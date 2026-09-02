Книга Зоѓар - Акдама («Пролог») - Часть 2

Перед читателем второй том предварительного издания комментированного русского перевода «Зоѓара», цель которого — открыть русскоязычной аудитории одну из центральных книг еврейской мистической традиции. «Зоѓар» представляет собой исключительно сложный по языку, стилю и содержанию текст: его особый арамейский язык служит передаче мистических идей и переживаний, а многоплановость повествования допускает различные, порой существенно расходящиеся интерпретации.

Издатели стремятся сохранить поэтическую природу оригинала и одновременно сделать его доступнее посредством развернутого комментария. Комментарий сознательно носит полифонический и эклектический характер: в нем учитываются классические каббалистические толкования и современные академические исследования. Вторая часть «Акдамы» включает отрывки 12–18 и раскрывает темы субботы, соотношения Хохмы и Малхут, мистического единения Шхины с Божественным, ночи Шавуот, творения небес и земли, единства Бога и религиозно-этического смысла праздничной радости.

Кравцов Михаил, Яглом Менахем, Полонский Пинхас, Уваркин Андрей – Книга Зоѓар – Пролог (Акдама) – Перевод и комментарий – Часть 2

Кравцов М., Яглом М., Полонский П., Уваркин А. Книга Зоѓар. Пролог (Акдама): перевод и комментарий. Часть 2: предварительное издание. – Иерусалим: Дерех Цион; Орот Иерушалаим, 2025. – 190 с.

Кравцов Михаил, Яглом Менахем, Полонский Пинхас, Уваркин Андрей – Книга Зоѓар – Содержание