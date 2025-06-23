Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Клявза - Богословська герменевтика ікони

Клявза Кароль - Богословська герменевтика ікони
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Cultural Studies Art
Для богословської герменевтики образу істотне значення має пізнавальний характер ікони, котрий виникає із цілости доктрини фундаментального богослов’я, яке показує теорію Бого-людського спілкування. Образ як споглядальна дійсність, котра у своїй природі покликана бути «вікном до Абсолюту», сягає у таємницю Бога глибше, ніж слово, тому що образ - це ціле явище, уявна та пізнавальна релевантність Того, Хто об’являється, котра закорінена в Його існуванні. Боже ім’я, котре виражає Його природу, «Я Той, хто є!» (Вих. 3,14), вказує на образ, хоча й виражене за допомогою найбільш первинного поняття, тобто слова «є». Саме тому представлення Того, Хто є фундаментом усякого існування, народжене зі слова, стає конкретним за допомогою образу, що його спроможний створити розум у пізнанні. Отож, образ належить більше до сфери Божого існування, ніж до дії, як це відбувається у слові. Існуючи, Бог є водночас буттєвим образом своєї присутности - Він триває, і це тривання є уприсутненням образу самого себе як спільноти, котра внутрішньо спілкується за допомогою існування в нескінченному часовому вимірі, а також за допомогою вторинного стосовно існування внутрішнього діялогу, який відбувається у множині (in plurale). «Сотворімо людину на Наш образ і на Нашу подобу» (Бут. 1,26).
Цей діялог водночас є суттєвою частиною процесу творення. Згідно з об’явленням, він відбувається наприкінці сотворения буттів, котрі існують поза Богом і не мають здатности пізнавати Творця. Ipsum esse subsistens, котре є спільнотою осіб, водночас є Supremum bonum diffusivum sui. Внаслідок рішення, котре записане в Бут. 1,26, акт створення, що передає існування иншим буттям, увінчується створенням людини «на образ» вічного Бога, Котрий актуалізує найвище добро.
Таємниця воплочення є найповнішим вираженням Божого образу в людському світі. У цій єдиній події Ісуса Христа розум спроможний знайти спільний елемент для трансцендентної та створеної дійсности, вічної і тимчасової, духовної та матеріяльної, особово-індивідуальної і водночас особово-тринітарної без жодного змішання чи виділення. Однак повне значення таємниці воплочення перевищує пізнавальні можливості людини, залишається сферою віри і постійно є обрієм мислення для людства. Порівняно зі словом, образ виражає цю таємницю не менш успішно. Предвічний Логос, котрий «став людиною», - це також ікона Отця. Однак її не можна трактувати як просте знаряддя, зовнішній особовий суб’єкт, котрий не має онтичних зв’язків із представленою моделлю. Слово залишається в лоні Предвічного, актуалізуючи «Я є» без початку та кінця. А його ікона триває у світі, котрий зображає, і тому треба дивитися на неї як на втілену дійсність, котра залишається між «світом» Бога і середовищем людини. Шлях пролягає від матеріяльности ікони, її форм, композицій, кольорів, символів та слів до світу духа, поєднуючи їх в таємниці зустрічі.

Клявза Кароль - Богословська герменевтика ікони

Пер. з пол. О. Мандрика
Львів: Свічадо, 2009, 128 с.
ISBN 978-966-395-258-1

Клявза Кароль - Богословська герменевтика ікони - Зміст

Вступ
Розділ І. МІЖ БОГОМ ТА ІКОНОЮ
  • 1.1. Воплочення як основа існування ікони Бога
  • 1.2. Христос - Слово та образ Невидимого
  • 1.3. Святий Дух - образ Сина
  • 1.4. Людина «на» образ Бога
  • 1.5. Амбівалентність біблійного тео- та антропоморфізму
Розділ II. МІЖ ІКОНОЮ ТА ЛЮДИНОЮ
  • 2.1. Персоналістична інтерпретація ікони
  • 2.2. Особова зустріч «в» та «через» ікону
  • 2.3. Персоналістичне боголов’я спілкування за допомогою слова та образу
  • 2.4. Догматично-етичні аспекти слова та образу в комунікації
  • 2.5. Амбівалентність слова та образу в богослов’ї - у напрямі мови ікони
Розділ III. ОРТОІКОНІЧНІСТЬ
  • 3.1. Біблійні передумови ортоіконічности
  • 3.2. Історично-методологічні передумови ортоіконічности
  • 3.3. Богословська правда ікони в дискусіях з іконоборцями
  • 3.4. Ортоіконічні норми творення інтерпретації святого образу
Розділ IV. ОБРАЗ ЛЮДИНИ - ВІДПОВІДЬ НА ОБРАЗ БОГА
  • 4.1. Образ - це молитва
  • 4.2. Образ - міра досконалости людини
Закінчення
Бібліографія
Додаток 1. Вибрані тексти Вчительського уряду Церкви на тему ікони
Views 233
Rating 5.0 / 5
Added 23.06.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books