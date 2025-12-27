Кларк — Тлумачення Послання до римлян
Те, що автором цього послання є апостол Павло, і те, що воно має всі ознаки автентичності, які тільки може мати така праця і яких тільки може вимагати найдоскіпливіший скептик, значною мірою довів д-р В. Пейлі, архидиякон Карлайла, у своїй праці «Horae Paulinae». Про цього апостола я багато говорив у примітках до попередньої книги й особливо у спостереженнях в кінці дев’ятого розділу.
Тут же досить буде сказати, що Савл (якого згодом звали Павлом) народився у кілікійському місті Тарсі. Його батьки були юдеями з римським громадянством. В юному віці його відправили в Єрусалим отримати юдейську освіту; там він став учнем знаменитого рабина Гамаліїла і пристав до секти фарисеїв, від яких і набрався всієї гордості, самовпевненості і нетерпимості. Він набув слави одного з найлютіших ворогів християнства, але, навернувшись до віри завдяки зустрічі з Божественним провидінням і благодаттю, став одним із найревніших проповідників і успішних захисників того руху, який раніше так шалено переслідував.
Хоча це послання адресоване римлянам, ми не повинні гадати, що тут маються на увазі римляни в прямому значенні цілого слова; швидше мова йде про людей, які проживали в Римі і були християнською церквою в цьому місті; поза сумнівом, що серед цих римлян були і погани, що навернулися в християнство. Проте основну частину церкви в цьому місті, здається, складали юдеї, чужинці в Римі, а також прозеліти, які навернулися в юдейську релігію.
Адам Кларк — Тлумачення Послання до римлян. Розділ 1-8
Рівне : Дятлик М., 2016 р. - 208 с.
ISBN 978-617-515-198-3
Адам Кларк — Тлумачення Послання до римлян — Зміст
- Передмова
- Розділ 1
- Розділ 2
- Розділ 3
- Розділ 4
- Розділ 5
- Розділ 6
- Розділ 7
- Розділ 8
Адам Кларк — Тлумачення Послання до римлян. Розділ 9-16
Рівне : Дятлик М., 2016 р. - 164 с.
ISBN 978-617-515-199-0
Адам Кларк — Тлумачення Послання до римлян — Зміст
- Розділ 9
- Розділ 10
- Розділ 11
- Розділ 12
- Розділ 13
- Розділ 14
- Розділ 15
- Розділ 16
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