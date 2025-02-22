Кінґслі Чарльз - Із глибин - Слова скорботним

«Кожне серце знає свій біль і гіркоту, кожна душа переживає власну печаль, у житті кожної людини бувають темні дні бурі та грози, коли всі її радощі немовби розвіяв якийсь раптовий грім нещастя, й усі бажання, надії чи плани, усе, у чому відчувалися радість і щастя, сховалося десь у сліпому тумані. Тепер вона не бачить перед собою дороги й не знає, куди йти чи куди бігти по допомогу. Коли віра в Бога на мить зникає, коли людина немає сил, цілі та розуміння за що братися, у що вірити, про що піклуватися. Коли земля зникає з-під ніг, а безодня провалюється.

Коли цей день настане, думайте про Божий завіт і візьміть участь у ньому.

Невже тепло сонця зникає від холодного дощу та граду? Чи любов Божа змінюється, коли не можемо її відчути у важкі часи? Чи сонячне світло зникає, коли світ темний від чорних хмар і туману? Невже Господь забув дати світло стражденним душам? Ні. Боже послання до кожного спустошеного та стражденного серця на землі каже, що Бог є світло і в Ньому немає жодної темряви; що Бог — це любов і в Ньому немає жодної жорстокости; що Бог єдиний і в Ньому немає жодних змін».

Тож ми можемо сміливо молитися до Нього та просити, щоби Він визволив нас у час нашої скорботи і страждань; у годину смерти, чи то нашої власної, чи то смерти тих, кого ми любимо; у день суду, про який написано: «Хто ж той, що засудить? Христос Ісус, який умер, ба й воскрес, ... — Він заступається за нас»2. Цією безмежною Божою любов’ю, яку Він виявив у житті Христа Ісуса; цією досконалою і цілковитою волею визволити нас, яку Господь проявив у смерті Христа Ісуса, коли Отець не пощадив свого Сина, а віддав Його за нас. Довіряємо цій безмежній любові наші долі, наші сім’ї, наші тіла, наші душі, а також тіла й душі тих, кого любимо.

Проповіді на національні теми

До всіх рано чи пізно приходить Христос, щоб охрестити вогнем. Але не думайте, що таке хрещення відбувається раз і назавжди, у момент страшної скорботи, жахливого усвідомлення власної гріховности й нікчемности. Ні, з багатьма — і навіть із тими найкращими людьми — таке відбувається місяць за місяцем, рік за роком. Таємними випробуваннями та покараннями, які ніхто, окрім них самих і Бога, не може зрозуміти, Господь очищає людину від її прихованих вад, змушує її потай осягнути мудрість, випалює із неї полову сваволі, самовпевнености, марнославства й залишає тільки чисте золото праведности. Скільки милих і святих душ, які здаються доволі веселими перед людськими очима, мають таємні печалі. День за днем вони непомітно несуть свій хрест, а вночі лягають із ним спати. І нестимуть, можливо, упродовж довгих років, і до могили, і до престолу Христового, перш ніж покладуть його. И окрім них самих і Христа, ніхто ніколи не дізнається, що це була за таємна кара, яку Бог послав, щоби зробити кращою ту душу, що, як нам здається, уже надто хороша для землі. Отак і Господь спостерігає за своїм народом і випробовує його вогнем, наче ювелір, який сидить біля печі й дивиться на розплавлений метал, аж доки не переконається, що той очистився від усіх домішок, побачивши в ньому своє віддзеркалення.

Міські та сільські проповіді

Кінґслі Чарльз - Із глибин - Слова скорботним

Пер. з англ. X. Бо- гертс. - Львів : Свічадо, 2024. - 144 с.

ISBN 978-966-938-737-0

Кінґслі Чарльз - Із глибин – Зміст

До читача

І. Із глибин страждання і печалі

II. Із глибин гріха

III. Із глибин страху та тривоги

IV. Із глибин самотности, невдачі та розчарування

V. Із глибин сумніву, темряви та пекла

VI. Із глибин смерти

VII. Молитва із глибин

Молитви та сповіді

Подяка від перекладачки