Те, що автором цього послання є апостол Павло, і те, що воно має всі ознаки автентичності, які тільки може мати така праця і яких тільки може вимагати найдоскіпливіший скептик, значною мірою довів д-р В. Пейлі, архидиякон Карлайла, у своїй праці «Horae Paulinae». Про цього апостола я багато говорив у примітках до попередньої книги й особливо у спостереженнях в кінці дев’ятого розділу.

Тут же досить буде сказати, що Савл (якого згодом звали Павлом) народився у кілікійському місті Тарсі. Його батьки були юдеями з римським громадянством. В юному віці його відправили в Єрусалим отримати юдейську освіту; там він став учнем знаменитого рабина Гамаліїла і пристав до секти фарисеїв, від яких і набрався всієї гордості, самовпевненості і нетерпимості. Він набув слави одного з найлютіших ворогів християнства, але, навернувшись до віри завдяки зустрічі з Божественним провидінням і благодаттю, став одним із найревніших проповідників і успішних захисників того руху, який раніше так шалено переслідував.

Хоча це послання адресоване римлянам, ми не повинні гадати, що тут маються на увазі римляни в прямому значенні цілого слова; швидше мова йде про людей, які проживали в Римі і були християнською церквою в цьому місті; поза сумнівом, що серед цих римлян були і погани, що навернулися в християнство. Проте основну частину церкви в цьому місті, здається, складали юдеї, чужинці в Римі, а також прозеліти, які навернулися в юдейську релігію.

Адам Кларк — Тлумачення Послання до римлян. Розділ 1-8

Рівне : Дятлик М., 2016 р. - 208 с.

ISBN 978-617-515-198-3

Адам Кларк — Тлумачення Послання до римлян — Зміст

Передмова

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Розділ 4

Розділ 5

Розділ 6

Розділ 7

Розділ 8