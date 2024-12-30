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Книга Зоѓар - Акдама («Пролог») - Часть 1

Книга Зоѓар, Акдама («Пролог») - Расширенный перевод и комментарий
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Philosophy

Перед читателем — первая часть проекта комментированного русского перевода «Зоѓара», посвящённая Акдаме («Прологу») — вступительному трактату, в котором сосредоточены основные темы каббалистической космогонии и важнейшие идеи «Зоѓара». Издание стремится не только передать смысл сложного искусственного арамейского оригинала, но и по возможности сохранить его поэтическую природу, образность и характер мистического повествования.

Перевод сопровождается развернутым эклектическим комментарием, соединяющим классическую каббалистическую экзегезу с современными академическими исследованиями. Особое внимание уделено структуре сфирот, символике букв еврейского алфавита, отношениям Хохма, Бина и Малхут, образам мужского и женского начал, толкованию первых стихов Торы, роли человека и мудреца в продолжающемся Творении. Составители сознательно сохраняют многозначность «Зоѓара», рассматривая различные традиции его прочтения не как препятствие, а как существенную особенность самого текста.

Кравцов Михаил, Яглом Менахем, Полонский Пинхас, Уваркин Андрей – Книга Зоѓар – Акдама («Пролог»). Расширенный перевод и комментарий. Часть 1

Кравцов М., Яглом М., Полонский П., Уваркин А. – Иерусалим: Дерех Цион — Орот Иерушалаим, 2024. – 188 с.
ISBN 978-1-949900-52-1

Кравцов Михаил, Яглом Менахем, Полонский Пинхас, Уваркин Андрей – Книга Зоѓар – Содержание

  • Предисловие

    • О нашем издании

    • История книги Зоѓар

    • Описание структуры сфирот

  • Отрывок 1. Роза

  • Отрывок 2. Бутоны

    • Бутоны — это работа Творения

    • Бутоны — это Отцы

  • Отрывок 3. Кто сотворил Этих

    • Вознесите горе очи свои

    • Иерусалим высший и нижний

  • Отрывок 4. Кто сотворил Этих — учение пророка Элияѓу

    • Небеса высшие и нижние

    • Сокрытость высшей тайны

  • Отрывок 5. Мать одолжила Дочери свои одеяния

    • Мать и Дочь. Мужское и Женское

    • Выводящий числом воинства их

  • Отрывок 6. Буквы рава Ѓемнуна Сава

    • Пришли к Нему буквы

    • Тав

    • Шин, Куф, Реш

    • Цади

    • Пэ и Аин

    • Самех и Нун

    • Мем, Ламед, Каф

    • Йуд

    • Тет и Хет

    • Заин

    • Вав и Ѓей

    • Далет и Гимель

    • Бет

    • Алеф

  • Дополнение 1. Буквы Тетраграмматона

  • Дополнение 2. Малхут в состоянии Изгнания

  • Дополнение 3. Мир Хаоса, Тоѓу

  • Отрывок 7. Мудрость, на которой стоит мир

  • Дополнение 4. Первый стих Торы и сфирот

  • Отрывок 8. Замок и ключ

  • Отрывок 9. Бе-ѓибарам — бе-Авраѓам

  • Отрывок 10. Видение рабби Хии

    • Прах, прах

    • В Небесном Училище

    • Час, когда Царь посещает Лань

    • Машиах входит в училище рабби Шимона

  • Отрывок 11. Ты в сотрудничестве со Мной

    • Слово мудреца творит небосводы

    • Слово невежды творит небосводы лжи

    • Четыре вглядывания

  • Глоссарий

Views 395
Rating 4.1 / 5
Added 30.12.2024
Author zealot
Rate this publication:
4.1/5 (4)

Comments (2 comments)

F
Flame 1 year ago

Книгу можно приобрести?
E
esxatos 11 months ago

Можно, без проблем

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