому переосмисленні євангельських істин через призму болю та відновлення. Авторка веде читача від «кризи» та «молитви про забування» через «смерть» старих ідеалів до радикального «воскресіння» — початку нового життя. Книга вчить, що духовне зростання неможливе без визнання своєї вразливості та відмови від масок благочестя. Це запрошення до розмови з Христом у «своїй кімнаті», де немає місця засудженню, а є лише безмежне милосердя до тих, хто спокушений у пустелі власного життя.
«Святий відчай» — це антидот від духовного фарисейства. Вона дарує надію кожному, хто почувається «недостатньо хорошим» для релігії. Гізер Кінґ переконує: Бог не карає за «помилки» у молитві; Він чує серце, яке нарешті наважилося заговорити. Це книжка про зцілення ран через справжню зустріч з Христом, який називає нас своїми друзями саме в моменти нашої найбільшої непривабливості.
Гізер Кінґ — Святий відчай — Молитва, що гоїть рани і зігріває серце
Львів: Свічадо, 2021. — 176 с.
ISBN 978-966-938-444-7
Гізер Кінґ — Святий відчай — Зміст
Частина перша. Криза:
Молитва відчаю як точка входу до віри.
Досвід, що «хапає за горло»: як знайти Бога в епіцентрі катастрофи.
Молитва про забування: відпускання минулого.
Частина друга. Смерть:
Прощання зі старими ідеалами та гаданою непривабливістю.
Важливість спільноти («де двоє або троє») та таємна молитва у своїй кімнаті.
Етика неосудження: «хто без гріха, нехай першим кине камінь».
Частина третя. Воскресіння:
Радикальний початок нового життя.
Вибір між Богом і мамоною; досвід спокус у пустелі.
Метафора пшеничного зерна: смерть его заради життя духу.
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