Книга Зоѓар - Акдама («Пролог») - Часть 1

Перед читателем — первая часть проекта комментированного русского перевода «Зоѓара», посвящённая Акдаме («Прологу») — вступительному трактату, в котором сосредоточены основные темы каббалистической космогонии и важнейшие идеи «Зоѓара». Издание стремится не только передать смысл сложного искусственного арамейского оригинала, но и по возможности сохранить его поэтическую природу, образность и характер мистического повествования.

Перевод сопровождается развернутым эклектическим комментарием, соединяющим классическую каббалистическую экзегезу с современными академическими исследованиями. Особое внимание уделено структуре сфирот, символике букв еврейского алфавита, отношениям Хохма, Бина и Малхут, образам мужского и женского начал, толкованию первых стихов Торы, роли человека и мудреца в продолжающемся Творении. Составители сознательно сохраняют многозначность «Зоѓара», рассматривая различные традиции его прочтения не как препятствие, а как существенную особенность самого текста.

Кравцов Михаил, Яглом Менахем, Полонский Пинхас, Уваркин Андрей – Книга Зоѓар – Акдама («Пролог»). Расширенный перевод и комментарий. Часть 1

Кравцов М., Яглом М., Полонский П., Уваркин А. – Иерусалим: Дерех Цион — Орот Иерушалаим, 2024. – 188 с.

ISBN 978-1-949900-52-1

Кравцов Михаил, Яглом Менахем, Полонский Пинхас, Уваркин Андрей – Книга Зоѓар – Содержание