Книга Зоѓар - Акдама («Пролог») - Часть 1
Перед читателем — первая часть проекта комментированного русского перевода «Зоѓара», посвящённая Акдаме («Прологу») — вступительному трактату, в котором сосредоточены основные темы каббалистической космогонии и важнейшие идеи «Зоѓара». Издание стремится не только передать смысл сложного искусственного арамейского оригинала, но и по возможности сохранить его поэтическую природу, образность и характер мистического повествования.
Перевод сопровождается развернутым эклектическим комментарием, соединяющим классическую каббалистическую экзегезу с современными академическими исследованиями. Особое внимание уделено структуре сфирот, символике букв еврейского алфавита, отношениям Хохма, Бина и Малхут, образам мужского и женского начал, толкованию первых стихов Торы, роли человека и мудреца в продолжающемся Творении. Составители сознательно сохраняют многозначность «Зоѓара», рассматривая различные традиции его прочтения не как препятствие, а как существенную особенность самого текста.
Кравцов Михаил, Яглом Менахем, Полонский Пинхас, Уваркин Андрей – Книга Зоѓар – Акдама («Пролог»). Расширенный перевод и комментарий. Часть 1
Кравцов М., Яглом М., Полонский П., Уваркин А. – Иерусалим: Дерех Цион — Орот Иерушалаим, 2024. – 188 с.
ISBN 978-1-949900-52-1
Кравцов Михаил, Яглом Менахем, Полонский Пинхас, Уваркин Андрей – Книга Зоѓар – Содержание
Предисловие
О нашем издании
История книги Зоѓар
Описание структуры сфирот
Отрывок 1. Роза
Отрывок 2. Бутоны
Бутоны — это работа Творения
Бутоны — это Отцы
Отрывок 3. Кто сотворил Этих
Вознесите горе очи свои
Иерусалим высший и нижний
Отрывок 4. Кто сотворил Этих — учение пророка Элияѓу
Небеса высшие и нижние
Сокрытость высшей тайны
Отрывок 5. Мать одолжила Дочери свои одеяния
Мать и Дочь. Мужское и Женское
Выводящий числом воинства их
Отрывок 6. Буквы рава Ѓемнуна Сава
Пришли к Нему буквы
Тав
Шин, Куф, Реш
Цади
Пэ и Аин
Самех и Нун
Мем, Ламед, Каф
Йуд
Тет и Хет
Заин
Вав и Ѓей
Далет и Гимель
Бет
Алеф
Дополнение 1. Буквы Тетраграмматона
Дополнение 2. Малхут в состоянии Изгнания
Дополнение 3. Мир Хаоса, Тоѓу
Отрывок 7. Мудрость, на которой стоит мир
Дополнение 4. Первый стих Торы и сфирот
Отрывок 8. Замок и ключ
Отрывок 9. Бе-ѓибарам — бе-Авраѓам
Отрывок 10. Видение рабби Хии
Прах, прах
В Небесном Училище
Час, когда Царь посещает Лань
Машиах входит в училище рабби Шимона
Отрывок 11. Ты в сотрудничестве со Мной
Слово мудреца творит небосводы
Слово невежды творит небосводы лжи
Четыре вглядывания
Глоссарий
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