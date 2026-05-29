Клейман - Береника II

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Cultural Studies Art, *Biographies Memoirs
Series Женщины античности (4 books)

Береника II, дочь царя Магаса Киренского и жена Птолемея III Эвергета, стала одной из самых заметных и могущественных цариц эллинистического мира. Богатая, амбициозная и политически значимая, она воплотила ключевые религиозные, династические и художественные идеалы птолемеевской Александрии.

Книга Ди Л. Клейман показывает Беренику не только как фигуру придворной истории, но и как вдохновительницу поэтов, интеллектуалов и художников александрийского круга. На основе исторических источников, надписей, папирусов, монет и эллинистической поэзии автор восстанавливает образ женщины, чья публичная репутация была тщательно создана, но чья реальная жизнь была намного сложнее и драматичнее.

Клейман Ди – Береника II – И Золотой век Птолемеевского Египта

Клейман Д. Л. Береника II и золотой век Птолемеевского Египта. – Санкт-Петербург: Oxford University Press, 2026. – 285 с. – («Женщины античности».)

ISBN 978-0-19-537089-8; ISBN 978-0-19-537088-1

Клейман Ди – Береника II – Содержание

  • Благодарности

  • Сокращения

  • Генеалогическое древо Береники II

  • Карта Восточного Средиземноморья III века до н. э.

  • Введение

  1. Рождение в Кирене

  2. Прибытие в Александрию

  3. Каллимах о убийстве и браке

  4. Аполлоний о убийстве и браке

  5. Правление и разгон

  6. Береника в Египте и еще одно убийство

  • Приложение: Катулл 66

  • Примечания

  • Библиография

  • Указатель

  • Указатель источников

Added 29.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

A
Avel 3 hours ago
Большое спасибо!

