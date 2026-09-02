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Книга Зоѓар - Акдама («Пролог») - Часть 2

Книга Зоѓар - Акдама («Пролог») - Часть 2
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Esotericism Mysticism Kabbalah, Jewish Texts Library, Каббала

Перед читателем второй том предварительного издания комментированного русского перевода «Зоѓара», цель которого — открыть русскоязычной аудитории одну из центральных книг еврейской мистической традиции. «Зоѓар» представляет собой исключительно сложный по языку, стилю и содержанию текст: его особый арамейский язык служит передаче мистических идей и переживаний, а многоплановость повествования допускает различные, порой существенно расходящиеся интерпретации.

Издатели стремятся сохранить поэтическую природу оригинала и одновременно сделать его доступнее посредством развернутого комментария. Комментарий сознательно носит полифонический и эклектический характер: в нем учитываются классические каббалистические толкования и современные академические исследования. Вторая часть «Акдамы» включает отрывки 12–18 и раскрывает темы субботы, соотношения Хохмы и Малхут, мистического единения Шхины с Божественным, ночи Шавуот, творения небес и земли, единства Бога и религиозно-этического смысла праздничной радости.

Кравцов Михаил, Яглом Менахем, Полонский Пинхас, Уваркин Андрей – Книга Зоѓар – Пролог (Акдама) – Перевод и комментарий – Часть 2

Кравцов М., Яглом М., Полонский П., Уваркин А. Книга Зоѓар. Пролог (Акдама): перевод и комментарий. Часть 2: предварительное издание. – Иерусалим: Дерех Цион; Орот Иерушалаим, 2025. – 190 с.

Кравцов Михаил, Яглом Менахем, Полонский Пинхас, Уваркин Андрей – Книга Зоѓар – Содержание

  • Предисловие

  • Отрывок 12. Погонщик ослов

    • Четвертый день и суббота

    • Две субботы — вышняя и нижняя

    • Две субботы — круг и квадрат

    • Загадки Погонщика

    • Бенаяѓу бен Йеѓояда

    • Копье египтянина

    • Как велико благо Твое

    • Песня деревьев

    • Хавакук

  • Отрывок 13. Две точки

  • Отрывок 14. Ночь невесты

    • Сыны чертога Невесты

    • Небеса рассказывают о славе Бога

    • Царь Давид и ангел Дума

    • Для солнца поставил шатер

    • Копье как навой ткачей

  • Отрывок 15. Небеса и земля

  • Отрывок 16. Среди всех мудрецов народов нет подобного Тебе

  • Отрывок 17. «Кто Эта?»

  • Отрывок 18. Тот, кто веселится в праздники

  • Глоссарий

Views 64
Rating 3.5 / 5
Added 02.09.2026
Author brat lexmak
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3.5/5 (2)

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