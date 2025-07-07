Кнапп Джейк - Знайти час

Ця книжка про те, як знизити шалений темп життя. Вона про те, як знаходити час на важливі справи. Мивіримо, що це можливо: почуватися не такими зайнятими, менше відволікатися й більше насолоджуватися теперішнім моментом. Можливо, це звучить трохи по-ідіотськи, але ми серйозно.Ці завжди доступні й завжди нові розваги— винагорода за виснаження постійною зайнятістю. Але чи постійна зайнятість насправді обов’язкова? Чи вічні відволікання справді є винагородою? Чи ми просто застрягли в режимі автопілоту? Книжка «Знайти час» не про продуктивність. Вона не про те, як встигати більше, завершувати справи швидше чи віддавати життєві питання на виконання третім особам. Ні. У ній ідеться про структуру, розроблену допомогти вам справді знаходити більше часу протягом дня на те, що для вас важливо: час із сім’єю, вивчення мов, додатковий заробіток, написання роману, волонтерство чи відеоігри.

Гадаємо, ця книжка допоможе вам знайти час на будь-що, чого вам хочеться. І мить за миттю, день за днем—ви зможете самостійно керувати своїм життям. Хотілось би почати з розмови про те, чому сучасне життя таке насичене справами й хаотичне. І чому ви не винні в тому, що постійно стресуєте й відволікаєтеся, якщо це вам знайомо. За кожну хвилину вашого часу у XXI столітті змагаються між собою дві дуже потужні сили. Першу ми називаємо Діловитістю напоказ. Діловитість напоказ—це ознака нинішньої культури постійної зайнятості: переповнені скриньки електронної пошти, забиті подіями календарі, безконечні списки справ для виконання. Філософія Діловитості напоказ гласить: якщо хочете відповідати вимогам сучасного ділового світу та жити в сучасному суспільстві, мусите заповнити кожну хвилину свого життя продуктивністю. Зрештою, усі довкола теж зайняті. Якщо сповільните темп, відстанете від решти й ніколи їх не наздоженете. Другу силу, що змагається за ваш час, ми називаємо Бездонними дірами. Бездонні діри—це мобільні застосунки та інші джерела контенту, який безконечно поповнюється. Бездонні діри всюди, де можна натиснути кнопку «Оновити». Вони там, де є онлайн-трансляції.

Кнапп Джейк - Знайти час

Як щодня фокусуватися на тому, що справді важливо/ Джейк Кнапп, Джон Зерацкі; пер. з англ. Н. Валевська. - Київ: , 2020. - 304 с.

ІБВМ 978-617-7544-22-6

Кнапп Джейк - Знайти час - Зміст

Більшість часу ми витрачаємо «за замовчуванням»

Знайомтеся: часові задроти

Передісторія № 1: Айфон, який не відволікає

Передісторія № 2: Задроти намагаються знайти час

Як працює система «Знайти час»

«Знайти час»: лише чотири однакові кроки щодня

Основне завдання: починайте

день із пошуку головної справи

Гостра увага: долайте відволікаючі чинники, щоб знайти час на Основне завдання

Енергія: заряджайте мозок за допомогою тіла

Підсумки: коригуйте й поліпшуйте свою систему

Тактика «Знайти час»: оберіть, протестуйте, повторіть

Не треба прагнути ідеалу

«Щоденний» спосіб мислення

Основне завдання

Втрачені місяці

Яке ваше Основне завдання сьогодні?

Три способи обрати Основне завдання

Довіряйте нутру, обираючи найкраще Основне завдання

Оберіть Основне завдання

1. Запишіть його

2. Влаштуйте «день бабака» (або «Повторіть своє вчора»)

3. Складіть список життєвих пріоритетів

4. Накопичуйте дрібні справи

5. Список можливих справ

6. Кухонний список

7. Проведіть особистий спринт

Знайдіть час для Основного завдання

8. Заплануйте Основне завдання

9. Заблокуйте свій календар

10. Розчистіть свій календар

11. «Продинамте» щось

12. Просто скажіть «ні»

13. Розплануйте свій день

14. Станьте «жайворонком»

15. Пізній вечір - ідеальний час для Основного завдання

16. Цілком знесилені - завершуйте

Роман з електронною поштою

Оновлення УоиТube

Чому так важко опиратися Бездонним дірам

Не сподівайтеся, що технології повернуть вам ваш час

Створіть бар'єри проти відволікаючих чинників

Станьте босом свого телефона

17. Спробуйте телефон, який не відволікає

18. Вийдіть із облікових записів

19. Заблокуйте сповіщення

20. Почистіть головний екран

21. Носіть наручний годинник

22. «Забувайте» пристрої

Тримайтеся подалі від Бездонних дір

23. Не починайте ранок з інтернету

24. Заблокуйте криптоніт відволікання

25. Ігноруйте новини

26. Приберіть за собою іграшки

27. Не під'єднуйтеся до вай-фаю в літаку

28. Поставте таймер на інтернет

29. Відмовтеся від домашнього інтернету

30. Здобувайте по-справжньому, а не нібито

31. Перетворіть відволікаючі чинники на інструменти

32. Остерігайтеся часових кратерів

33. Станьте «недільним уболівальником»

Вгамуйте свою поштову скриньку

34. Перевіряйте пошту наприкінці дня

35. Плануйте час на листи

36. Дочитуйте вхідні раз на тиждень

37. Уявіть, що повідомлення - це листи

38. Не поспішайте з відповіддю

39. Змініть очікування інших

40. Відкрийте скриньку тільки для вихідних листів

41. Відпустка «без зв'язку»

42. «Відріжте» себе від електронної пошти «Ласуйте» телебаченням зрідка

43. Не переглядайте новин

44. Переставте телевізор у куток

45. Замініть телевізор проектором

46. Купуйте передачі окремо, а не пакетом

47. Якщо любите - відпустіть

Віднайдіть свій потік

48. Замкніть двері

49. Вигадайте дедлайн

50. Розділіть Основне завдання

51. Увімкніть саундтрек Гострої уваги

52. Установіть видимий таймер

53. Уникайте екстравагантних інструментів

54. Почніть на папері

Тримай хвилю

55. Створіть список «випадкових запитань»

56. Простежте за одним подихом

57. Понудьгуйте трохи

58. Погальмуйте трохи

59. Візьміть вихідний

60. Віддайтеся повністю

Єнергія

Ви більше, ніж мозок

Ви прокидаєтеся від рику шаблезубого тигра

Сучасний стиль життя - це непорозуміння

Заряджайтеся як печерна людина

Рухайтеся

61. Виконуйте фізичні вправи щодня (але без фанатизму)

62. Ходіть пішки

63. Додайте собі незручностей

64. Втисніть у графік суперкоротку зарядку

Харчуйтеся натуральною їжею 221

65. Харчуйтеся як збирач-мисливець

66. Ваша тарілка - Центральний парк

67. Трохи побудьте голодним

68. Перекушуйте, як малюк

69. Перейдіть на чорний шоколад

Оптимізуйте дозу кофеїну

70. Прокидайтеся без дози кофеїну

71. Вживайте кофеїн до упадку сил

72. Подрімайте із кофеїном

73. Тримайте висоту за допомогою зеленого чаю

74. Скористайтеся турбопідсилювачем

75. Навчіться розпізнавати своє «останнє попередження»

76. Розмежуйте кофеїн і цукор

Відмовтеся від зручностей цивілізації

77. Прогуляйтеся лісом

78. Зважтеся на медитацію

79. Залиште навушники вдома

80. Відпочивайте в реальному світі

Спілкуйтеся особисто

81. Тримайтеся «своїх»

82. Не їжте перед екранами

Спіть у печері

83. Облаштуйте спальню - як спальню

84. Зімітуйте захід сонця

85. Подрімайте

86. Не доводьте себе до джетлеґу

87. Спершу надягніть кисневу маску собі

Підсумки.

Налаштуйте життя за допомогою наукових методів

Занотовуйте, щоб відстежити результати (і будьте чесними)

Невеликі зміни ведуть до значних результатів

З чого почати?

Приклади використання системи «Знайти час»