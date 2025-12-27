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Кларк — Тлумачення Послання до римлян

Адам Кларк — Тлумачення Послання до римлян. Розділ 1-8
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Commentaries

Те, що автором цього послання є апостол Павло, і те, що воно має всі ознаки автентичності, які тільки може мати така праця і яких тільки може вимагати найдоскіпливіший скептик, значною мірою довів д-р В. Пейлі, архидиякон Карлайла, у своїй праці «Horae Paulinae». Про цього апостола я багато говорив у примітках до попередньої книги й особливо у спостереженнях в кінці дев’ятого розділу.

Тут же досить буде сказати, що Савл (якого згодом звали Павлом) народився у кілікійському місті Тарсі. Його батьки були юдеями з римським громадянством. В юному віці його відправили в Єрусалим отримати юдейську освіту; там він став учнем знаменитого рабина Гамаліїла і пристав до секти фарисеїв, від яких і набрався всієї гордості, самовпевненості і нетерпимості. Він набув слави одного з найлютіших ворогів християнства, але, навернувшись до віри завдяки зустрічі з Божественним провидінням і благодаттю, став одним із найревніших проповідників і успішних захисників того руху, який раніше так шалено переслідував.

Хоча це послання адресоване римлянам, ми не повинні гадати, що тут маються на увазі римляни в прямому значенні цілого слова; швидше мова йде про людей, які проживали в Римі і були християнською церквою в цьому місті; поза сумнівом, що серед цих римлян були і погани, що навернулися в християнство. Проте основну частину церкви в цьому місті, здається, складали юдеї, чужинці в Римі, а також прозеліти, які навернулися в юдейську релігію.

Адам Кларк — Тлумачення Послання до римлян. Розділ 1-8

Рівне : Дятлик М., 2016 р. - 208 с.
ISBN 978-617-515-198-3

Адам Кларк — Тлумачення Послання до римлян — Зміст

  • Передмова
  • Розділ 1
  • Розділ 2
  • Розділ 3
  • Розділ 4
  • Розділ 5
  • Розділ 6
  • Розділ 7
  • Розділ 8

Адам Кларк — Тлумачення Послання до римлян. Розділ 9-16Адам Кларк — Тлумачення Послання до римлян. Розділ 9-16

Рівне : Дятлик М., 2016 р. - 164 с.
ISBN 978-617-515-199-0

Адам Кларк — Тлумачення Послання до римлян — Зміст

  • Розділ 9
  • Розділ 10
  • Розділ 11
  • Розділ 12
  • Розділ 13
  • Розділ 14
  • Розділ 15
  • Розділ 16
Views 420
Rating 5.0 / 5
Added 27.12.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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